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v4

Megerősítik az együttműködést a visegrádi országok

35 perce
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A visegrádi együttműködés országai visszatértek a gyökerekhez és megegyeztek abban, hogy a történelmi jelentőségű csoport keretében minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt – olvasható a gödöllői csúcstalálkozót követően kiadott közös nyilatkozatban.
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v4országMagyar Péter

A dokumentum szerint a résztvevők – Magyar Péter miniszterelnök, Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh, illetve Robert Fico szlovák kormányfő – megállapodtak abban, hogy megerősítik az országaik közötti együttműködést, alapul véve a közös érdekeket és a már korábban együtt elért eredményeket, amelyek megmutatkoztak például az európai uniós politikával kapcsolatban, egyebek között a magas energiaárak elleni küzdelem, illetve a bevándorlás kezelése terén.

Peter Magyar, the Prime Minister of Hungary (2nd from R), holds up a document as Andrej Babis, the Prime Minister of the Czech Republic (L), Donald Tusk, the Prime Minister of the Republic of Poland (2nd from L), and Robert Fico, the Prime Minister of the Slovak Republic (R), look on during a joint press conference following the V4 Summit in Godollo, Hungary, on June 23, 2026. The leaders met for the first V4 summit in years. (Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto) (Photo by Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP)
Megerősítették együttműködésüket a V4 tagállamok - a képen Magyar Péter, Andrej Babis, Donald Tusk, Robert Fico Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

Megegyeztek abban is, hogy közös érdekek mentén, szoros együttműködésre törekszenek a régiós, az európai és a globális partnerekkel is.

A közleményben kiemelték az EU következő, több évre szóló pénzügyi keretét (MFF), beleértve a kohéziós és mezőgazdasági politikát, a rugalmas egységes piacot, a fenntartható agrár-élelmiszeripari ágazatot, az EU-tagjelölt országok érdemeken alapuló integrációját, a tiszta energiaforrásokra történő átállás és a versenyképesség közötti egyensúlyt (kiemelt tekintettel az az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálatára), valamint az autóiparra és a kereskedelempolitikára vonatkozó javaslatcsomagot, mint olyan területeket, ahol az országcsoport érdekei közösek és amely területeken ennél fogva közösen léphet fel.

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Szorosabbra fűznék az együttműködést a visegrádi négyek: erről tárgyaltak a kormányfők Gödöllőn

 

A kormányfők megegyeztek abban, hogy felszólítják az illetékes minisztereket és az EU-ban lévő főtárgyalóikat: állítsák helyre az együttműködési csatornákat az EU-politikák terén annak érdekében, hogy visszahelyezzék a V4-országok korábban már hatékonynak bizonyuló együttműködési keretrendszerét.

A régiós együttműködéssel kapcsolatban a résztvevők egyetértettek a szoros együttműködés fontosságában, elsősorban a szállítmányozás és az energetikai infrastruktúra fejlesztése terén, különös tekintettel az Észak-Déli vonalra. 

Hangsúlyozták azt is, hogy a régiós versenyképesség erősítése érdekében mélyíteni kell az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia (MI), a határokon átívelő kiberbiztonság és a digitális szolgáltatások bővítése terén is.

Egyetértettek továbbá abban is, hogy folytatni kell a régióban már korábban elindított infrastruktúra-beruházásokat, kiemelve at új finanszírozási formák keresésének szükségességét. Emellett a régió egymás közötti állampolgári és kulturális kapcsolatok mélyítését is szorgalmazták, illetve síkra szálltak a Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) munkájának további támogatása mellett. A vezetők a nyilatkozatban hozzátették, hogy arra is utasították az illetékes tárcavezetőket, hogy az év végéig a régiós együttműködés további lehetőségeit tárják fel, és azokról tegyenek jelentést.

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