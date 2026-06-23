Szorosabbra fűznék az együttműködést a visegrádi négyek: erről tárgyaltak a kormányfők Gödöllőn

A gödöllői Grassalkovich-kastélyban megtartotta sajtótájékoztatóját a magyar, a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfő. A V4-es vezetők az együttműködés kiszélesítéséről és a kapcsolatok elmélyítéséről is tárgyaltak, a versenyképesség pedig kiemelt téma volt.
Magyar Péter még a Brüsszelben tartott uniós csúcson invitálta meg a vezetőket Magyarországra, miután a V4-es elnökség tisztségét jelenleg hazánk tölti be. „Örömömre szolgál, hogy mindenki elfogadta a meghívásomat, és június 23-án, jövő héten találkozhatunk Budapesten és Gödöllőn” – fogalmazott múlt heti sajtótájékoztatón.
Mint ismeretes, a magyar kormányfő egy korábbi, a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni sajtótájékoztatón felvetette, hogy a V4-es együttműködés bővítésére lenne szükség.
Magyar Péter a lehetséges tagok kapcsán Ausztriát, Németországot, Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is említette. Feltehetőleg a kormányfők a bővítés tervekről és a szorosabb együttműködésről is egyeztettek zárt ajtók mögött. Vannak azonban olyan pontok, amelyek árnyékot vethetnek a találkozóra.
Magyar Péter és Robert Fico szlovák miniszterelnök között ugyanis feszültség alakult ki korábban a Benes-dekrétumok kapcsán, valamint a magyar kormányfő nemzeti összetartozás napján tett kijelentései kapcsán, amikor arról beszélt, hogy Magyarország a világ talán egyetlen ország, amely saját magával szomszédos.
A magyar miniszterelnök nyilatkozatában megköszönte az összes résztvevő kormányfőnek, hogy elfogadták a meghívását a csúcstalálkozóra.
Magyar Péter felidézte, hogy 35 éve fektették le a V4 alapjait, az idő pedig bebizonyította, hogy együtt könnyebb sikereket elérni, mint egyedül, az együttműködés elmélyítésében pedig minden fél érdekelt. A miniszterelnök szerint egy olyan V4-es együttműködésre van szükség, ami hangsúlyosan képviselteti magát az európai politika színpadán.
A megbeszélés egyik kulcstémája Magyar Péter szerint az Európai Unió következő hét éves költségvetése volt.
A magyar miniszterelnök szerint a közép-európai térségben óriási potenciál rejlik, ennek kapcsán pedig a négy kormányfő egyetértett abban, hogy fokozni kell a gazdasági együttműködéseket, amelynek részeként a magyar fél egy V4-es fővárosokat összekötő gyorsvasút tervét is prezentálta a miniszterelnököknek.
Magyar Péter egyúttal jelezte, hogy a régió egyik kulcsfontosságú kérdése az energiabiztonság kérdése, ebben pedig magas szintű koordinációt szeretnének a jövőben, ahogy a nyugat-balkáni bővítés fontossága kapcsán is egyetértés volt a megbeszéléseken.
Szlovákia átveszi a stafétát Magyarországtól
Robert Fico szlovák miniszterelnök nyilatkozatában a V4 jövőjéről beszélve kiemelte, hogy Szlovákia hamarosan átveszi az elnökségi tisztséget Magyarországtól, egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi helyzet komoly kihívásokat tartogat. Fico szerint a V4-es országoknak fontos lenne a folyamatos egyeztetés, hiszen Brüsszel és a V4-es országok érdekei nem minden esetben vágnak egybe.
Erre példának Fico az illegális migráció kérdését hozta példának, amelyben a V4 országok hasonló állásponton voltak.
A szlovák miniszterelnök szerint a jövőbeni együttműködések egyik kulcskérdése lehet, hogy mennyire sikerül koordinálni a közös cselekvést a V4-en belül. Ennek kapcsán ugyanakkor jelezte, hogy csak olyan kérdést szabad az asztalra tenni, amely nem megoszt, hanem összeköt minket.
A szlovák miniszterelnök szerint az egyik nagy kihívás ami a V4-es vezetők előtt áll az a migrációs paktum lesz, amely ellen a fellépés a hamarosan kezdődő szlovák elnökség egyik fontos pontja lesz.
Babis: ismét egy „csónakban evezünk”
Andrej Babis cseh kormányfő nyilatkozatában nyomatékosította, hogy Európa jövője a V4-es országokban van. Babis szerint olyan fontos kihívások állnak az országaink előtt, mint a migráció, a háború, és a következő hét éves költségvetés kérdése.
Tusk hálás Magyarnak a reményért
Donald Tusk nyilatkozatában üdvözölte a miniszterelnököt, aki szerinte visszaadta az együttműködés reményét. A lengyel miniszterelnök egyúttal jelezte, hogy ugyan nem mindenben értenek egyet a jelenlévő kormányfők, azonban a V4-es országoknak nem kell minden áron becsatlakozni a brüsszeli csapásvonalba, ahogy nem minden esetben kell külön utasnak lenniük, ha valami nem úgy megy az Európai Unióban ahogy az optimális lenne.
A lengyel miniszterelnök egyúttal jelezte, hogy az egy órás megbeszélés alatt sikerült a következő időszak legfontosabb pontjaiba megegyezni és ennek mentén is fognak haladni a felek a továbbiakban.
Az RTL arról kérdezte a kormányfőket, hogy mi a garancia arra, hogy nem fut zátonyra újra a V4-es együttműködés. Ennek kapcsán a magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy a szakadás Lengyelország és Magyarország között volt, azonban az új kormány olyan politikát kíván vinni, amely nem vállalhatatlan Lengyelország számára.
Andrej Babis és Robert Fico a kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a V4-es együttműködés jövője a közös pontokon kell hogy nyugodjon, nem az eltérő álláspontokon.
Donald Tusk válaszában elmondta, hogy Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök és közte kezdetben szolidáris együttműködés volt, azonban véleménye szerint vannak olyan bel- és külpolitikai határok, amelyek átlépése ellehetetleníti az együttműködést.
Magyar Péter a sajtó kérdésére válaszolva jelezte, hogy állandó tagokat jelenleg nem terveznek a V4-es együttműködésbe bevonni, azonban ahogy az a múltban is történt, időről időre bevonnak majd más országokat is bizonyos ügyek megvitatásába.
A Benes-dekrétumokról most nem volt szó
Robert Fico a szlovák sajtó kérdésére válaszolva jelezte, hogy a bilaterális kérdésekre, mint amilyen a Benes–dekrétumok ügye is, ma nem került sor, miután a mai napon a V4 jövője volt a téma. Ugyanakkor természetesen egy kétoldalú találkozó témái között ez az ügy is szerepel majd.
Donald Tuskot zárásként arról is kérdezték, hogy mit szól ahhoz, hogy Volodimir Zelenszkij nem vesz részt az Ukrajna újjáépítéséről szóló nemzetközi csúcson, miután nemrég Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök visszavonta az ukrán elnök kitüntetését. Tusk szerint nem csalódott Zelenszkij távolmaradása miatt, hiszem így nem fogja beárnyékolni a találkozót a fent említett konfliktus.