Ukrajna tovább provokálja Putyint: egy nemzetközi fórum közben csaptak le

Ukrajna június 3-án hajnalban a szentpétervári olajterminált vette célkeresztjébe, ahol a szemtanúk szerint a támadás során hatalmas robbanás rázta meg a térséget és kiterjedt tűz alakult ki a létesítmény környékén. Az incidenssel párhuzamosan egy a Micsurinszk területén lévő hadiüzemet is találat ért, aminek következtében lángok csaptak az ég felé – számolt be cikkében a The Kyiv Independent.
A támadás egybeesett a 2026-os Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum kezdetével, amelyet évente rendeznek meg üzleti vezetők és kormányzati tisztviselők részvételével, házigazdája pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök.
A város lakói több fotót és videót is közzétettek a közösségi médiában, amelyeken hangos robbanások, hatalmas lángok és a terminál fölé emelkedő sűrű fekete füst látható. A felvételek a június 3-i reggeli dróntámadás idején készültek.
Az Astra nevű független orosz Telegram-csatorna elemzése szerint a drónok közvetlenül a Szentpétervári Olajterminált találták el, ami tüzet okozott a létesítmény területén.
A Finn-öböl partján, a kikötő területén működő terminál Oroszország egyik legnagyobb üzemanyag-tároló és exportközpontja. A létesítmény vízi, vasúti és közúti szállítással fogad és továbbít kőolajtermékeket, éves kapacitása pedig a jelentések szerint eléri a 12,5 millió tonnát.
A Leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozgyenko azt közölte, hogy június 3-án harminc drónt semmisítettek meg a régió fölött, a kikötőben keletkezett tüzekről azonban nem tett említést. A terminálban keletkezett károk pontos mértéke egyelőre nem ismert. 2024 januárjában érte legutóbb támadás a létesítményt.
2025 szeptemberében az ukrán erők a Leningrádi területen található Primorszk kikötőjét is megtámadták. A Balti-tenger legnagyobb orosz olajrakodó kikötője a csapás után kénytelen volt felfüggeszteni működését. Primorszk mintegy száz kilométerre található Szentpétervártól.
A mostani támadás egy nappal azt követően történt, hogy Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Kijev, Dnyipro és más ukrán városok ellen.
A támadásokban legalább 23 ember vesztette életét – köztük két gyermek –, több mint százan pedig megsérültek.
Ukrajna jelentősen növelte képességeit arra, hogy mélyen orosz területen belül támadjon katonai és ipari létesítményeket, ami a háború következményeit már nemcsak a Kreml elitje, hanem az átlagos orosz lakosság számára is közvetlenebbé teszi.
Ukrajna a legutóbbi szentpétervári dróntámadást ugyanarra a napra időzítette, amikor Putyin megnyitotta volna az ötödik, háború idején megrendezett Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumot – az úgynevezett „orosz Davost” –, ahol több mint 130 ország és terület képviselői vesznek részt a háromnapos üzleti rendezvényen.
A fórumon Donald Trump amerikai elnök adminisztrációjának egyik tagja is részt vesz, ami az első ismert alkalom az elmúlt években, hogy amerikai tisztviselő jelenik meg az eseményen. Putyin az elmúlt években a fórumot arra használta, hogy Oroszország gazdasági ellenálló képességét demonstrálja. A tavalyi fórumon Putyin kijelentette, hogy „egész Ukrajna” Oroszországhoz tartozik.
Az idei rendezvény ugyanakkor füsttel és égő létesítményekről érkező hírekkel indult, miközben Ukrajna azt demonstrálja, hogy nagy hatótávolságú csapásokkal képes nyomást gyakorolni az orosz gazdaságra és érzékeny veszteségeket okozni a Kreml számára.
Lángokban áll egy hadiipari üzem is
Ugyanúgy június 3-án éjjel a Tambovi területen található Micsurinszkban is tűz ütött ki egy orosz katonai üzemben, feltehetően egy dróntámadás következtében. A helyi lakosok által közzétett felvételeken betört üvegek és a lángoló épület is látható – tájékoztatott az incidensről a The Kyiv Independent.
A támadás célpontja a JSC Progress üzem volt, amely az orosz hadiipar számára gyárt csúcstechnológiás repülési és rakétairányító rendszereket, valamint gáz- és olajvezetékekhez szükséges berendezéseket.
Ez volt a sorban a negyedik ukrán támadás a JSC Progress üzem ellen, melynek következtében tűz is keletkezett. A helyiek korábban 2026 februárjában, 2025 júniusában és 2024 decemberében is beszámoltak hasonló csapásokról.
Micsurinszk nagyjából 350 kilométerre fekszik az orosz-ukrán határtól. A május 15-én közzétett közvélemény-kutatások szerint 2022 óta először az orosz lakosság jobban tart az ukrán mélységi csapásoktól, mint a frontvonalakon zajló eseményektől.
A JSC Progress üzem közvetlenül az orosz repülési és hadiipart szolgálja ki, és olyan fegyverrendszerekhez gyárt alkatrészeket, amelyeket Moszkva Ukrajna elleni támadások során használ.