Sorsfordító csapást mértek az oroszok Ukrajnára, Kijev lángokban

Egy orosz drón június 4-ére virradó éjszaka csapást mért a Kijev megyei Boriszpili járás egyik infrastrukturális létesítményére. A támadás következtében tűz keletkezett, és egy ember megsérült – közölte Mikola Kalasnik, a megye kormányzója.

Orosz–ukrán háború: polgári célpontot támadtak az orosz drónok Ukrajnában (Fotó: AFP)

Az ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint az orosz dróntámadás után egy ipari létesítményben csaptak fel a lángok Kijev egyik elővárosában.

A tűzoltók jelenleg is a lángok megfékezésén dolgoznak, a helyszínen több mentő- és beavatkozó egység is szolgálatot teljesít.

A tűz oltása továbbra is tart. A helyszínen valamennyi illetékes szolgálat részt vesz a mentési és kárelhárítási munkálatokban

– közölte az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat.

На Київщині після атаки дронів горить об’єкт інфраструктури.



У Бориспільському районі внаслідок російського удару постраждав працівник підприємства. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі. pic.twitter.com/EVdovBGxkI — Slawa (@Slawa_tv) June 4, 2026

Oroszország az Ukrajna elleni háború során rendszeresen hajt végre támadásokat civil létesítmények és a polgári infrastruktúra ellen az ország különböző városaiban.

Június 2-ára virradó éjszaka Oroszország a teljes körű invázió kezdete óta az egyik legnagyobb légitámadását hajtotta végre. Rakétákkal és drónokkal több ukrán várost, köztük Kijevet is célba vették.

Hivatalos adatok szerint országszerte legalább 23 ember életét vesztette – köztük két gyermek –, további 130-an pedig megsérültek.

A fővárosban, Kijevben legalább heten meghaltak, és 90 ember sérült meg – közölte Vitalij Klicsko polgármester.

Dnyipróban 16 ember halt meg, köztük két gyermek és egy mentőszolgálatnál dolgozó elsősegélynyújtó. A támadásban további 42 ember sérült meg – közölték a hatóságok.