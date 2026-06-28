A Vatikán súlyos szavakkal bírálta az EU vezetését

XIV. Leó pápa inaugurációja óta már többször is felszólalt a világunkban zajló fegyveres konfliktusok beszüntetése ellen. A Vatikán azonban most először mondta ki nyíltan, hogy mi a probléma korunk vezetői rétegével. A pápa által összehívott bíborosi konferencián az Európai Uniót kettős mércével vádolták meg, miután a Vatikán álláspontja szerint önkényesen tesznek különbséget háború és háború között – írja a Politico.

A Vatikán súlyos kritikát fogalmazott meg az Európai Unió vezetőivel szembe

Fotó: VATICAN MEDIA / CPP / HANS LUCAS

A pápa a ritka konferenciát a konfliktusokat tápláló globális vezetői kultúra okán hívta össze, miután az egyháznak ezen jelenségre válaszokat kell tudnia adni. XIV. Leó a konferenciát megnyitó beszédében kettős mércével vádolta meg az Európai Uniót, miután véleménye szerint szelektíven alkalmazza Brüsszel a nemzetközi jogot.

A pápa szerint egyes katonai konfliktusokat az EU jóváhagy, míg másokat eltérően kezel. A konferencia céljaként az egyházfő az igazságos háború doktrínájának revízióját tűzte ki célul, miután az elmúlt időszakban a Vatikán álláspontja szerint a világ vezetői visszaéltek ezzel a konfliktusok igazolására.

Víctor Manuel Fernández, a Hittani Dikasztérium prefektusa szerint a világ vezetői jelenleg túlságosan is a politikai kényelem szempontjából alkalmazzák a erkölcsi és jogi elveket, nem pedig az egyetemes normák alapján. A bíboros szerint ezt látjuk akkor, amikor egyes országokat ellenségként definiálnak és demokrácia ellenességgel vádolnak, míg más szövetséges országok esetében figyelmen kívül hagyják a szólásszabadság és az emberi jogok hiányát.

„Az Európai Unió valójában gazdasági szankciókat vet ki az egyik országra, pénzügyi segélyeket és fegyvereket küld a másiknak; ugyanakkor nem teszi ugyanezt más, még súlyosabb, egész lakosságra nézve még brutálisabb következményekkel járó inváziókkal szemben” – mondta.

„Ezek az ellentmondások arra utalnak, hogy a gyakorlatban az aggodalmak a világ különböző régióinak politikai és gazdasági érdekeire vezethetők vissza” – mondta Fernández. „Nincs többé valódi és stabil igazság- és értékrendszer.”