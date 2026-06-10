Lengyelország sokat kockáztatott Ukrajnáért, a várt jutalom azonban elmaradt

Amikor az Európai Unió 2026 júniusában 6,6 milliárd euró felszabadítását kezdeményezte az Európai Békekeretből, sokan arra számítottak, hogy Lengyelország lesz az egyik legnagyobb kedvezményezett. Varsó jelentős mennyiségű katonai felszerelést adott át saját készleteiből, több mint egymillió ukrán menekültet fogadott be, és az európai országok többségénél jóval gyorsabban növelte védelmi kiadásait. Amikor azonban a költségtérítés kérdése került napirendre, Varsó meglepően visszafogott igényekkel állt elő – számolt be róla a Brussels Signal.
Pawel Zalewski védelmi miniszterhelyettes májusban azt mondta, Lengyelország várhatóan mintegy 300 millió eurót kap az újonnan felszabadított forrásokból. Ez az összeg az elmúlt négy évben nyújtott lengyel támogatás mértékéhez képest feltűnően alacsonynak tűnik. Adrian Przybylak, a Brussels Signal újságírója arra kereste a választ, hogy
vajon Lengyelország hatalmas hozzájárulása arányos anyagi kompenzációt vagy nagyobb politikai befolyást hozott-e számára az Európai Unión belül?
A lap emlékeztet rá, hogy az Európai Békekeretet eredetileg azért hozták létre, hogy a tagállamok részben visszakapják az Ukrajnának és más partnerországoknak nyújtott katonai támogatások költségeit. A mechanizmus azonban gyakorlatilag befagyott, miután Magyarország 2024-ben blokkolt egy több mint 6 milliárd eurós kifizetést.
A Világgazdaság arról írt, hogy Magyarország feloldotta az Európai Békeeszköz elleni vétóját, amellyel két éven át akadályozta az EU fegyver-visszatérítési mechanizmusát. A döntés nyomán azonnal 6,6 milliárd euró szabadul fel azoknak az uniós tagállamoknak, amelyek saját készleteikből szállítottak fegyvert Ukrajnának. A változásról Magyar Péter kabinetjének brüsszeli nagykövete tájékoztatta az EU Politikai és Biztonsági Bizottságát – írja a Politico.
A tagállamok most arra készülnek, hogy korábbi kiadásaik legalább egy részét visszaszerezzék. Problémás azonban, hogy mintegy 43 milliárd eurónyi visszatérítést igényelnek, miközben a rendelkezésre álló keret csupán 6,6 milliárd euró.
Így minden ország ugyanazért a szűkös forrásért versenyez.
Varsó sokat kockáztatott Ukrajnáért
A szerző szerint a Lengyelországnak várhatóan jutó 300 millió euró feltűnően alacsony összeg ahhoz képest, hogy Varsó mennyi támogatást nyújtott Ukrajnának az elmúlt években.
Varsó már akkor tankokat, lőszert és más katonai eszközöket adott át saját készleteiből, amikor a legtöbb nagy európai ország még a vállalásairól vitatkozott.
Emellett jelentős terheket vállalt az ukrán menekültek befogadásával, és biztonsági kockázatokat is magára vett azzal, hogy az Ukrajnába irányuló nyugati katonai segítség legfontosabb tranzitországává vált.
Ezeknek a befektetéseknek a megtérülése egyelőre azonban nehezen látható.
Az elemzés arra is kitért, hogy Lengyelország gyakran háttérbe szorult a meghatározó diplomáciai egyeztetéseken. 2025 végén például Varsót nagyrészt kihagyták a konfliktus lezárásáról szóló fontos megbeszélésekből. A kontraszt különösen szembetűnő, ha Észtországot vesszük példának. Kaja Kallas korábbi észt miniszterelnök, aki jelenleg az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, meghatározó szerepet játszott az unió Ukrajna-politikájának alakításában. A szerző kiemeli, hogy
bár Észtország jóval kisebb anyagi támogatást nyújtott Ukrajnának, Tallinn a következetes politikai üzeneteknek és erős intézményi jelenlétének köszönhetően olyan befolyásra tett szert, amelyet Varsó a jóval nagyobb hozzájárulása ellenére sem tudott elérni.
Az EU-nagykövetek jelenlegi listáján Lengyelország mindössze öt pozícióval rendelkezik. Ez még Portugáliánál is kevesebb, noha a lengyel lakosság közel négyszer akkora. Eközben Franciaország és Németország egyaránt több mint húsz nagyköveti posztot tölt be. A szerző rámutat, hogy Lengyelországban egyre többen teszik fel a kérdést, milyen kézzelfogható eredményeket hozott az Ukrajnának nyújtott jelentős támogatás. Véleménye szerint minden kormánynak el kell tudnia magyarázni, mit nyert az ország a döntéseivel. Úgy véli, Lengyelország esetében erre egyre nehezebb egyértelmű választ adni.
Bár Varsó jelentős erőforrásokat mozgósított és komoly kockázatokat vállalt, a pénzügyi és politikai hozadék egyelőre nem látható.