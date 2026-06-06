Putyin rácsapta az ajtót Zelenszkijre – újabb pofont kapott Kijev

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban az elmúlt napokban több jelentős fejlemény is történt: svéd bírósági döntés született egy vitatott gabonaszállító hajó ügyében, újabb szóváltás bontakozott ki Kijev és Moszkva között, valamint dróntámadások rázták meg orosz és megszállt területek egy részét.

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban az elmúlt napokban több jelentős fejlemény is történt (Fotó: Genya Savilov / AFP)

Svédországban a bíróság úgy döntött, hogy Ukrajnának adható át a Caffa nevű teherhajó, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy korábban a megszállt ukrán területekről elszállított gabona szállításában vett részt. A hajót még márciusban foglalták le Svédország déli partjainál. A svéd hatóságok szerint a hajó hamis guineai zászló alatt közlekedett, és műszaki állapota sem felelt meg a biztonsági előírásoknak – írja a The Kyiv Independent.

Ukrán állítások szerint a Caffa többször járt a megszállt területek kikötőiben, és részt vett az ottani gabonakészletek elszállításában.

Kijev régóta azzal vádolja Moszkvát, hogy a megszállt régiókból származó terményeket saját exportjaként értékesíti külföldön. A mostani döntés még nem végleges, a hajó tulajdonosai három héten belül fellebbezhetnek.

Swedish court allows transfer of cargo ship Caffa, accused of carrying grain from occupied Crimea to Syria, to Ukraine in landmark case



Justice Minister Gunnar Strömmer linked the case to broader efforts aimed at countering Russia’s “shadow fleet.”https://t.co/9CACO4Xlwf — The Insider (@InsiderEng) June 5, 2026

Eközben újabb nyilvános üzenetváltás zajlott Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin között. Az ukrán elnök azt követően bírálta az orosz államfőt, hogy Putyin elutasította a közvetlen találkozóra vonatkozó kezdeményezését. Zelenszkij szerint az orosz vezető nem akarja lezárni a háborút, és továbbra sem hajlandó kompromisszumot kötni.

Az ukrán elnök nyílt levélben javasolt személyes egyeztetést a béketárgyalások újraindítása érdekében, Putyin azonban azt mondta, nem látja értelmét egy ilyen találkozónak, és kifogásolta a levél hangvételét is.

A harctéri események sem lassultak. Orosz és megszállt területekről származó beszámolók szerint ukrán drónok csapást mértek egy olajraktárra a Krasznodari területen fekvő Uszty-Labinszk városában, ahol tűz keletkezett. Emellett a megszállt Mariupol kikötőjében is robbanásokról és jelentős tűzről számoltak be.

🔥 Russia hit by drone attack as oil depot burns in Ust-Labinsk 🔥https://t.co/jEJBoxDZbw pic.twitter.com/IsrqwnoQX7 — RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) June 6, 2026

A támadások pontos következményei egyelőre nem ismertek. Orosz hatóságok szerint több nyugat-oroszországi régióban, valamint Moszkva térségében is drónveszély miatt légvédelmi készültséget rendeltek el, és több drónt lelőttek.

Az ukrán hadsereg a jelentések megjelenéséig nem kommentálta az értesüléseket.