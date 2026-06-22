Zelenszkij legfontosabb szövetségesét veszítheti el

Habár Karol Nawrocki hangsúlyozta, hogy az érdemrend visszavonása nem az ukrán nép ellen irányul, azonban a döntés egész biztosan kihatással lesz a két ország viszonyára. Volodimir Zelenszkij döntésével ugyanis az eddig is sokat vitatott volhíniai mészárlást elkövető nacionalista ukránokat emelte piedesztálra.

Zelenszkij fontos szövetségest áldozhat fel az ukrán nemzeti identitás oltárán

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A botrány még május végén robbant ki, amikor az ukrán elnök bejelentette az északi Független Különleges Műveleti Központ átnevezését. Az új név, az UPA hősei (Ukrán Felkelő Hadsereg) azonban közel sem cseng olyan jól Varsóban, mint Kijevben. Ukrajna a háború kitörése óta igyekszik nemzeti identitását erősíteni, azonban ennek vannak vitatott elemei.

Az UPA egységei voltak ugyanis a második világháborúban azok, akik 1943 és 1945 között mintegy 100 ezer lengyel civilt gyilkoltak meg a náci megszállás alatt álló Volhíniában és Kelet-Galíciában.

Az UPA az Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUN-B) katonai szárnyaként működött, amely a Sztepan Bandera vezette ultranacionalista mozgalom égisze alatt egy etnikailag tiszta ukrán állam létrehozásán dolgozott. Ennek érdekében azonban a lengyel kisebbségek felszámolását tűzte ki célul a területen. A két ország között ezen események azonban a mai napig vitatott kérdésnek tekinthetők, miután a Sejm korábban hivatalosan is népirtásnak nyilvánította a történteket, Ukrajna azonban láthatóan mást gondol erről.

Az ukrán elnök döntése után nem sokkal egyébként Karol Nawrocki lengyel elnök már jelezte, hogy kész visszavonni Zelenszkij Fehér Sas-érdemrendjét, amely Lengyelország legmagasabb és legrégebbi kitüntetése.

Nawrocki végül pénteken meghozta a döntést, ami kapcsán hangsúlyozta, hogy az semmi esetre sem az ukrán emberek ellen irányul, azonban Kijevben felháborodás fogadta a döntést. Volodimir Zelenszkij nemrég közösségi oldalán is megosztott egy képet, amelyen a már becsomagolásra váró kitüntetés látható. „Úgy hittük, hogy a 2023-ban odaítélt Fehér Sas Rend az ukrán népnek és hadseregünknek szól” – írta bejegyzésében, valamint hozzátette, hogy Ukrajna „hálás a lengyel népnek a támogatásukért és együttműködésükért”.