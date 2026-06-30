Lengyelország megfenyegette Zelenszkijt - szétesőben van Kijev nagy álma 

Egyre több akadály tornyosul Ukrajna európai uniós csatlakozása előtt – írta meg a Világgazdaság. Magyarország vétója után immár Lengyelország is világossá tette, hogy kész blokkolni a folyamatot, ha Kijev nem változtat történelmi emlékezetpolitikáján. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel miniszterelnök-helyettes és nemzetvédelmi miniszter szerint Ukrajna addig nem számíthat Varsó támogatására, amíg továbbra is nemzeti hősként tekint azokra a szervezetekre, amelyeket Lengyelországban a második világháború egyik legsúlyosabb tömeggyilkosságáért tesznek felelőssé.
Zelenszkij döntése robbantotta ki az újabb konfliktust
Mint ahogyan arról az Origo is beszámolt, a két ország viszonyát Volodimir Zelenszkij közelmúltbeli döntése mérgesítette el. Az ukrán elnök az Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezett el egy katonai egységet, ami Lengyelországban óriási felháborodást váltott ki.
A UPA-t és az Ukrán Nacionalisták Szervezetét (OUN) Varsó a volhíniai mészárlások egyik fő felelősének tartja. A lengyel álláspont szerint 1943 és 1945 között mintegy százezer lengyel civilt gyilkoltak meg Volhíniában és Kelet-Galíciában. A lengyel parlament 2016-ban a történteket népirtásnak minősítette.
A diplomáciai konfliktus gyorsan tovább mélyült. Karol Nawrocki lengyel elnök visszavonta Zelenszkijtől a korábban adományozott Fehér Sas-rendet, Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését. Az ukrán elnök ezt követően visszaküldte a kitüntetést, és kijelentette: az ukrán katonák maguk választják meg alakulataik hősi névadóit, elnökként pedig kötelessége támogatni őket.
Varsó: Banderával nincs uniós tagság
A lengyel kormány most már az Európai Unió bővítésének kérdésében is egyértelmű álláspontot foglalt. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kijelentette:
Lengyelország nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, amíg Kijev nem hagy fel az OUN és a UPA vezetőinek hivatalos tiszteletével.
A lengyel miniszterelnök-helyettes szerint minden tagjelöltnek teljesítenie kell az Európai Unió által támasztott feltételeket, ezek közé pedig a történelmi emlékezet kérdése is beletartozik.
Az Európai Unióban nem lehet piedesztálra emelni azokat, akik rombolják az európai együttműködést. Sztepan Banderával Ukrajna nem fog belépni az Európai Unióba”
– fogalmazott a lengyel politikus. Hozzátette azt is, hogy Varsó a csatlakozási tárgyalások során saját nemzeti érdekei alapján dönt majd, és senki sem mondhatja meg Lengyelországnak, miként szavazzon Ukrajna uniós tagságáról.
Egyre több tagállam szab feltételeket Ukrajnának
Lengyelország fellépése újabb figyelmeztető jel Ukrajna számára. Magyarország már korábban világossá tette, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséig nem támogatja a csatlakozási folyamat előrehaladását.
Az ukrán sajtó szerint Bulgária is hasonló lépésre készülhet, és a bolgár kisebbség helyzetének rendezését kötheti a tárgyalások folytatásához.
Mindez azt jelenti, hogy Kijevnek egyre több tagállam elvárásának kell megfelelnie, miközben az Európai Unió bővítéséhez valamennyi tagország egyhangú támogatására van szükség. A lengyel vétó lehetősége ezért nem csupán politikai üzenet, hanem komoly akadályt is jelenthet Ukrajna uniós csatlakozásának útján.