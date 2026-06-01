Brüsszel továbbra is Ukrajna uniós csatlakozásában reménykedik, de a háttérben egyre látványosabbak a repedések az európai vezetők között. Miközben Kaja Kallas optimistán beszél a csatlakozási tárgyalások bővítéséről, a valóság az, hogy a tagállamok nagy többsége szerint teljesen irreális, hogy a háborúban álló ország különutas elbánással kerülhessen közelebb az EU-hoz.

Ukrán csatlakozás bármi áron? Súlyos kérdésekre nincs válasz Brüsszelben

Egy korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy Kaja Kallas arról beszélt, hogy hamarosan újabb fejezetek nyílhatnak meg Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaiban, ám több uniós vezető szerint a gyorsított felvétel irreális elképzelés. Ursula von der Leyen korábban azt javasolta, hogy Ukrajna még a szükséges reformok teljesítése előtt kapjon tagságot, ezt azonban az EU-tagállamok többsége elutasította, ragaszkodva az érdemalapú csatlakozáshoz. Közben Friedrich Merz és Volodimir Zelenszkij között is feszültség alakult ki, miután a német kancellár egy korlátozott jogkörű társult státuszt vázolt fel Ukrajna számára, amit Zelenszkij visszautasított.

Hortay Olivér a Századvég Gazdasági Folyamatok Intézetének igazgatóját kérdeztük, hogy milyen kritériumoknak kellene megfelelnie Ukrajnának ahhoz, hogy csatlakozhasson az Európa Unióhoz, elképzelhető-e egy gyorsított eljárás, illetve milyen pénzügyi következményekkel járhat a folyamat a blokk egészét, valamint kifejezetten Magyarország gazdaságát tekintve.

Hatalmas hiányosságok

Hortay Olivér szerint érdemes abból kiindulni, hogy az Európai Unióban a csatlakozási folyamat egy érdemalapú eljárásrend szerint működik, amelyben a tagjelölt országoknak meghatározott feltételeket kell teljesíteniük ahhoz, hogy uniós taggá válhassanak.

Az energiagazdasági szakértő úgy látja, Ukrajna esetében ezek a feltételek aligha teljesülnek, ráadásul már a kiinduló helyzet is rendkívül szokatlan: Ukrajna jelenleg háborúban áll egy másik országgal, miközben a területi és népességi viszonyai sem tekinthetők teljesen tisztázottnak.

Rámutatott, hogy jelenleg az sem világos pontosan, Ukrajna csatlakozásával hány új európai uniós polgárral és mekkora területtel bővülne az Európai Unió.

Az energiagazdasági szakértő szerint az ukrán integráció kapcsán egy teljesen szokatlan helyzet alakult ki, amelyben az Európai Bizottság elsősorban politikai eszközökkel igyekszik felgyorsítani a folyamatot.

A Századvég igazgatója úgy fogalmazott, hogy „egy nagyon erős politikai szándék tapasztalható” a brüsszeli vezetés részéről Ukrajna mielőbbi integrálására. Hozzátette, hogy vezetői szinten Ursula von der Leyen és Kaja Kallas részéről is több ígéret hangzott el a témában, ugyanakkor a hagyományos technikai eljárásrend alapján Ukrajna felvételéről aligha lehetne beszélni.