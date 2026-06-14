Szorul a hurok Ursula von der Leyen körül: már az ombudsman vizsgálódik

Az Európai Bizottság elnöke elegánsan hallgatásba burkolózik egy Emmnauel Macron által a Mercosur-megállapodás margójára küldött üzenet kapcsán. Ursula von der Leyen szerint az adott üzenet már nem elérhető, ennek pedig a már jól ismert tárhely-optimalizálás az oka. Az ombudsman azonban ezt máshogy látja – írja az Exxpress.

Von der Leyen ismét ugyan azzal a nevetséges magyarázattal állt elő az eltűnt üzenetek kapcsán

Fotó: JOHN THYS / AFP

Teresa Anjinho, az európai ombudsman hivatalos megrovást adott az Európai Bizottságnak, amelyben „súlyos hiányosságot” állapított meg. A bizottság elnöke és más magas rangú tisztviselők ugyanis szisztematikusan visszaélnek a titkosított üzenetküldő alkalmazásokkal, amelyekben automatikusan eltűnnek olyan érzékeny politikai megállapodások, amelyekről a választóknak is tudnia kellene.

Az ombudsman azután kezdett vizsgálatba, hogy egy francia újságíró egy Emmanuel Macron által Ursula von der Leyennek küldött üzentről érdeklődött, amely állítólag a Mercosur-megállapodással volt kapcsolatos.

A bizottság azonban a kérdést rövidre zárta, és jelezte, hogy a bizottság elnöke a Signal alkalmazásban folytatott beszélgetést a francia elnökkel, ahol automatikusan eltűnnek az üzenetek, így ezek tartalmáról nem tud felvilágosítást adni. Az automatikus üzenettörlést azzal próbálta menteni Brüsszel, hogy a vezető tisztségviselők készülékeinek tárhelye máskülönben megtelne.

Az ombudsman szerint azonban erről szó sincsen, a bizottság pedig szándékosan akarja eltitkolni az érzékeny politikai alkuit.

Az adott üzenetek kikérése óta 15 hónap telt fel, amit egyébként Anjiho szintén problémának nevezett, miután a vizsgálat alapján az ügyben illetékes főtitkárság semmi nyomát nem adta annak, hogy foglalkozni akart volna az üggyel. Az ombudsman megállapításai alapján az elnöktől és a bizottság más tagjaitól is elvárható, hogy őrizzék meg üzeneteiket bizonyos ideig, hiszen politikai tevékenységük csak így ellenőrizhető.

A rövid életű csevegések nem lehetnek kiskapuk az európai hatalom középpontjában álló elszámoltathatóság megkerülésére – üzente meg Anjiho.

Az eset különösen felháborító annak fényében, hogy Ursula von der Leyen és Brüsszel folyamatosan az átláthatóságot hangsúlyozza, ezt pedig el is várja a tagállamok vezetésétől. Amikor azonban saját politikai alkuiról van szó, akkor azt a lehető legjobban igyekszik elrejteni a nyilvánosság elől.