Döbbenetes botrány: Zelenszkij húzása Tuskot is kiborította

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az ukrán vezetés felelőssége megoldani azt a diplomáciai konfliktust, amely Volodimir Zelenszkij döntése nyomán alakult ki Lengyelország és Ukrajna között. Az ukrán elnök ugyanis az ukrán fegyveres erők egyik különleges műveleti egységének az „UPA Hősei” nevet adományozta, ami komoly felháborodást váltott ki Lengyelországban – számolt be az RMF 24.

Donald Tusk (Fotó: AFP)

Tusk úgy fogalmazott, hogy az ukrán fél maga idézte elő a helyzetet, ezért most neki kell megtalálnia a megoldást is. A lengyel miniszterelnök szerint a vita különösen sajnálatos, mert az elmúlt években sok erőfeszítés történt a két ország közötti történelmi sérelmek rendezésére.

A döntésre reagálva Karol Nawrocki lengyel elnök bejelentette, hogy kezdeményezni fogja Zelenszkij megfosztását a Fehér Sas Rendtől, Lengyelország legmagasabb állami kitüntetésétől, amelyet korábban Andrzej Duda adományozott neki. Tusk azt mondta, megérti Nawrocki felháborodását, és hangsúlyozta, hogy a lengyel politikai élet szereplői ebben a kérdésben egységes álláspontot képviselnek.

A lengyel kormányfő hangsúlyozta, hogy megérti az ukránok tiszteletét azok iránt, akik a szovjet uralom ellen küzdöttek, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja olyan szervezetek dicsőítését, amelyek lengyelek meggyilkolásában is szerepet játszottak. Tusk emlékeztetett arra is, hogy Varsó jelentős segítséget nyújtott Ukrajnának, ezért elvárja, hogy Kijev tekintettel legyen a lengyel történelmi érzékenységekre.

"W tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej". Tusk o asymetrii ws. UPAhttps://t.co/GzGlRmXslY — Fakty RMF FM (@RMF24pl) June 5, 2026

Figyelmeztetett arra is, hogy ha ezeket a szempontokat nem hallják meg Ukrajnában, akkor a kétoldalú kapcsolatokat a jövőben kevésbé az együttérzés és a szolidaritás, inkább a kölcsönös érdekek határozhatják meg.

A vita hátterében az áll, hogy Lengyelország és Ukrajna máig eltérően ítéli meg az Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUN) és az Ukrán Felkelő Hadseregnek (UPA) a történelmi szerepét. Lengyelország a volhíniai mészárlásokat népirtásként tartja számon, míg Ukrajnában az UPA-t elsősorban a szovjet uralom elleni küzdelem egyik jelképeként tekintik.