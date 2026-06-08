A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) 2026. május 7. és június 3. között végzett kutatása szerint a megkérdezett ukrán állampolgárok 61 százaléka támogatná a tűzszünetet az Oroszországgal vívott háborúban, feltéve, ha európai országok csapatait a frontvonal közelébe telepítenék – számolt be cikkében a Unian.

Kiderült: az ukránok többsége békét akar, csak az nem mindegy, hogyan

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A szociológusok különösen azt vizsgálták, hogyan viszonyulnak az ukránok a jelenlegi frontvonal mentén létrejövő tűzszünethez.

A tanulmányban szereplő magyarázat szerint: „Négy tűzszüneti forgatókönyvet készítettünk, és a válaszadók közül véletlenszerűen mindegyik csak egy forgatókönyvet kapott. Minden forgatókönyv ugyanazt feltételezte: a tűzszünet a jelenlegi frontvonal mentén jön létre, és Oroszország ténylegesen megtartja az ellenőrzést a megszállt területek felett – hivatalos elismerés nélkül. Ez utóbbi fontos, mert felméréseink szerint ez egy jelentős 'vörös vonal' az ukránok számára" – írták a kutatók.

A felmérés eredményei egyértelműek: a legnagyobb támogatást az az opció kapta, amely szerint európai országok csapatai állomásoznának a frontvonal közelében Ukrajnában, és egy második invázió esetén visszavernék a támadást. Ebben az esetben a válaszadók 61 százaléka lenne kész jóváhagyni a frontvonal mögötti tűzszünetet, 33 százalék kategorikusan elutasítja, míg 6 százalék nem tudott válaszolni.

🇺🇦❗️60% of Ukrainians are ready to support a ceasefire along the current front line if the country's security is guaranteed by European troops, 33% against, - KIIS poll



Ukrainians were offered 4 scenarios for a ceasefire along the current front line without recognizing the… pic.twitter.com/MO21N6AfGJ — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) June 8, 2026

Ha azonban az európai csapatok a frontvonaltól távolabb állomásoznának, és egy esetleges második invázió során nem vennének részt a harcokban, akkor a támogatás jelentősen csökken: 42 százalék lenne csak kész elfogadni a tűzszünetet. 49 százalék kategorikusan elutasítaná ezt a javaslatot, 10 százalék pedig nem tudott válaszolni.

A biztonsági garanciák hiánya drasztikusan változtatja meg a hozzáállást: ha Ukrajna nem kap biztonsági garanciákat, és nincs jelentős pénz- és fegyverszállítás, akkor a megkérdezettek 61 százaléka kategorikusan elutasítaná a jelenlegi frontvonal mögötti tűzszünetet. Csak 32 százalék lenne kész elfogadni, főként vonakodva.

Ezzel szemben, ha a biztonsági garanciák nagy mennyiségű pénz és fegyver formájában érkeznek, akkor 53 százalék támogatná a jelenlegi frontvonal mentén létrejövő tűzszünetet. 37 százalék ezt is elutasítaná, de ebben az esetben jelentősen többen lennének a támogatók, mint az ellenzők.

Anton Hruscetszkij, a KIIS ügyvezető igazgatója hangsúlyozza: az ukránok békét akarnak, és nyitottak a tárgyalásokra, sőt, még fájdalmas kompromisszumokra is.

„Ugyanakkor kategorikusan elutasítják a kapitulációt és a 'bármilyen feltétel mellett' kötött békét. A nyomást nem Ukrajnára, hanem Oroszországra kell gyakorolni. A küzdelem folytatódik, és az ukránok eltökéltek a sikerben" – fogalmazott Hruscetszkij.