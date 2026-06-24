Megerősítik az együttműködést a visegrádi országok

A dokumentum szerint a résztvevők – Magyar Péter miniszterelnök, Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh, illetve Robert Fico szlovák kormányfő – megállapodtak abban, hogy megerősítik az országaik közötti együttműködést, alapul véve a közös érdekeket és a már korábban együtt elért eredményeket, amelyek megmutatkoztak például az európai uniós politikával kapcsolatban, egyebek között a magas energiaárak elleni küzdelem, illetve a bevándorlás kezelése terén.

Megerősítették együttműködésüket a V4 tagállamok - a képen Magyar Péter, Andrej Babis, Donald Tusk, Robert Fico Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

Megegyeztek abban is, hogy közös érdekek mentén, szoros együttműködésre törekszenek a régiós, az európai és a globális partnerekkel is.

A közleményben kiemelték az EU következő, több évre szóló pénzügyi keretét (MFF), beleértve a kohéziós és mezőgazdasági politikát, a rugalmas egységes piacot, a fenntartható agrár-élelmiszeripari ágazatot, az EU-tagjelölt országok érdemeken alapuló integrációját, a tiszta energiaforrásokra történő átállás és a versenyképesség közötti egyensúlyt (kiemelt tekintettel az az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálatára), valamint az autóiparra és a kereskedelempolitikára vonatkozó javaslatcsomagot, mint olyan területeket, ahol az országcsoport érdekei közösek és amely területeken ennél fogva közösen léphet fel.