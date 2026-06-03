Ukrajna tovább provokálja Putyint: egy nemzetközi fórum közben csaptak le

Ukrajna június 3-án hajnalban a szentpétervári olajterminált vette célkeresztjébe, ahol a szemtanúk szerint a támadás során hatalmas robbanás rázta meg a térséget és kiterjedt tűz alakult ki a létesítmény környékén. Az incidenssel párhuzamosan egy a Micsurinszk területén lévő hadiüzemet is találat ért, aminek következtében lángok csaptak az ég felé – számolt be cikkében a The Kyiv Independent.

Ukrajna tovább provokálja Putyint

Fotó: AFP

A támadás egybeesett a 2026-os Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum kezdetével, amelyet évente rendeznek meg üzleti vezetők és kormányzati tisztviselők részvételével, házigazdája pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök.

A város lakói több fotót és videót is közzétettek a közösségi médiában, amelyeken hangos robbanások, hatalmas lángok és a terminál fölé emelkedő sűrű fekete füst látható. A felvételek a június 3-i reggeli dróntámadás idején készültek.

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It's truly staggering to see how many hits Ukraine has made in St Petersburg - one wonders how Russia's air defence performed so badly.



The poor foreign dignitaries can't escape either - Pulkovo airport's been closed for 3 hours now.



Here the port is hit - again! pic.twitter.com/WMYOAiAhGA — Tim White (@TWMCLtd) June 3, 2026

Az Astra nevű független orosz Telegram-csatorna elemzése szerint a drónok közvetlenül a Szentpétervári Olajterminált találták el, ami tüzet okozott a létesítmény területén.

A Finn-öböl partján, a kikötő területén működő terminál Oroszország egyik legnagyobb üzemanyag-tároló és exportközpontja. A létesítmény vízi, vasúti és közúti szállítással fogad és továbbít kőolajtermékeket, éves kapacitása pedig a jelentések szerint eléri a 12,5 millió tonnát.

A Leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozgyenko azt közölte, hogy június 3-án harminc drónt semmisítettek meg a régió fölött, a kikötőben keletkezett tüzekről azonban nem tett említést. A terminálban keletkezett károk pontos mértéke egyelőre nem ismert. 2024 januárjában érte legutóbb támadás a létesítményt.

2025 szeptemberében az ukrán erők a Leningrádi területen található Primorszk kikötőjét is megtámadták. A Balti-tenger legnagyobb orosz olajrakodó kikötője a csapás után kénytelen volt felfüggeszteni működését. Primorszk mintegy száz kilométerre található Szentpétervártól.

A mostani támadás egy nappal azt követően történt, hogy Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Kijev, Dnyipro és más ukrán városok ellen.

A támadásokban legalább 23 ember vesztette életét – köztük két gyermek –, több mint százan pedig megsérültek.

Ukrajna jelentősen növelte képességeit arra, hogy mélyen orosz területen belül támadjon katonai és ipari létesítményeket, ami a háború következményeit már nemcsak a Kreml elitje, hanem az átlagos orosz lakosság számára is közvetlenebbé teszi.

The Russian air defense in Saint Petersburg, Russia, has been completely overwhelmed. Ukrainian drones are just pouring into Russia‘s second most defended city. pic.twitter.com/h778QAypCC — (((Tendar))) (@Tendar) June 3, 2026

Ukrajna a legutóbbi szentpétervári dróntámadást ugyanarra a napra időzítette, amikor Putyin megnyitotta volna az ötödik, háború idején megrendezett Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumot – az úgynevezett „orosz Davost” –, ahol több mint 130 ország és terület képviselői vesznek részt a háromnapos üzleti rendezvényen.

A fórumon Donald Trump amerikai elnök adminisztrációjának egyik tagja is részt vesz, ami az első ismert alkalom az elmúlt években, hogy amerikai tisztviselő jelenik meg az eseményen. Putyin az elmúlt években a fórumot arra használta, hogy Oroszország gazdasági ellenálló képességét demonstrálja. A tavalyi fórumon Putyin kijelentette, hogy „egész Ukrajna” Oroszországhoz tartozik.