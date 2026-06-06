Putyin rácsapta az ajtót Zelenszkijre – újabb pofont kapott Kijev

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban az elmúlt napokban több jelentős fejlemény is történt: svéd bírósági döntés született egy vitatott gabonaszállító hajó ügyében, újabb szóváltás bontakozott ki Kijev és Moszkva között, valamint dróntámadások rázták meg orosz és megszállt területek egy részét.
Svédországban a bíróság úgy döntött, hogy Ukrajnának adható át a Caffa nevű teherhajó, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy korábban a megszállt ukrán területekről elszállított gabona szállításában vett részt. A hajót még márciusban foglalták le Svédország déli partjainál. A svéd hatóságok szerint a hajó hamis guineai zászló alatt közlekedett, és műszaki állapota sem felelt meg a biztonsági előírásoknak – írja a The Kyiv Independent.
Ukrán állítások szerint a Caffa többször járt a megszállt területek kikötőiben, és részt vett az ottani gabonakészletek elszállításában.
Kijev régóta azzal vádolja Moszkvát, hogy a megszállt régiókból származó terményeket saját exportjaként értékesíti külföldön. A mostani döntés még nem végleges, a hajó tulajdonosai három héten belül fellebbezhetnek.
Eközben újabb nyilvános üzenetváltás zajlott Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin között. Az ukrán elnök azt követően bírálta az orosz államfőt, hogy Putyin elutasította a közvetlen találkozóra vonatkozó kezdeményezését. Zelenszkij szerint az orosz vezető nem akarja lezárni a háborút, és továbbra sem hajlandó kompromisszumot kötni.
Az ukrán elnök nyílt levélben javasolt személyes egyeztetést a béketárgyalások újraindítása érdekében, Putyin azonban azt mondta, nem látja értelmét egy ilyen találkozónak, és kifogásolta a levél hangvételét is.
A harctéri események sem lassultak. Orosz és megszállt területekről származó beszámolók szerint ukrán drónok csapást mértek egy olajraktárra a Krasznodari területen fekvő Uszty-Labinszk városában, ahol tűz keletkezett. Emellett a megszállt Mariupol kikötőjében is robbanásokról és jelentős tűzről számoltak be.
A támadások pontos következményei egyelőre nem ismertek. Orosz hatóságok szerint több nyugat-oroszországi régióban, valamint Moszkva térségében is drónveszély miatt légvédelmi készültséget rendeltek el, és több drónt lelőttek.
Az ukrán hadsereg a jelentések megjelenéséig nem kommentálta az értesüléseket.