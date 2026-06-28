Ursula von der Leyen sebezhető tagállamokat szeretne látni

Az Európai Bizottság elnöke minden jel szerint tovább központosítaná az Európai Uniót. Ursula von der Leyen további milliárdokat követel Brüsszel számára, miközben a tagállamokat zsarolható helyzetbe hozná a további központosítással.

Ursula von der Leyen további pénzeket és még több hatalmat követel

Fotó: DIEGO RAVIER / Hans Lucas

A múlt heti EU-s csúcstalálkozón több olyan fontos geopolitikai kérdés is lett volna, amely megvitatásra várt, azonban ezeket jelenleg háttérbe szorította a következő hét éves költségvetés kérdése. Ursula von der Leyen ugyanis továbbra is két billió eurót szeretne, a 2028 és 2034 közötti költségvetési évekre.

Az összeg kontextusba helyezéséhez érdemes megjegyezni, hogy az előző időszakhoz képest ez hatvan százalékos növekedést jelent. A baloldali európai parlamenti képviselők azonban 200 milliárd eurót hozzá csapnának még ehhez.

Szintén fontos statisztika, hogy ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság elnöke 2500 új köztisztviselői állást is szeretne. Természetesen ezen a ponton elindult a már jól ismert tánc, amelyet a nettó befizetők és a kedvezményezettek ilyenkor hagyományosan megejtenek. Friedrich Merz német kancellár már jelezte, hogy nem tartja jó ötletnek a kiadások növelését. A déli és keleti nettó kedvezményezettek, Portugáliától Lengyelországig pedig érthető okok miatt támogatják ezt, miután számítanak ezen kohéziós forrásokra az infrastruktúra, az energetika és a hadiipari beruházások tekintetében.

Van azonban egy olyan aspektusa is a vitának, amelyre a milliárdok mellett kevés figyelem irányul, ez pedig a további központosítás kérdése.

Ursula von der Leyen eltörölné a mezőgazdaságra és a regionális támogatásokra vonatkozó kötelező kiadásokat, és „nemzeti-regionális partnerségekkel” helyettesítené azokat, amelyekről személyesen kíván tárgyalni mind a 27 tagállammal. Ez azonban egyúttal azt is jelenti, hogy nincs pénz Von der Leyen jóváhagyása nélkül.

Ez különösen sebezhető helyzetbe hozza a keleti országokat, mint amilyen hazánk, Lengyelország és Szlovákia, hiszen Brüsszel és ezen országok érdekei általában nem feltétlenül vágnak egybe.

Von der Leyen pedig korábban sem félt bevetni a rendelkezésére álló, etikailag megkérdőjelezhető módszereket, hogy letörje Budapest vagy éppen Varsó korábbi jobboldali kormányainak ellenállását. Így fordulhatott elő a hazánknak járó EU-s források befagyasztása is, amelyeket ugyan Magyar Péter és a Tisza-kormány most hazahoz, azonban nem világos, hogy ezt milyen áron teszi.

Egy másik érdekes aspektus a direkt adóbevételek bevezetése Brüsszel számára. A tervek szerint a dohánytermékek, a szerencsejáték és a szén-dioxid- és átalányadók is Brüsszel zsebébe kerülhetnek a jövőben.

Ezeknek a pénzeknek a felhasználását azonban nem igazán világos, hogy ki ellenőrizné, hiszen míg a tagállamok által befizetett összegek ellenőrizhetők a befizetők által, addig a direkt adóbevételek kiesnének ez alól, miután a tagállamoknak semmilyen kapcsolata nem lenne ezekkel a pénzekkel. Ez azonban egyértelműen szembemegy a bizottság által oly sokat hangoztatott átláthatóság elvével. A kérdés már csak az, hogy maradt-e még valaki, aki ellen tudna tartani Von der Leyennek. Erre azonban már csak az ír elnökség kezdetével kapunk majd választ.