Ma Gödöllőn találkoznak a V4 országok vezetői

Bővülhet a V4?

Magyar Péter miniszterelnök korábban, a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy V4 budapesti csúcstalálkozóján javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését. A kormányfő akkor Ausztriát, Németországot, Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is említette a bővítés lehetséges országai között.

Építsünk egy erős Közép-Európát közösen

– fogalmazott akkor Magyar Péter, hozzátéve: ez infrastrukturális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent.

A V4, vagyis a Visegrádi Négyek (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia) együttműködése 1991-ben jött létre. Célja akkor az volt, hogy a közép-európai országok euroatlanti integrációját, vagyis az uniós tagságot és a NATO-csatlakozást segítse. A csatlakozásokat követően a közös érdekérvényesítés került előtérbe.

Legutóbb 2024 februárjában, Prágában találkoztak a Visegrádi Négyek, vagyis a visegrádi együttműködés tagországai. Akkor Orbán Viktor volt miniszterelnök a V4 -ről azt mondta: „A V4-együttműködés él és fontos.”