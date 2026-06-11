Megromolhat a viszony? Amerika nyíltan nekiment Netanjahunak

Az amerikai–izraeli kapcsolatok és az Iránnal kapcsolatos amerikai stratégia is szóba került J. D. Vance amerikai alelnök legutóbbi interjúiban. A politikus elismerte, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Washingtonnal fenntartott kapcsolataiban követett el hibákat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Izrael továbbra is fontos partner marad az Egyesült Államok számára – számolt be az esetről a Times of Israel.
Egy interjújában Vance arról beszélt, hogy a két ország érdekei nem minden kérdésben esnek egybe.
Szerinte természetes, hogy Izrael saját nemzeti érdekeit képviseli, ugyanakkor Washingtonnak minden esetben az amerikai érdekeket kell szem előtt tartania.
Az alelnök úgy fogalmazott, hogy Izrael számos területen megbízható szövetségesnek bizonyult, de amikor a két ország érdekei eltérnek egymástól, az Egyesült Államoknak az amerikai emberek érdekeit kell választania.
Arra a kérdésre, hogy Benjamin Netanjahu hibázott-e az Iránnal kapcsolatos amerikai–izraeli együttműködés során, Vance röviden úgy válaszolt: a miniszterelnök „biztosan elkövetett néhány hibát”, részletekbe azonban nem bocsátkozott.
Mindeközben hangsúlyozta, hogy a két ország együttműködése folytatódik, és Netanjahut továbbra is jó partnernek tartja.
Vance egy nappal korábban a Fox Newsnak arról beszélt, hogy Izrael és az Egyesült Államok ugyanazon konfliktusban vesz részt, de nem feltétlenül ugyanazokat a célokat követi.
Elmondása szerint Washington elsődleges célja annak megakadályozása, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson.
Bár Izrael és az Egyesült Államok egyaránt az iráni atomprogramot nevezte meg a február 28-án megindított közös háborús fellépés egyik fő indokaként, Jeruzsálem ennél szélesebb célrendszert fogalmazott meg. Az izraeli vezetés az iráni támogatásból működő regionális fegyveres szervezetek visszaszorítását, a ballisztikusrakéta-program felszámolását, valamint az iráni rezsim meggyengítését is fontos célként jelölte meg.
Az amerikai alelnök szerint az elmúlt másfél év eseményei lehetővé tették, hogy Washington kedvezőbb helyzetből tárgyaljon Teheránnal egy hosszú távú nukleáris megállapodásról. Hozzátette, hogy Izraelnek nem feltétlenül kell egyetértenie ezzel az iránnyal, de az amerikai vezetés úgy véli, ez szolgálja leginkább az Egyesült Államok érdekeit.
Vance szerint egy esetleges amerikai–iráni megállapodás akár napokon belül megszülethet, de az is elképzelhető, hogy még hónapokat kell várni rá. Ugyanakkor nem értett egyet azokkal a véleményekkel, amelyek szerint Teherán szándékosan húzza az időt a tárgyalások során.
Feszültség Washington és Jeruzsálem között
Az elmúlt napokban több jel is arra utalt, hogy nem minden kérdésben teljes az egyetértés az amerikai és az izraeli vezetés között.
Egy névtelenséget kérő izraeli tisztségviselő szerdán bírálta Donald Trump elnök politikáját, miután Washington katonai választ adott arra, hogy Irán lelőtt egy amerikai katonai helikoptert. A tisztségviselő szerint Izraelt korábban arra biztatta az amerikai kormányzat, hogy a saját erőit ért támadások után tanúsítson nagyobb önmérsékletet.
A Miniszterelnöki Hivatal egyik forrása ugyanakkor igyekezett eloszlatni a találgatásokat és azt mondta, hogy Netanjahu és Trump teljes mértékben összehangolja lépéseit, és rendszeresen egyeztetnek egymással, időnként naponta is.
A hét elején ugyanakkor úgy tűnt, hogy eltérő megközelítést képviselnek az iráni rakétatámadásokra adott válasz kérdésében. Trump arra kérte az izraeli miniszterelnököt, hogy ne fokozza tovább a konfliktust, Izrael azonban ennek ellenére újabb csapásokat hajtott végre. A későbbi amerikai helikopterincidens után azonban Trump keményebb álláspontra helyezkedett Iránnal szemben, és az Egyesült Államok szerda éjjel újabb támadásokat indított iráni célpontok ellen. Az elnök ugyanakkor továbbra is kitart amellett, hogy a diplomáciai megoldás elérhető közelségben van, és szerda este ismét azt mondta: egy megállapodás már nincs messze.