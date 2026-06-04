Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról – közölte az amerikai külügyminisztérium. A megállapodás egyik kulcsfeltétele, hogy a Irán által támogatott Hezbollah fegyveres szervezet teljesen beszüntesse a támadásait – számolt be róla a BBC.

Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról Fotó: AFP

Az egyezség előzménye, hogy szerdán izraeli légicsapásokban legalább kilenc ember meghalt Dél-Libanonban. Válaszul a Hezbollah rakétákat lőtt ki Észak-Izraelre, ami újra próbára tette az áprilisban megkötött, amúgy is törékeny fegyverszünetet.

Valamennyi ország egyetértett abban, hogy Izrael és Libanon kapcsolatának jövőjéről a két szuverén államnak kell döntenie. Elutasítottak minden olyan kísérletet – függetlenül attól, hogy állami vagy nem állami szereplő áll mögötte –, amely befolyásolni vagy túszul ejteni próbálja Libanon jövőjét

– áll a közleményben. A megállapodás további feltétele, hogy a Hezbollah valamennyi fegyverese kivonuljon a Litani folyó és az izraeli határ közötti, Izrael által ellenőrzött dél-libanoni területekről. A közlemény szerint az Egyesült Államok támogatni fogja olyan „kísérleti övezetek” kialakítását, ahol kizárólag a libanoni fegyveres erők gyakorolhatnak ellenőrzést, minden más, nem állami szereplő kizárásával. A mostani bejelentés a hétfőn elfogadott részleges tűzszünetet követi. Libanon szerint

ennek értelmében Izrael tartózkodik Bejrút bombázásától, cserébe a Hezbollah nem hajt végre támadásokat Izrael ellen.

A két ország tisztségviselői június 22-én ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy folytassák az egyeztetéseket egy átfogó megállapodás érdekében. A Hezbollah egyelőre nem reagált nyilvánosan a bejelentésre.

Israel and Lebanon have agreed to renew a ceasefire and establish pilot security zones inside Lebanon, from which Hezbollah militants would be banned.



In a joint statement after US-mediated talks at the State Department, both sides said the ceasefire depends on a complete halt… pic.twitter.com/pS1gWTBaPn — All India Radio News (@airnewsalerts) June 4, 2026

A bejelentés előtt Marco Rubio újságíróknak azt mondta, bízik benne, hogy sikerül kidolgozni egy olyan tervet, amely a Hezbollahtól függetlenül garantálja Libanon biztonságát.

A hétfőn életbe lépett részleges tűzszünetet ugyanakkor ezen a héten mind Izrael, mind a Hezbollah próbára tette újabb támadásokkal.

A libanoni egészségügyi minisztérium szerint a szerdai izraeli légicsapások halálos áldozatai között két mentős is volt. A mentőautójukat a dél-libanoni Csehur térségében érte találat. Emellett egy autót is eltaláltak Bejrúttól délre. Közben az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy elfogott egy drónt és két lövedéket, amelyek Libanon felől lépték át a határt. A Hezbollah közlése szerint a támadás egy izraeli katonai támaszpont ellen irányult. A szerda esti bejelentés előtt az izraeli vezetés arra figyelmeztetett, hogy a hadsereg továbbra is csapásokat mér a Hezbollah bejrúti fellegvárának számító Dahieh negyedre, ha a szervezet újabb, határon átnyúló támadásokat indít az észak-izraeli települések ellen.

A libanoni kormány szerint a hétfőn elfogadott részleges tűzszünet értelmében Izrael nem indít nagyszabású támadást Bejrút ellen, cserébe a Hezbollah tartózkodik az Izrael elleni akcióktól.

A kormány közlése szerint a Hezbollah elfogadta a megállapodást. A szervezet politikai tanácsának egyik tagja, Mahmúd Kamati ugyanakkor kedden a BBC-nek azt mondta: nem született tűzszüneti megállapodás, csupán Dahieh védelméről volt szó. Kamati azt is kijelentette, hogy a Hezbollah nem tekinti magára nézve kötelezőnek a washingtoni libanoni–izraeli tárgyalásokon tett vállalásokat.

Úgy véljük, ezek a tárgyalások nem vonatkoznak ránk, ezért nem ismerjük el sem a megállapodásaikat, sem a döntéseiket, mivel elvi alapon elutasítottuk azokat

– fogalmazott.