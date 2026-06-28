A Vatikán súlyos szavakkal bírálta az EU vezetését

XIV. Leó pápa inaugurációja óta már többször is felszólalt a világunkban zajló fegyveres konfliktusok beszüntetése ellen. A Vatikán azonban most először mondta ki nyíltan, hogy mi a probléma korunk vezetői rétegével. A pápa által összehívott bíborosi konferencián az Európai Uniót kettős mércével vádolták meg, miután a Vatikán álláspontja szerint önkényesen tesznek különbséget háború és háború között – írja a Politico.
A pápa a ritka konferenciát a konfliktusokat tápláló globális vezetői kultúra okán hívta össze, miután az egyháznak ezen jelenségre válaszokat kell tudnia adni. XIV. Leó a konferenciát megnyitó beszédében kettős mércével vádolta meg az Európai Uniót, miután véleménye szerint szelektíven alkalmazza Brüsszel a nemzetközi jogot.
A pápa szerint egyes katonai konfliktusokat az EU jóváhagy, míg másokat eltérően kezel. A konferencia céljaként az egyházfő az igazságos háború doktrínájának revízióját tűzte ki célul, miután az elmúlt időszakban a Vatikán álláspontja szerint a világ vezetői visszaéltek ezzel a konfliktusok igazolására.
Víctor Manuel Fernández, a Hittani Dikasztérium prefektusa szerint a világ vezetői jelenleg túlságosan is a politikai kényelem szempontjából alkalmazzák a erkölcsi és jogi elveket, nem pedig az egyetemes normák alapján. A bíboros szerint ezt látjuk akkor, amikor egyes országokat ellenségként definiálnak és demokrácia ellenességgel vádolnak, míg más szövetséges országok esetében figyelmen kívül hagyják a szólásszabadság és az emberi jogok hiányát.
„Az Európai Unió valójában gazdasági szankciókat vet ki az egyik országra, pénzügyi segélyeket és fegyvereket küld a másiknak; ugyanakkor nem teszi ugyanezt más, még súlyosabb, egész lakosságra nézve még brutálisabb következményekkel járó inváziókkal szemben” – mondta.
„Ezek az ellentmondások arra utalnak, hogy a gyakorlatban az aggodalmak a világ különböző régióinak politikai és gazdasági érdekeire vezethetők vissza” – mondta Fernández. „Nincs többé valódi és stabil igazság- és értékrendszer.”
A Fernández szavai egyébként a hírek szerint otthonra találtak, miután a bíborosok többsége szerint is reformokra van szükség, az egyháznak pedig el kell lépnie az igazságos háború, és az önvédelem érdekében indított beavatkozó háború fogalmaitól, miután ezeket korunk legigazságtalanabb háborúinak igazolására használják.
A pápa maga a konferencia végén jelezte, hogy az igazságos háború doktrínájáról szóló vitának még közel sincsen vége, és ígéretet tett rá, hogy a kérdést a legkomolyabb teológiai és lelkipásztori szigorral fogja kezelni.