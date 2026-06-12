Nehéz helyzetbe került Zelenszkij, váratlan fordulat jött Ukrajna ügyében

Bulgária új kormánya megszünteti az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást és a jövőben nem küld több fegyvert Kijevnek. Az orosz–ukrán háborút – a Rumen Radev vezette kabinet álláspontja szerint – nem a harctéren, csak tárgyalások útján lehet lezárni. Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője válaszolt lapunk kérdéseire.

A bolgár miniszterelnök kijelentette, hogy országa nem küld több fegyvert Ukrajnának

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A szakértő kifejtette, hogy egyre több olyan ország van és egyre több olyan vezető globálisan is, de még inkább az Európai Unióban, aki egyre mérsékeltebb álláspontot vesz föl Ukrajna támogatása kapcsán. Rumen Radev kormánya két dologgal indokolta a változást: az orosz–ukrán háborút egy felőrlő háborúnak nevezték, amely csak újabb és újabb emberáldozatokkal jár, de érdemi előrelépést nem lehet elérni. Radev ezért inkább a tárgyalásos elrendezést szorgalmazná. A másik hivatkozás pedig a bolgár védelmi minisztertől érkezett nem sokkal a miniszterelnök nyilatkozatát követően, amelyben az indoklást kiegészítette azzal, hogy Bulgária készletei nem teszik lehetővé, hogy továbbra is segélycsomagokat küldjön Ukrajna számára – mivel korábban már több mint 10 ilyen csomagot küldtek.

Viszont azt is tisztázták, hogy Bulgária továbbra is hajlandó lesz fegyvereket értékesíteni Ukrajna számára, illetve a bolgár vállalatoknak ezt lehetővé teszi

– magyarázta, majd kiemelte, hogy az elmúlt időszakban több uniós ország vezetésétől is hallottunk hasonló kijelentéseket. Példaként említette Robert Fico szlovák, és Andrej Babis cseh miniszterelnököt. Hortay Olivér azzal folytatta, hogy az Európai Unióban a háború 2022-es kirobbanását követően kialakult az a stratégia, hogy milyen pozíciót vegyenek fel az orosz–ukrán háborúban és egyre többek számára válik világossá, hogy az eredeti elképzelés megbukott.

A szankciós politika nem volt képes érdemben befolyásolni Oroszország háborús magatartását, másrészt világossá vált, hogy a nyugati fegyverszállítmányok és egyéb segélyek nem elegendőek ahhoz, hogy Ukrajna megnyerje a háborút

– részletezte. Úgy folytatta, hogy sokan már a kezdetekkor is arra figyelmeztettek, hogy egy elrugaszkodott, abszurd célkitűzés, hogy Ukrajna győzhet a csatatéren, hiszen Oroszország egy atomnagyhatalom. Az elmúlt évek is bebizonyították, hogy egy felőrlő háború zajlik, ahova a nyugati szövetségesek vég nélkül küldik a fegyvereket, de érdemi eredményt nem tudtak elérni ezáltal. A szakértő szerint ez a magyarázat arra is, hogy az amerikai elnökválasztást követően Donald Trump amerikai elnök hasonló pozíciót vett föl, – mint amire a bolgár elnök is utalt – vagyis továbbra is hajlandóak értékesíteni bizonyos fegyvertípusokat Ukrajna számára, de az ország nem hajlandó ezeket segélyként átadni.