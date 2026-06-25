Ursula von der Leyen: Az első kifizetések Ukrajnának a 90 milliárdos hadikölcsönből még ma megtörténnek

Az Európai Bizottság elnöke is részt vesz a gdanski, Ukrajna újjáépítéséről szóló konferencián. Ursula von der Leyen nyitóbeszédében ismét hitet tett az ukrán EU-csatlakozás mellett, valamint bejelentette, hogy a 90 milliárd eurós hadikölcsön első kifizetése, még a mai napon megtörténik.
Ursula von der Leyen nyitóbeszédében köszönetet mondott Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek a konferencia megszervezéséért, valamint méltatta Gdansk szerepét a háború kitörése óta. „A város 5000 családja fogadott ukrán menekülteket, az iskolák pedig megkezdték az ukrán nyelvű oktatást. Gdansk lakosai megmutatták, hogy a szolidaritás nem csak a történelmük része, hanem a karakterük meghatározó jellemzője, ezért pedig szeretnék köszönetet mondani” – fogalmazott Von der Leyen.
Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az ukrán fegyveres erők bátorsága és Európa szolidaritás a harctéren is megmutatkozik, ahol Ukrajna új lendületet tudott venni.
Ursula von der Leyen ennek kapcsán méltatta az ukrán hadiipar teljesítményét, „ami ma már nem csak elérte, de meg is haladta az orosz képességeket”, miközben az ukrán társadalom minden nap bizonyítja, hogy Európát választotta, ezt a választásukat pedig senki nem veheti el tőlük. „A mi feladatunk, hogy ezt választást valósággá változtassuk” – nyomatékosította.
Az Európai Bizottság elnöke felidézte, hogy nemrég döntés született az első klaszterek megnyitásáról, ami véleménye szerint minden kétséget kizáróan történelmi lépés volt, és jól jelzi, hogy Ukrajna óriási előrelépést ért el az Európai Uniós csatlakozás tekintetében.
A klaszterek kapcsán a bizottság elnöke nyomatékosította, hogy ezek azon európai értékeinkről szólnak, amelyeken az Európai Unió nyugszik. „Ha Ukrajna továbbra is folytatja a reformokat, az elmúlt évek elhatározásával, akkor az ország helye az Európai Unióban egészen biztosan valósággá válik” – fogalmazott.
Az ukrán jövő azonban már ma elkezdődik ezen a konferencián, hiszen Ukrajna fontos lépéseket tett az egységes piacba való integráció irányába, amely lehetőséget teremt az európai vállalatok és az ukrán vállalatok számára is a szorosabb együttműködésre.
Most jött el az ideje, hogy Ukrajnába fektessük, hiszen a holnap virágzó Ukrajnája rendkívüli befektetéseket igényel még ma. Az orosz invázió kezdete óta az Európai Unió és tagországai 200 milliárd eurót biztosítottak gazdasági, financiális és katonai támogatások formájában. Az ukrán hitel segítségével pedig további 90 milliárd euró támogatást biztosítunk az elkövetkezendő két évben. Az első kifizetés, amely összege pontosan 3,2 milliárd euró pedig még a mai napon megtörténik
– mondta el a bizottság elnöke.
Emellett a hat milliárd eurós drónprogram támogatások kifizetése is megkezdődik ma, ez pedig a bizottság elnöke szerint „maga a szolidaritás működés közben”. A bizottság elnöke szerint Európa továbbra is folytatni fogja Ukrajna támogatását, amelybe beletartozik nem csak a városok újjáépítése, de az energetikai szektor reformja és az ukrán frontvonalba lévő vállalatok támogatása is.
Ursula von der Leyen szerint továbbra is arra fogják bátorítani az európai vállalatokat, hogy fektessenek be Ukrajnába, hiszen ezen befektetésekkel Európa jövőjébe is befektetnek. Ennek kapcsán egyébként a bizottság elnöke méltatta az ukrán hadiipart, amelyet a leginnovatívabbnak nevezett és amely végső soron nem csak az ukrán emberek, de egész Európa védelme szempontjából kiemelkedő fontosságú.
Ursula von der Leyen beszédére árnyékot vetett a lengyel–ukrán konfliktus
Habár az Európai Bizottság elnöke igyekezett Ukrajna és az EU kapcsolatainak fontosságát hangsúlyozni, azonban az eseményre egyértelműen árnyékot vetett a Lengyelország és Ukrajna közötti diplomáciai feszültség, ami azután robbant ki, hogy az ukrán elnök hivatalosan is átnevezett egy alakulatot a második világháborúban működő UPA (Ukrán Felkelő Hadsereg) után. Az UPA megítélése azonban Varsóban egészen más, mint Kijevben, miután a háború alatt az UPA egységei voltak azok akik felelősek voltak a volhíniai mészárlásért, amely során több mint százezer lengyelt gyilkoltak meg, köztük civileket is.
Volodimir Zelenszkij döntése azonban nem várt vihart okozott, miután Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök Zelenszkij Fehér Sas Érdemrendjének visszavonásáról döntött.
A legmagasabb lengyel kitüntetést Zelenszkij azóta már visszaküldte, és ahogyan az várható volt jelezte, hogy a történtek fényében nem vesz részt a mai konferencián. Nawrocki egyébként hangsúlyozta, hogy döntése nem az ukrán nép, illetve a fegyveres erők ellen irányul, míg Zelenszkij szintén igyekezett az érdemrend visszaküldésénél hangsúlyozni, hogy továbbra is hálás a lengyel nép segítségéért, azonban a feszültség ettől függetlenül tapintható.