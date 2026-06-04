Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról – közölte az amerikai külügyminisztérium. A megállapodás egyik kulcsfeltétele, hogy a Irán által támogatott Hezbollah fegyveres szervezet teljesen beszüntesse a támadásait – számolt be róla a BBC.
Az egyezség előzménye, hogy szerdán izraeli légicsapásokban legalább kilenc ember meghalt Dél-Libanonban. Válaszul a Hezbollah rakétákat lőtt ki Észak-Izraelre, ami újra próbára tette az áprilisban megkötött, amúgy is törékeny fegyverszünetet.
Valamennyi ország egyetértett abban, hogy Izrael és Libanon kapcsolatának jövőjéről a két szuverén államnak kell döntenie. Elutasítottak minden olyan kísérletet – függetlenül attól, hogy állami vagy nem állami szereplő áll mögötte –, amely befolyásolni vagy túszul ejteni próbálja Libanon jövőjét
– áll a közleményben. A megállapodás további feltétele, hogy a Hezbollah valamennyi fegyverese kivonuljon a Litani folyó és az izraeli határ közötti, Izrael által ellenőrzött dél-libanoni területekről. A közlemény szerint az Egyesült Államok támogatni fogja olyan „kísérleti övezetek” kialakítását, ahol kizárólag a libanoni fegyveres erők gyakorolhatnak ellenőrzést, minden más, nem állami szereplő kizárásával. A mostani bejelentés a hétfőn elfogadott részleges tűzszünetet követi. Libanon szerint
ennek értelmében Izrael tartózkodik Bejrút bombázásától, cserébe a Hezbollah nem hajt végre támadásokat Izrael ellen.
A két ország tisztségviselői június 22-én ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy folytassák az egyeztetéseket egy átfogó megállapodás érdekében. A Hezbollah egyelőre nem reagált nyilvánosan a bejelentésre.
A bejelentés előtt Marco Rubio újságíróknak azt mondta, bízik benne, hogy sikerül kidolgozni egy olyan tervet, amely a Hezbollahtól függetlenül garantálja Libanon biztonságát.
A hétfőn életbe lépett részleges tűzszünetet ugyanakkor ezen a héten mind Izrael, mind a Hezbollah próbára tette újabb támadásokkal.
A libanoni egészségügyi minisztérium szerint a szerdai izraeli légicsapások halálos áldozatai között két mentős is volt. A mentőautójukat a dél-libanoni Csehur térségében érte találat. Emellett egy autót is eltaláltak Bejrúttól délre. Közben az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy elfogott egy drónt és két lövedéket, amelyek Libanon felől lépték át a határt. A Hezbollah közlése szerint a támadás egy izraeli katonai támaszpont ellen irányult. A szerda esti bejelentés előtt az izraeli vezetés arra figyelmeztetett, hogy a hadsereg továbbra is csapásokat mér a Hezbollah bejrúti fellegvárának számító Dahieh negyedre, ha a szervezet újabb, határon átnyúló támadásokat indít az észak-izraeli települések ellen.
A libanoni kormány szerint a hétfőn elfogadott részleges tűzszünet értelmében Izrael nem indít nagyszabású támadást Bejrút ellen, cserébe a Hezbollah tartózkodik az Izrael elleni akcióktól.
A kormány közlése szerint a Hezbollah elfogadta a megállapodást. A szervezet politikai tanácsának egyik tagja, Mahmúd Kamati ugyanakkor kedden a BBC-nek azt mondta: nem született tűzszüneti megállapodás, csupán Dahieh védelméről volt szó. Kamati azt is kijelentette, hogy a Hezbollah nem tekinti magára nézve kötelezőnek a washingtoni libanoni–izraeli tárgyalásokon tett vállalásokat.
Úgy véljük, ezek a tárgyalások nem vonatkoznak ránk, ezért nem ismerjük el sem a megállapodásaikat, sem a döntéseiket, mivel elvi alapon elutasítottuk azokat
– fogalmazott.
Libanon március 2-án sodródott bele az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktusba, miután a Hezbollah rakétákat lőtt ki Izraelre egy olyan izraeli csapásra válaszul, amelyben életét vesztette Irán legfelsőbb vezetője. Izrael ezt követően légi hadjáratot indított Libanon ellen, majd szárazföldi műveleteket is végrehajtott az ország déli részén.
A Hezbollah egy Libanonban működő síita muszlim politikai és fegyveres szervezet, amely az elmúlt évtizedekben több alkalommal is összecsapott Izraellel. Izrael, valamint több nyugati ország – köztük az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok – terrorszervezetként tartja nyilván.
A tűzszünet ellenére továbbra is intenzív harcok dúlnak
Az Egyesült Államok közvetítésével április 16-án létrejött izraeli–libanoni tűzszünet nem vetett véget a harcoknak. A múlt héten Benjamin Netanjahu arra utasította a hadsereget, hogy fokozza a Hezbollah elleni műveleteket, és nyomuljon mélyebbre Libanon területén, válaszul az észak-izraeli településeket ért drón- és rakétatámadásokra.
A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint a háború kezdete óta legalább 3516 ember vesztette életét az országban.
Az ENSZ adatai szerint Libanonban már több mint egymillió ember regisztrált menekültként. Az izraeli evakuálási parancsok az ország területének több mint egy nyolcadát érintik. Izrael közlése szerint a háború kezdete óta 26 izraeli katona és négy civil vesztette életét a határ két oldalán zajló harcokban.
A libanoni média szerint szerdán izraeli légicsapások érték az ország déli részét.
A mostani részleges tűzszünetet szerdán jelentette be Donald Trump. A sajtóértesülések szerint a megállapodás létrejöttében szerepet játszhatott egy feszült telefonbeszélgetés is, amelyben Trump állítólag bírálta Benjamin Netanjahu Bejrút bombázására vonatkozó döntését. Trump a New York Post Pod Force One podcastjában úgy fogalmazott, hogy zavarta Izrael folyamatos harca Libanonnal, ezért arra kérte Netanjahut, hogy állítsa le az eszkalációt. Ugyanebben az interjúban Donald Trump azt is kijelentette, hogy Irán „már beleegyezett” abba, hogy nem fejleszt atomfegyvert. Donald Trump már egy személyes találkozó lehetőségéről is beszélt Modzstaba Hameneivel.
Netanjahu később beleegyezett, hogy nem indít támadást Bejrút ellen, ugyanakkor hangsúlyozta: az izraeli hadsereg továbbra is folytatja műveleteit Dél-Libanonban.
Amikor a CNBC a telefonbeszélgetésről kérdezte, Netanjahu úgy fogalmazott: „Néha, mint a legjobb családokban, vannak köztünk taktikai nézeteltérések. De mindig megtaláljuk a módját, hogy rendezzük őket.”
Sajtóértesülések szerint Trump attól tart, hogy a libanoni konfliktus további eszkalációja veszélybe sodorhatja az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti háború lezárását célzó átfogó megállapodást.
Irán arra figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy egy esetleges regionális tűzszünetnek Libanonra is ki kell terjednie.
Abbász Aragcsi szerdán azt közölte, hogy amennyiben Izrael folytatja a Bejrút elleni támadásokat, az iráni fegyveres erők teljes mértékben készen állnak a háború újraindulására – jelentette a Tasnim hírügynökség. Később Trump arról beszélt, hogy külön szeretné kezelni az amerikai–iráni tárgyalásokat és az Izrael, illetve a Hezbollah közötti libanoni konfliktusról szóló egyeztetéseket.
Szeretném különválasztani a kettőt, mert ez egy külön ügy
– mondta az amerikai elnök újságíróknak.