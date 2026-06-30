Lengyelország megfenyegette Zelenszkijt - szétesőben van Kijev nagy álma 

Egyre több akadály tornyosul Ukrajna európai uniós csatlakozása előtt – írta meg a Világgazdaság. Magyarország vétója után immár Lengyelország is világossá tette, hogy kész blokkolni a folyamatot, ha Kijev nem változtat történelmi emlékezetpolitikáján. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel miniszterelnök-helyettes és nemzetvédelmi miniszter szerint Ukrajna addig nem számíthat Varsó támogatására, amíg továbbra is nemzeti hősként tekint azokra a szervezetekre, amelyeket Lengyelországban a második világháború egyik legsúlyosabb tömeggyilkosságáért tesznek felelőssé.

Főhet Zelenszkij feje: Ukrajna uniós csatlakozása elé akadályt gördíthet az ország emlékezetpolitikája (Forrás: AFP)

Zelenszkij döntése robbantotta ki az újabb konfliktust

Mint ahogyan arról az Origo is beszámolt, a két ország viszonyát Volodimir Zelenszkij közelmúltbeli döntése mérgesítette el. Az ukrán elnök az Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezett el egy katonai egységet, ami Lengyelországban óriási felháborodást váltott ki.

A UPA-t és az Ukrán Nacionalisták Szervezetét (OUN) Varsó a volhíniai mészárlások egyik fő felelősének tartja. A lengyel álláspont szerint 1943 és 1945 között mintegy százezer lengyel civilt gyilkoltak meg Volhíniában és Kelet-Galíciában. A lengyel parlament 2016-ban a történteket népirtásnak minősítette.

A diplomáciai konfliktus gyorsan tovább mélyült. Karol Nawrocki lengyel elnök visszavonta Zelenszkijtől a korábban adományozott Fehér Sas-rendet, Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését. Az ukrán elnök ezt követően visszaküldte a kitüntetést, és kijelentette: az ukrán katonák maguk választják meg alakulataik hősi névadóit, elnökként pedig kötelessége támogatni őket.

Varsó: Banderával nincs uniós tagság

A lengyel kormány most már az Európai Unió bővítésének kérdésében is egyértelmű álláspontot foglalt. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kijelentette:

Lengyelország nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, amíg Kijev nem hagy fel az OUN és a UPA vezetőinek hivatalos tiszteletével.

A lengyel miniszterelnök-helyettes szerint minden tagjelöltnek teljesítenie kell az Európai Unió által támasztott feltételeket, ezek közé pedig a történelmi emlékezet kérdése is beletartozik.

Az Európai Unióban nem lehet piedesztálra emelni azokat, akik rombolják az európai együttműködést. Sztepan Banderával Ukrajna nem fog belépni az Európai Unióba”

– fogalmazott a lengyel politikus. Hozzátette azt is, hogy Varsó a csatlakozási tárgyalások során saját nemzeti érdekei alapján dönt majd, és senki sem mondhatja meg Lengyelországnak, miként szavazzon Ukrajna uniós tagságáról.