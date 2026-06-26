Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Európai Bizottság

Míg Von der Leyen hűsöl, az irodai dolgozók izzadnak

49 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Politico megszerzett egy belső levelezést, amiben az Európai Bizottság arról tájékoztatja a Berlaymont épületében dolgozókat, hogy a hőség kellős közepén kikapcsolják az épületben a klímát. Ez azonban Ursula von der Leyent és a bizottsági tagokat nem érinti, miután a korlátozást csak az első és a hetedik emelet között vezették be. A felső szinteken továbbra is hűsölnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Európai BizottságUrsula von der Leyenhőség

Az Európai Bizottság megint jelesre vizsgázott emberségből. Ursula von der Leyen irodájába ugyan továbbra is kellemes idő van, azonban a Berlaymont épület alsóbb szintjein dolgozók kénytelenek klíma nélkül végezni munkájukat a legnagyobb melegben. 

Von der Leyen nem izzad a melegben, azonban ez az alsóbb emeletek munkavállalóiról nem mondható el
Von der Leyen nem izzad a melegben, azonban ez az alsóbb emeletek munkavállalóiról nem mondható el 
Fotó: DIEGO RAVIER / Hans Lucas

A Politico nemrég közzétett egy olyan SMS-t, amelyet a dolgozók figyelmét arra hívja fel az Európai Bizottság, hogy a rendkívüli hőség miatt az első és a hetedik emelet között lekapcsolják a klímát. A bizottság által oly sokat szorgalmazott szolidaritásnak azonban nyoma sincsen, miután a Berlaymont 13 emelet magas. 

Természetesen ezek után senki számára nem lehet meglepő, hogy a bizottság tagjainak – így az elnöknek is – az irodája a nyolcadik vagy afölötti emeleten található. 

Belgiumban és Európa nagy részén az elmúlt héten tikkasztó hőség tombolt, rekordokat döntögető hőmérséklettel. A bizottság a hét elején iránymutatást adott ki munkatársainak, amely magában foglalta a nap legforróbb időszakaiban a szabadba lépés kerülését, a rendszeres vízfogyasztást és a munka korábbi megkezdését.

A több mint háromezer dolgozó jólétéért azonban nem aggódnak annyira Von der Leyenék, hogy esetleg a klimatizált helységet biztosítsanak számukra. Egy neve elhallgatását kérő dolgozó szerint a munkatársak többsége fel van háborodva, egyesek pedig már feudális állapotokról beszélnek. A bizottság egyelőre nem kommentálta az intézkedést, amelyre feltehetőleg az villamosenergia fogyasztás csökkentése miatt volt szükség, amelyre Brüsszel már évek óta próbálja ránevelni a lakosságot. 

Nemrég a magyar gazdasági és energetikai miniszter, Kapitány István is arra szólította fel a magyar lakosságot, hogy amennyiben tehetik spóroljanak este hat és kilenc óra között, és ne használjanak olyan nagy fogyasztókat mint a klíma berendezések. 

Az Európai Bizottság tehát felelősségvállalást vár a el a lakosságtól az energiafogyasztás tekintetében, azonban ahogy az már a kommunizmus alatt is megesett, vannak egyenlők és vannak egyenlőbbek, még a rekord meleg közepette is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!