Sebestyén József: a mobiltelefonját és a gyűrűjét is ellopták az elhurcolt és megölt magyar családapának

Mint annak híre egy éve bejárta a magyar és a nemzetközi sajtót, 2025. június 18-án Beregszászon, egy kávézó elől ukrán toborzók elhurcolták Sebestyén József magyar családapát. A kényszersorozás után a férfit bestiális kegyetlenséggel megverték, majd elengedték. Józsefnek még volt annyi ereje, hogy elvonszolja magát a kórházba. Július 6-án belehalt sérüléseibe, és ezzel a kárpátaljai közösség és az összmagyarság mártírjává vált.

Sebestyén József haláláért senki sem felel? Fotó: Olvasói

Sebestyén Márta, az elhunyt férfi évek óta Magyarországon élő nővére az Origónak elmondta: a család azóta is képtelen feldolgozni a fájdalmát.

- A napokban jártam a szüleimnél Beregszászban. Persze kimentünk a temetőbe, és útközben elhaladtunk a kórház előtt is, ahol a öcsém az utolsó napjait töltötte, és ahol rászóltak az apámra és anyámra, hogy egymás között se beszéljenek magyarul. Az évnek ebben a szakaszában felszakadnak a még be sem gyógyult sebek – mondta József gyászoló testvére.

A magyar családapa sírja az elmúlt időszakban megsüllyedt, a hibát rengeteg földdel korrigálták. Egyelőre kérdés, hogy a méltó sírkövet mikor tudják megcsináltatni.

A magyar mártír sírhelye Fotó: Olvasói

- Még tavaly ígéretet kaptunk a kormánytól a segítségre, de Magyarországon azóta lényeges változások történtek. Egy kárpátaljai magyar művész pedig elvállalta, hogy domborművet készít az öcsémről, de az anyagárat ő sem vállalhatja magára. Ugyan szeretnénk, ha a síremlék elkészülne – árulta el Márta. Miután Józsefet egy kávéház előtt betuszkolták egy furgonba, egy erdős területre vitték. Ott különböző eszközökkel ütlegelték, rugdosták, majd félholtra verték. Orvost hívtak hozzá, majd mintegy 14-15 vakcinát kapott. Ezt a férfi aztán a kórházban mondta el a szüleinek és az ügyvédjének. Arról, hogy pontosan milyen gyógyszereket és miért adtak be neki, arról már nem tudott beszámolni.

Sebestyén József haláláért senki nem felel?

Sebestyén Márta, József testvére

- Gyalázat, amit az öcsémmel tettek. Az állítólagos "kiképzés" során erőszakkal elvették a mobilját és a gyűrűjét lehúzták az ujjáról. Ez egy Iphone 15 telefon volt, amit azóta is keresünk. A kórházba új mobilt vettünk neki. Amit a kómába kerülésekor egy kórházi dolgozó ellopott. Az viszont a rendőrségi feljelentés hatására előkerült – fakadt ki Márta.