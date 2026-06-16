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Ukrajna

Brüsszel zöld utat adott: új szakaszba lépett Ukrajna EU-csatlakozása

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Marta Kos, bővítésért felelős biztos bejelentette, hogy megnyitják az első tárgyalási klaszter Ukrajna és Moldova számára. Ukrajna ezzel egy lépéssel közelebb került az EU-s csatlakozáshoz.
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UkrajnaMarta KosEurópai Unió

A bővítésért felelős biztos történelmi jelentőségűnek nevezte a lépést. A döntés értelmében Ukrajna és Moldova számára is megnyílik az első tárgyalási klaszter – írja a Hirado

Marta Kos szerint Ukrajna történelmi lépést tett
Marta Kos szerint Ukrajna történelmi lépést tett 
Fotó: ARMEND NIMANI / AFP

Marta Kos a bejelentést követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy soha egyetlen ország sem haladt még ilyen gyorsan az európai uniós tagsághoz vezető úton mint Ukrajna, főleg úgy, hogy az ország területén jelenleg háború zajlik. 

Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érintik majd. 

Az Európai Bizottság már hosszú ideje szeretné a háborúban álló országot fölvenni a blokk tagjai közé, de az egészen eddig meghiúsult, miután a korábbi nemzeti kormány ezt a magyar érdekekkel ellentétesnek tartotta. 

A Magyar Péter vezette Tisza-kormány azonban áldását adta az ukrán csatlakozásra, feltehetőleg nem függetlenül attól a ténytől, hogy Brüsszel feloldotta a hazánknak járó forrásokat. 

Az időzítést kissé komikusnak is lehetne nevezni, hiszen az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij nemrég maga írta alá azt az ukrán parlament által megszavazott törvényt, amely lényegében az orosz kisebbséget megfosztja a nyelvhasználattól. Ennek értelmében az EU kisebbségeket védő chartája nem lesz érvényes az orosz nyelvre, így pedig a szükséges jogokat sem kell biztosítani.

 

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