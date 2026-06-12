Elégedetlenségének adott hangot a lengyel kormány amiatt, hogy Lengyelország kimaradt az Ukrajnáról szóló londoni tárgyalásokból, amelyeken Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vett részt. A megbeszélés célja az volt, hogy közös álláspontot alakítsanak ki az Oroszországgal folytatandó tűzszüneti tárgyalások ügyében – számolt be a Brussels Signal.

Lengyelország kimaradt az Ukrajnáról szóló londoni tárgyalásokból (Fotó: AFP)

Donald Tusk közölte: bár egyeztetett Friedrich Merz német kancellárral a találkozó hátteréről, továbbra sem ért egyet azzal, hogy Lengyelországot kihagyták az egyeztetésből. A lengyel kormányfő szerint országa nélkülözhetetlen szereplő Ukrajna és a térség jövőjének alakításában, ezért az olyan megállapodások, amelyekben Varsó nem vesz részt, nem kötik automatikusan Lengyelországot.

Tusk bírálta az úgynevezett E3-formátumot is, amely az Egyesült Királyságot, Franciaországot és Németországot foglalja magában. Hozzátette, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök sem elégedett ezzel a felállással. A lengyel miniszterelnök szerint a közeljövőben újabb találkozó várható, amelyen Lengyelország és Olaszország is helyet kaphat.

A háttérben az áll, hogy Lengyelország az orosz–ukrán háború kezdete óta Kijev egyik legfontosabb támogatója, jelentős katonai és pénzügyi segítséget nyújtott Ukrajnának, valamint kulcsszerepet tölt be a támogatások koordinálásában.

A szakértők között ugyanakkor nincs egyetértés abban, miért maradt ki Varsó ismét a fontos egyeztetésekből. Egyes vélemények szerint ebben szerepet játszhat Lengyelország elutasító álláspontja egy esetleges ukrajnai békefenntartó misszióval kapcsolatban, míg mások úgy látják, hogy Ukrajna és több nyugat-európai ország sem tekinti Lengyelországot meghatározó tárgyalópartnernek.

A két ország kapcsolatát emellett történelmi viták is terhelik, miközben Lengyelország egyre óvatosabban viszonyul Ukrajna európai uniós csatlakozásának felgyorsításához. Varsó ugyan nem akadályozza a csatlakozási tárgyalásokat, de gazdasági és politikai okokból egyre határozottabban ellenzi a gyorsított felvételt.