Zelenszkij lépése politikai lavinát indított el a két ország között

Jelentős változás előtt állhat az ukrán labdarúgó-válogatott. Az Ukrán Labdarúgó-szövetség azt fontolgatja, hogy a jövőben Németországban rendezi meg hazai mérkőzéseit, szakítva az elmúlt évek gyakorlatával, amikor Lengyelország biztosított otthont a csapat számára – számolt be cikkében a Kanal Sportowy.

Politikai feszültség miatt szakadhat meg az ukrán-lengyel focihagyomány

Fotó: AFP

A háború kitörése óta a lengyel stadionok kulcsszerepet játszottak az ukrán válogatott szereplésében, ám a megváltozott körülmények és a szervezési problémák miatt a szövetség új lehetőségeket keres.

A beszámolók szerint Németország komoly jelöltként került képbe. Már informális egyeztetések is zajlanak, miközben a német fél kifejezetten nyitott az együttműködésre.

Egy, az ügyet ismerő forrás szerint a háttérben nemcsak gyakorlati, hanem politikai szempontok is szerepet játszanak.

Információink szerint a két ország közötti feszültségek közepette háttértárgyalások folynak arról, hogy az ukrán válogatott hazai mérkőzéseit Lengyelországból Németországba helyezzék át. Németország szintén érdekelt ebben, ráadásul még fejlettebb futballinfrastruktúrát kínál

– számolt be a forrás.

A portál szerint Németország földrajzi szempontból sem jelentene jelentős hátrányt, mivel nincs számottevően távolabb Ukrajnától, mint a jelenlegi lengyel helyszínek.

A helyszínváltásról szóló elképzelések azt követően kaptak új lendületet, hogy Jaroslaw Królewski nem járult hozzá a Wisla Kraków stadionjának használatához a közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzésekre.

Ez az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy az ukrán szövetség hosszabb távon kiszolgáltatott a külföldi stadionok tulajdonosainak és üzemeltetőinek döntéseinek, ezért egy stabilabb megoldás megtalálására törekszik. A végleges döntés még nem született meg, azonban a következő hetekben várhatóan eldőlhet, hol fogadja ellenfeleit a jövőben az ukrán válogatott. A választásnál továbbra is meghatározó szempont marad a szurkolók utazási lehetőségeinek biztosítása, valamint az UEFA előírásainak való megfelelés.

Zelenszkij lépése felháborodást keltett Lengyelországban

Az ukrán–lengyel kapcsolatokban újabb feszültséget váltott ki, hogy Volodimir Zelenszkij egy ukrán különleges műveleti egységet az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) hőseiről nevezett el – számolt be cikkében a Kyiv Independent.

Az UPA Ukrajnában elsősorban a szovjet uralom elleni ellenállás szimbóluma, míg Lengyelországban a volhíniai mészárlások miatt sokan a lengyel civilek elleni erőszak egyik felelősének tekintik. A döntést Lengyelországban széles körben bírálták. Karol Nawrocki lengyel elnök felvetette, hogy meg kellene fosztani Zelenszkijt a korábban neki adományozott Fehér Sas Rendtől.