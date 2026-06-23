Szorosabbra fűznék az együttműködést a visegrádi négyek: erről tárgyaltak a kormányfők Gödöllőn

A gödöllői Grassalkovich-kastélyban megtartotta sajtótájékoztatóját a magyar, a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfő. A V4-es vezetők az együttműködés kiszélesítéséről és a kapcsolatok elmélyítéséről is tárgyaltak, a versenyképesség pedig kiemelt téma volt.

A V4-ek együttműködése az egész régió érdekét szolgálja, ennek kapcsán pedig javaslatok is születtek a mai megbeszélésen a versenyképesség fokozására

Fotó: Hatlaczki Balazs / Hatlaczki Balázs

Magyar Péter még a Brüsszelben tartott uniós csúcson invitálta meg a vezetőket Magyarországra, miután a V4-es elnökség tisztségét jelenleg hazánk tölti be. „Örömömre szolgál, hogy mindenki elfogadta a meghívásomat, és június 23-án, jövő héten találkozhatunk Budapesten és Gödöllőn” – fogalmazott múlt heti sajtótájékoztatón.

Mint ismeretes, a magyar kormányfő egy korábbi, a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni sajtótájékoztatón felvetette, hogy a V4-es együttműködés bővítésére lenne szükség.

Magyar Péter a lehetséges tagok kapcsán Ausztriát, Németországot, Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is említette. Feltehetőleg a kormányfők a bővítés tervekről és a szorosabb együttműködésről is egyeztettek zárt ajtók mögött. Vannak azonban olyan pontok, amelyek árnyékot vethetnek a találkozóra.

Magyar Péter és Robert Fico szlovák miniszterelnök között ugyanis feszültség alakult ki korábban a Benes-dekrétumok kapcsán, valamint a magyar kormányfő nemzeti összetartozás napján tett kijelentései kapcsán, amikor arról beszélt, hogy Magyarország a világ talán egyetlen ország, amely saját magával szomszédos.

A magyar miniszterelnök nyilatkozatában megköszönte az összes résztvevő kormányfőnek, hogy elfogadták a meghívását a csúcstalálkozóra.

Magyar Péter felidézte, hogy 35 éve fektették le a V4 alapjait, az idő pedig bebizonyította, hogy együtt könnyebb sikereket elérni, mint egyedül, az együttműködés elmélyítésében pedig minden fél érdekelt. A miniszterelnök szerint egy olyan V4-es együttműködésre van szükség, ami hangsúlyosan képviselteti magát az európai politika színpadán.

A megbeszélés egyik kulcstémája Magyar Péter szerint az Európai Unió következő hét éves költségvetése volt.

A magyar miniszterelnök szerint a közép-európai térségben óriási potenciál rejlik, ennek kapcsán pedig a négy kormányfő egyetértett abban, hogy fokozni kell a gazdasági együttműködéseket, amelynek részeként a magyar fél egy V4-es fővárosokat összekötő gyorsvasút tervét is prezentálta a miniszterelnököknek.