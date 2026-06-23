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v4

Ma Gödöllőn találkoznak a V4 országok vezetői

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Budapesten majd a gödöllői Grassalkovich-kastélyban találkozik kedden Magyar Péter miniszterelnök Robert Fico szlovák, Andrej Babiš cseh és Donald Tusk lengyel kormányfővel. A V4 országok vezetői várhatóan együttműködési lehetőségekről is tárgyalnak majd.
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v4magyarországszlovákiaminiszterelnökMagyar Péter

A V4 regionális együttműködés elnöki tisztségét jelenleg Magyarország tölti be, július elsejével Szlovákia vesz át az elnökséget. 

Magyarországon találkoznak a V4 országok vezetői, Andrej Babis és Robert Fico is részt vesz az egyeztetésen Fotó: ROBERT NEMETI / ANADOLU
Magyarországon találkoznak a V4 országok vezetői, Andrej Babis és Robert Fico is részt vesz az egyeztetésen  Fotó: ROBERT NEMETI / ANADOLU

Magyar Péter kormányfő a múlt heti brüsszeli uniós csúcstalálkozó után erősítette meg, hogy Magyarországra jönnek a V4 országok miniszterelnökei.

Robert Fico szlovák miniszterelnök Brüsszelben a V4-csúcs kapcsán úgy fogalmazott:

Üdvözlöm, hogy mindkettőnknek érdeke, hogy folytatódjon ez a formátum (V4) és tudatosítjuk ennek fontosságát, mivel ha egyeztetünk az Európai Tanács ülései előtt, akkor nagy az erőnk. 

A brüsszeli csúcs előtt Orbán Anita Luxemburgban egyeztetett a visegrádi együttműködésben résztvevő országok képviselőivel a budapesti találkozó előkészítéséről.

Magyar Péter bejelentést tett a Visegrádi Együttműködésről

Bővülhet a V4?

Magyar Péter miniszterelnök korábban, a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy V4 budapesti csúcstalálkozóján javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését. A kormányfő akkor Ausztriát, Németországot, Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is említette a bővítés lehetséges országai között. 

Építsünk egy erős Közép-Európát közösen

– fogalmazott akkor Magyar Péter, hozzátéve: ez infrastrukturális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent.

A V4, vagyis a Visegrádi Négyek (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia) együttműködése 1991-ben jött létre. Célja akkor az volt, hogy a közép-európai országok euroatlanti integrációját, vagyis az uniós tagságot és a NATO-csatlakozást segítse. A csatlakozásokat követően a közös érdekérvényesítés került előtérbe. 

Legutóbb 2024 februárjában, Prágában találkoztak a Visegrádi Négyek, vagyis a visegrádi együttműködés tagországai. Akkor Orbán Viktor volt miniszterelnök a V4 -ről azt mondta: „A V4-együttműködés él és fontos.”

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