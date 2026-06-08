Nem kímélte Európát az amerikai alelnök a sokkoló gyilkosság után, London azonnal reagált

Az amerikai alelnökhöz is eljutott Henry Nowak gyilkosságának a tragikus híre, ennek kapcsán pedig telefonon egyeztetett a brit miniszterelnök-helyettessel. J.D. Vance David Lammy szerint keményen érvelt a migráció és az eset összefüggését illetően, valamint aggodalmát fejezte ki a nyugati értékek hanyatlása miatt. Lammy szerint azonban az alelnök téved – számolt be róla a Sky News.

Lammy szerint Vance keményen érvel a beszélgetés során, de nem értett vele egyet

Fotó: KIN CHEUNG / POOL

A brit miniszterelnök-helyettes azután kereste meg az amerikai alelnököt, hogy Vance közösségi oldalán szólalt meg a szigetországot megrázó gyilkossági ügy kapcsán. Az amerikai alelnök tragédiának nevezte a történteket, amelyek kapcsán hangsúlyozta, hogy a fiatal Henry Nowaknak „még ma is élnie kellene, és élne is, ha az európai elit elmúlt néhány generációja kiállt volna az önutálat politikája és a migránsok tömeges inváziója ellen”.

Henry Nowak died the same way a civilization dies: abandoned, handcuffed by authorities who neither trusted nor cared for him, and accused of hate crimes he did not commit. His murder is as tragic as it is enraging. He should still be alive today, and he would be if the last few… https://t.co/e3HkjzWzwU — JD Vance (@JDVance) June 5, 2026

Vance bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Nowak nem az első és nem is az utolsó volt fölöslegesen elvesztett élet volt, a nyugati civilizációt pedig meg kell védeni, épp azért, hogy senki ne halhasson meg úgy, ahogy Henry Nowak, elhagyatva, bilincsben verve.

Mint ismeretes, Henry Nowak mindössze 18 éves volt, amikor decemberben halálosan megkéselte egy Vickrum Digwa nevű férfi Southamptonban. A kiérkező rendőrök testkamera felvételei csak nemrég kerültek nyilvánosságra, amelyek azonban sokkoló jeleneteket mutatnak. Nowak többször is jelzi a rendőröknek, hogy leszúrták, azonban erre az egyik egyenruhás csak annyit mondd: nem hiszem haver.

Digwa a kiérkező rendőröknek azt mondta, hogy Nowak rasszista sértéseket vágott a fejéhez és le akarta verni a turbánját. A hatóságok hittek neki és bilincsbe verték a vérző fiatalt, aki nem sokkal később belehalt sérüléseibe.

Lammy nem sokkal Vance posztja után telefonon kereste meg az amerikai alelnököt. A miniszterelnök-helyettes szerint nem értettek egyet, azonban jó telefonbeszélgetést folytattak ,amely során Vance a migráció ellen és a nyugati értékek megvédése mellett érvelt. Az ügy azonban Lammy szerint nem áll összefüggésbe a migrációval, az amerikai alelnökkel pedig közölte, hogy téved.

„Nem értek egyet vele. Ennek semmi köze a tömeges migrációhoz. Ez a fiatalember brit volt. Legyünk egyértelműek ebben” – fogalmazott a politikus.

Az első és legfontosabb a miniszterelnök-helyettes szerint, hogy a demokratikus folyamatok jól működnek. „Ezt a fiatalembert elítélték. Egy független hatóság vizsgálatot folytat a Hampshire-i rendőrséggel szemben. A főügyész pedig az ezzel kapcsolatos ítélethozatalt vizsgálja. Az országos rendőrfőnökök ezzel párhuzamosan az irányelvek módosításán dolgozik” – hangsúlyozta Lammy.