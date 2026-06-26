Ukrajna rekordméretű dróntámadást indított és ez még csak a kezdet – videó

Ukrajna tucatnyi orosz régióban indított nagyszabású dróntámadást az éjszaka folyamán, többek között az oroszok által ellenőrzött Krím-félszigeten is. Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint az orosz légvédelem mintegy 660 ukrán drónt fogott el, ami új rekordnak számít – írja az AP News.

Ukrajna drónzáporral kényszerítené ki a béketárgyalások újrakezdését

Fotó: AFP

Az elmúlt időszakban Ukrajna felgyorsította a drónok fejlesztését és a gyártás ütemét annak érdekében, hogy megfordítsa a felőrlő háború menetét.

Az ukrán nagy hatótávolságú drónok rendszeresen mérnek csapásokat a frontvonal mögötti és mélyen a Oroszországban található célpontokra. Az Astra nevű független orosz médium arról számolt be, hogy pénteken egy orosz vegyi üzemet és egy vízerőművet is támadás ért. Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin arról számolt be, hogy 47 ukrán drónt lőttek le, miközben azok az orosz főváros felé tartottak. Az ukrán biztonsági szolgálat közölte, hogy drónokat használt orosz hadihajók és légvédelmi radarok elleni csapásokhoz Kercsben, a Krím egyik fontos kikötővárosában.

A célpontok két felderítő és aknatelepítő hajó, a Volga és a Vjatka, valamint a Petropavlovszk nevű teherszállító komp voltak. A csapások nagy tüzet okoztak.

Magyar's update on Crimean wormography:



Air-defense collapse and the cleansing of Crimea from worms.



Among the diverse targets hit by the USF Birds in the enemy’s operational depth on the occupied territory, 38 targets were engaged during the night of June 25.

Among them were… pic.twitter.com/AZF2GZCB1e — 414 Magyar's Birds (@414magyarbirds) June 25, 2026

Zelenszkij 40 napos offenzívát hirdetett

A nagyszabású dróntámadás mindössze néhány órával azután történt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en bejelentette, hogy elrendelt egy 40 napos befolyásolási műveletet, amely feltehetően a támadások fokozását jelenti, és célja rákényszeríteni Oroszországot a háború befejezésére, miután a béketörekvések eddig nem hoztak eredményt.

Az ukrán elnök az elmúlt napokban elmondta, hogy támogatási ígéreteket kapott a közelmúltbeli G7-csúcstalálkozón, többek között Donald Trump amerikai elnöktől, és a beígért segítség lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy fokozza erőfeszítéseit Putyin tárgyalóasztalhoz kényszerítésére. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a júniusi találkozó középpontjában a béketárgyalások felgyorsítása állt. A jövő hónapban megrendezésre kerülő NATO-csúcstalálkozó pedig egy újabb kulcsfontosságú pillanat lehet Ukrajna katonai erejének megerősítésére.