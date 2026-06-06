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orosz-ukrán háború

Putyin rácsapta az ajtót Zelenszkijre – újabb pofont kapott Kijev

37 perce
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A béke esélyei ismét távolabb kerültek, miután Vlagyimir Putyin elutasította Volodimir Zelenszkij tárgyalási kezdeményezését. Miközben a diplomáciai közeledés kudarcot vallott, Svédország egy, az elhurcolt ukrán gabonával összefüggésbe hozott hajó átadásáról döntött, az éjszaka folyamán pedig újabb dróntámadások rázták meg Oroszországot és a megszállt területeket.
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orosz-ukrán háborútámadásZelenszkijlevélkikötő

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban az elmúlt napokban több jelentős fejlemény is történt: svéd bírósági döntés született egy vitatott gabonaszállító hajó ügyében, újabb szóváltás bontakozott ki Kijev és Moszkva között, valamint dróntámadások rázták meg orosz és megszállt területek egy részét.

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban az elmúlt napokban több jelentős fejlemény is történt (Fotó: Genya Savilov / AFP)
Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban az elmúlt napokban több jelentős fejlemény is történt (Fotó: Genya Savilov / AFP)

Svédországban a bíróság úgy döntött, hogy Ukrajnának adható át a Caffa nevű teherhajó, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy korábban a megszállt ukrán területekről elszállított gabona szállításában vett részt. A hajót még márciusban foglalták le Svédország déli partjainál. A svéd hatóságok szerint a hajó hamis guineai zászló alatt közlekedett, és műszaki állapota sem felelt meg a biztonsági előírásoknak – írja a The Kyiv Independent.

Ukrán állítások szerint a Caffa többször járt a megszállt területek kikötőiben, és részt vett az ottani gabonakészletek elszállításában. 

Kijev régóta azzal vádolja Moszkvát, hogy a megszállt régiókból származó terményeket saját exportjaként értékesíti külföldön. A mostani döntés még nem végleges, a hajó tulajdonosai három héten belül fellebbezhetnek.

Eközben újabb nyilvános üzenetváltás zajlott Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin között. Az ukrán elnök azt követően bírálta az orosz államfőt, hogy Putyin elutasította a közvetlen találkozóra vonatkozó kezdeményezését. Zelenszkij szerint az orosz vezető nem akarja lezárni a háborút, és továbbra sem hajlandó kompromisszumot kötni. 

Az ukrán elnök nyílt levélben javasolt személyes egyeztetést a béketárgyalások újraindítása érdekében, Putyin azonban azt mondta, nem látja értelmét egy ilyen találkozónak, és kifogásolta a levél hangvételét is.

A harctéri események sem lassultak. Orosz és megszállt területekről származó beszámolók szerint ukrán drónok csapást mértek egy olajraktárra a Krasznodari területen fekvő Uszty-Labinszk városában, ahol tűz keletkezett. Emellett a megszállt Mariupol kikötőjében is robbanásokról és jelentős tűzről számoltak be.

 A támadások pontos következményei egyelőre nem ismertek. Orosz hatóságok szerint több nyugat-oroszországi régióban, valamint Moszkva térségében is drónveszély miatt légvédelmi készültséget rendeltek el, és több drónt lelőttek.

 Az ukrán hadsereg a jelentések megjelenéséig nem kommentálta az értesüléseket.

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Orosz-ukrán háború
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