Megromolhat a viszony? Amerika nyíltan nekiment Netanjahunak

Az amerikai–izraeli kapcsolatok és az Iránnal kapcsolatos amerikai stratégia is szóba került J. D. Vance amerikai alelnök legutóbbi interjúiban. A politikus elismerte, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Washingtonnal fenntartott kapcsolataiban követett el hibákat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Izrael továbbra is fontos partner marad az Egyesült Államok számára – számolt be az esetről a Times of Israel.

J.D. Vance meglepő nyilatkozatot tett Netanjahuról

Fotó: AFP

Egy interjújában Vance arról beszélt, hogy a két ország érdekei nem minden kérdésben esnek egybe.

Szerinte természetes, hogy Izrael saját nemzeti érdekeit képviseli, ugyanakkor Washingtonnak minden esetben az amerikai érdekeket kell szem előtt tartania.

Az alelnök úgy fogalmazott, hogy Izrael számos területen megbízható szövetségesnek bizonyult, de amikor a két ország érdekei eltérnek egymástól, az Egyesült Államoknak az amerikai emberek érdekeit kell választania.

Vice President JD Vance says that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has “certainly gotten some things wrong,” but has ultimately “been a good partner” to the U.S.



“Sometimes, we have interests that are perfectly aligned and sometimes, we have interests that are… pic.twitter.com/Cy29agRXPK — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) June 10, 2026

Arra a kérdésre, hogy Benjamin Netanjahu hibázott-e az Iránnal kapcsolatos amerikai–izraeli együttműködés során, Vance röviden úgy válaszolt: a miniszterelnök „biztosan elkövetett néhány hibát”, részletekbe azonban nem bocsátkozott.

Mindeközben hangsúlyozta, hogy a két ország együttműködése folytatódik, és Netanjahut továbbra is jó partnernek tartja.

Vance egy nappal korábban a Fox Newsnak arról beszélt, hogy Izrael és az Egyesült Államok ugyanazon konfliktusban vesz részt, de nem feltétlenül ugyanazokat a célokat követi.

JD Vance says when US and Israeli interests clash, US ones come first. pic.twitter.com/4X6aI8wYY5 — Straturka (@straturka) June 9, 2026

Elmondása szerint Washington elsődleges célja annak megakadályozása, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson.

Bár Izrael és az Egyesült Államok egyaránt az iráni atomprogramot nevezte meg a február 28-án megindított közös háborús fellépés egyik fő indokaként, Jeruzsálem ennél szélesebb célrendszert fogalmazott meg. Az izraeli vezetés az iráni támogatásból működő regionális fegyveres szervezetek visszaszorítását, a ballisztikusrakéta-program felszámolását, valamint az iráni rezsim meggyengítését is fontos célként jelölte meg.

Az amerikai alelnök szerint az elmúlt másfél év eseményei lehetővé tették, hogy Washington kedvezőbb helyzetből tárgyaljon Teheránnal egy hosszú távú nukleáris megállapodásról. Hozzátette, hogy Izraelnek nem feltétlenül kell egyetértenie ezzel az iránnyal, de az amerikai vezetés úgy véli, ez szolgálja leginkább az Egyesült Államok érdekeit.