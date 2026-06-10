Lengyelország sokat kockáztatott Ukrajnáért, a várt jutalom azonban elmaradt

Amikor az Európai Unió 2026 júniusában 6,6 milliárd euró felszabadítását kezdeményezte az Európai Békekeretből, sokan arra számítottak, hogy Lengyelország lesz az egyik legnagyobb kedvezményezett. Varsó jelentős mennyiségű katonai felszerelést adott át saját készleteiből, több mint egymillió ukrán menekültet fogadott be, és az európai országok többségénél jóval gyorsabban növelte védelmi kiadásait. Amikor azonban a költségtérítés kérdése került napirendre, Varsó meglepően visszafogott igényekkel állt elő – számolt be róla a Brussels Signal.

Varsó sokat kockáztatott Ukrajnáért, a várt jutalom azonban egyelőre elmaradt Fotó: AFP

Pawel Zalewski védelmi miniszterhelyettes májusban azt mondta, Lengyelország várhatóan mintegy 300 millió eurót kap az újonnan felszabadított forrásokból. Ez az összeg az elmúlt négy évben nyújtott lengyel támogatás mértékéhez képest feltűnően alacsonynak tűnik. Adrian Przybylak, a Brussels Signal újságírója arra kereste a választ, hogy

vajon Lengyelország hatalmas hozzájárulása arányos anyagi kompenzációt vagy nagyobb politikai befolyást hozott-e számára az Európai Unión belül?

A lap emlékeztet rá, hogy az Európai Békekeretet eredetileg azért hozták létre, hogy a tagállamok részben visszakapják az Ukrajnának és más partnerországoknak nyújtott katonai támogatások költségeit. A mechanizmus azonban gyakorlatilag befagyott, miután Magyarország 2024-ben blokkolt egy több mint 6 milliárd eurós kifizetést.

A Világgazdaság arról írt, hogy Magyarország feloldotta az Európai Békeeszköz elleni vétóját, amellyel két éven át akadályozta az EU fegyver-visszatérítési mechanizmusát. A döntés nyomán azonnal 6,6 milliárd euró szabadul fel azoknak az uniós tagállamoknak, amelyek saját készleteikből szállítottak fegyvert Ukrajnának. A változásról Magyar Péter kabinetjének brüsszeli nagykövete tájékoztatta az EU Politikai és Biztonsági Bizottságát – írja a Politico.

A tagállamok most arra készülnek, hogy korábbi kiadásaik legalább egy részét visszaszerezzék. Problémás azonban, hogy mintegy 43 milliárd eurónyi visszatérítést igényelnek, miközben a rendelkezésre álló keret csupán 6,6 milliárd euró.