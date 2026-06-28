Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen sebezhető tagállamokat szeretne látni

32 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az Európai Bizottság elnökét már eddig is sokszor vádolták meg azzal, hogy központosítja hatalmát, miközben Európa érdekei lassan elvesznek a brüsszeli bürokrácia labirintusába. Ursula von der Leyen minden jel szerint saját hatáskörének bővítésére, és a tagállamok gyengítésére használná fel a következő hét éves költségvetést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ursula von der LeyenEurópai BizottságEurópai Unió

Az Európai Bizottság elnöke minden jel szerint tovább központosítaná az Európai Uniót. Ursula von der Leyen további milliárdokat követel Brüsszel számára, miközben a tagállamokat zsarolható helyzetbe hozná a további központosítással. 

Ursula von der Leyen további pénzeket és még több hatalmat követel
Ursula von der Leyen további pénzeket és még több hatalmat követel 
Fotó: DIEGO RAVIER / Hans Lucas

A múlt heti EU-s csúcstalálkozón több olyan fontos geopolitikai kérdés is lett volna, amely megvitatásra várt, azonban ezeket jelenleg háttérbe szorította a következő hét éves költségvetés kérdése. Ursula von der Leyen ugyanis továbbra is két billió eurót szeretne, a 2028 és 2034 közötti költségvetési évekre. 

Az összeg kontextusba helyezéséhez érdemes megjegyezni, hogy az előző időszakhoz képest ez hatvan százalékos növekedést jelent. A baloldali európai parlamenti képviselők azonban 200 milliárd eurót hozzá csapnának még ehhez. 

Szintén fontos statisztika, hogy ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság elnöke 2500 új köztisztviselői állást is szeretne. Természetesen ezen a ponton elindult a már jól ismert tánc, amelyet a nettó befizetők és a kedvezményezettek ilyenkor hagyományosan megejtenek. Friedrich Merz német kancellár már jelezte, hogy nem tartja jó ötletnek a kiadások növelését. A déli és keleti nettó kedvezményezettek, Portugáliától Lengyelországig pedig érthető okok miatt támogatják ezt, miután számítanak ezen kohéziós forrásokra az infrastruktúra, az energetika és a hadiipari beruházások tekintetében. 

Van azonban egy olyan aspektusa is a vitának, amelyre a milliárdok mellett kevés figyelem irányul, ez pedig a további központosítás kérdése. 

Ursula von der Leyen eltörölné a mezőgazdaságra és a regionális támogatásokra vonatkozó kötelező kiadásokat, és „nemzeti-regionális partnerségekkel” helyettesítené azokat, amelyekről személyesen kíván tárgyalni mind a 27 tagállammal. Ez azonban egyúttal azt is jelenti, hogy nincs pénz Von der Leyen jóváhagyása nélkül. 

Ez különösen sebezhető helyzetbe hozza a keleti országokat, mint amilyen hazánk, Lengyelország és Szlovákia, hiszen Brüsszel és ezen országok érdekei általában nem feltétlenül vágnak egybe. 

Von der Leyen pedig korábban sem félt bevetni a rendelkezésére álló, etikailag megkérdőjelezhető módszereket, hogy letörje Budapest vagy éppen Varsó korábbi jobboldali kormányainak ellenállását. Így fordulhatott elő a hazánknak járó EU-s források befagyasztása is, amelyeket ugyan Magyar Péter és a Tisza-kormány most hazahoz, azonban nem világos, hogy ezt milyen áron teszi. 

Egy másik érdekes aspektus a direkt adóbevételek bevezetése Brüsszel számára. A tervek szerint a dohánytermékek, a szerencsejáték és a szén-dioxid- és átalányadók is Brüsszel zsebébe kerülhetnek a jövőben. 

Ezeknek a pénzeknek a felhasználását azonban nem igazán világos, hogy ki ellenőrizné, hiszen míg a tagállamok által befizetett összegek ellenőrizhetők a befizetők által, addig a direkt adóbevételek kiesnének ez alól, miután a tagállamoknak semmilyen kapcsolata nem lenne ezekkel a pénzekkel. Ez azonban egyértelműen szembemegy a bizottság által oly sokat hangoztatott átláthatóság elvével. A kérdés már csak az, hogy maradt-e még valaki, aki ellen tudna tartani Von der Leyennek. Erre azonban már csak az ír elnökség kezdetével kapunk majd választ. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!