Ursula von der Leyen: Az első kifizetések Ukrajnának a 90 milliárdos hadikölcsönből még ma megtörténnek

Az Európai Bizottság elnöke is részt vesz a gdanski, Ukrajna újjáépítéséről szóló konferencián. Ursula von der Leyen nyitóbeszédében ismét hitet tett az ukrán EU-csatlakozás mellett, valamint bejelentette, hogy a 90 milliárd eurós hadikölcsön első kifizetése, még a mai napon megtörténik.

Ursula von der Leyen szerint most jött el az ideje, hogy Európa Ukrajna jövőjébe fektessen

Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Ursula von der Leyen nyitóbeszédében köszönetet mondott Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek a konferencia megszervezéséért, valamint méltatta Gdansk szerepét a háború kitörése óta. „A város 5000 családja fogadott ukrán menekülteket, az iskolák pedig megkezdték az ukrán nyelvű oktatást. Gdansk lakosai megmutatták, hogy a szolidaritás nem csak a történelmük része, hanem a karakterük meghatározó jellemzője, ezért pedig szeretnék köszönetet mondani” – fogalmazott Von der Leyen.

Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az ukrán fegyveres erők bátorsága és Európa szolidaritás a harctéren is megmutatkozik, ahol Ukrajna új lendületet tudott venni.

Ursula von der Leyen ennek kapcsán méltatta az ukrán hadiipar teljesítményét, „ami ma már nem csak elérte, de meg is haladta az orosz képességeket”, miközben az ukrán társadalom minden nap bizonyítja, hogy Európát választotta, ezt a választásukat pedig senki nem veheti el tőlük. „A mi feladatunk, hogy ezt választást valósággá változtassuk” – nyomatékosította.

Az Európai Bizottság elnöke felidézte, hogy nemrég döntés született az első klaszterek megnyitásáról, ami véleménye szerint minden kétséget kizáróan történelmi lépés volt, és jól jelzi, hogy Ukrajna óriási előrelépést ért el az Európai Uniós csatlakozás tekintetében.

A klaszterek kapcsán a bizottság elnöke nyomatékosította, hogy ezek azon európai értékeinkről szólnak, amelyeken az Európai Unió nyugszik. „Ha Ukrajna továbbra is folytatja a reformokat, az elmúlt évek elhatározásával, akkor az ország helye az Európai Unióban egészen biztosan valósággá válik” – fogalmazott.

Az ukrán jövő azonban már ma elkezdődik ezen a konferencián, hiszen Ukrajna fontos lépéseket tett az egységes piacba való integráció irányába, amely lehetőséget teremt az európai vállalatok és az ukrán vállalatok számára is a szorosabb együttműködésre.

Most jött el az ideje, hogy Ukrajnába fektessük, hiszen a holnap virágzó Ukrajnája rendkívüli befektetéseket igényel még ma. Az orosz invázió kezdete óta az Európai Unió és tagországai 200 milliárd eurót biztosítottak gazdasági, financiális és katonai támogatások formájában. Az ukrán hitel segítségével pedig további 90 milliárd euró támogatást biztosítunk az elkövetkezendő két évben. Az első kifizetés, amely összege pontosan 3,2 milliárd euró pedig még a mai napon megtörténik

– mondta el a bizottság elnöke.