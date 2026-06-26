Míg Von der Leyen hűsöl, az irodai dolgozók izzadnak

Az Európai Bizottság megint jelesre vizsgázott emberségből. Ursula von der Leyen irodájába ugyan továbbra is kellemes idő van, azonban a Berlaymont épület alsóbb szintjein dolgozók kénytelenek klíma nélkül végezni munkájukat a legnagyobb melegben.

Von der Leyen nem izzad a melegben, azonban ez az alsóbb emeletek munkavállalóiról nem mondható el

Fotó: DIEGO RAVIER / Hans Lucas

A Politico nemrég közzétett egy olyan SMS-t, amelyet a dolgozók figyelmét arra hívja fel az Európai Bizottság, hogy a rendkívüli hőség miatt az első és a hetedik emelet között lekapcsolják a klímát. A bizottság által oly sokat szorgalmazott szolidaritásnak azonban nyoma sincsen, miután a Berlaymont 13 emelet magas.

Természetesen ezek után senki számára nem lehet meglepő, hogy a bizottság tagjainak – így az elnöknek is – az irodája a nyolcadik vagy afölötti emeleten található.

Belgiumban és Európa nagy részén az elmúlt héten tikkasztó hőség tombolt, rekordokat döntögető hőmérséklettel. A bizottság a hét elején iránymutatást adott ki munkatársainak, amely magában foglalta a nap legforróbb időszakaiban a szabadba lépés kerülését, a rendszeres vízfogyasztást és a munka korábbi megkezdését.

A több mint háromezer dolgozó jólétéért azonban nem aggódnak annyira Von der Leyenék, hogy esetleg a klimatizált helységet biztosítsanak számukra. Egy neve elhallgatását kérő dolgozó szerint a munkatársak többsége fel van háborodva, egyesek pedig már feudális állapotokról beszélnek. A bizottság egyelőre nem kommentálta az intézkedést, amelyre feltehetőleg az villamosenergia fogyasztás csökkentése miatt volt szükség, amelyre Brüsszel már évek óta próbálja ránevelni a lakosságot.

Nemrég a magyar gazdasági és energetikai miniszter, Kapitány István is arra szólította fel a magyar lakosságot, hogy amennyiben tehetik spóroljanak este hat és kilenc óra között, és ne használjanak olyan nagy fogyasztókat mint a klíma berendezések.

Az Európai Bizottság tehát felelősségvállalást vár a el a lakosságtól az energiafogyasztás tekintetében, azonban ahogy az már a kommunizmus alatt is megesett, vannak egyenlők és vannak egyenlőbbek, még a rekord meleg közepette is.