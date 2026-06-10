Ukrajna támadást indított: lángokban áll az orosz történelem szentélye

Az Al Jazeera és az orosz Vedomosztyi beszámolói szerint a támadás a „Szevasztopol védelme 1854–1855” elnevezésű panorámamúzeumot érte, amely a krími háború egyik legismertebb emlékhelye. A múzeum az 1853 és 1856 között zajló konfliktus során vívott szevasztopoli védelemnek állít emléket.

Széleskörű drónakció pusztított Oroszország ellen. Dróntámadás következtében kigyulladt a szevasztopoli panorámamúzeum épülete is (Fotó: AFP)

Mihail Razvozsajev, Szevasztopol orosz kinevezésű kormányzója a Telegramon közölte, hogy egy pilóta nélküli repülőeszköz csapódott az épületbe, aminek következtében a tető kigyulladt. A kormányzó szerint a múzeum nem csupán kulturális intézmény, hanem a város ellenállásának jelképe is.

A Vedomosztyi szerint a szevasztopoli ügyészség átvette az ügy felügyeletét. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit, emellett figyelemmel kísérik a kárelhárítási és helyreállítási munkálatokat is. A helyszínen az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának és a szevasztopoli mentőszolgálatnak az egységei dolgoztak. Az oltásban 83 ember és 22 technikai eszköz vett részt. A tüzet a hatóságok a négyes fokozatú, súlyos tűzesetek közé sorolták.

Razvozsajev emlékeztetett arra is, hogy a panorámaépület a második világháború idején, Szevasztopol 1942-es ostroma során szintén súlyos károkat szenvedett a német bombázások következtében. Közlése szerint a jelenlegi károk felmérése után a hatóságok helyre kívánják állítani a múzeumot és a panorámaképet.

A támadás egy szélesebb drónhadjárat részeként történt. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint június 9-én este 20 óra és június 10-én reggel 7 óra között a légvédelem összesen 326 ukrán drónt semmisített meg húsz orosz régió, valamint a Fekete-tenger térsége felett. A tárca szerint a drónok egy része Moszkva irányába tartott.

A Krímben a hatóságok az éjszakai vasúti közlekedést is korlátozták, miután egy korábbi dróntámadás során találat érte a Moszkva és Szimferopol között közlekedő egyik személyvonat mozdonyát. A támadásban a mozdonyvezető segédje életét vesztette, a mozdonyvezető megsérült, az utasok azonban nem sérültek meg.

Az Al Jazeera beszámolója szerint a Krímben az utóbbi hetek ukrán dróntámadásai nyomán üzemanyag-ellátási nehézségek is kialakultak. Eközben több orosz régióban, köztük a Szamarai, a Rosztovi és a Vlagyimiri területen is drónincidensekről és ipari létesítményeket érintő tüzekről számoltak be a helyi hatóságok.