Veszélyben a köztársasági elnök élete – teljes készültségben a titkosszolgálat

A tájékoztatás szerint a döntés hátterében „külföldi titkosszolgálatok ellenséges tevékenysége és montenegrói bűnszervezetek aktivitása” áll. A szolgálat közölte, hogy operatív információi alapján magas szintű biztonsági kockázatot állapított meg, ezért hivatalosan is azt javasolta az államfőnek, hogy mondja le tervezett útját, írta a B92.net.

Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: Anadolu/AFP/Mehmet Ali Ozcan)

A szerb szolgálat közleményében azt is állította, hogy értesüléseik szerint Radoje Zvicer, a hírhedt Kavacsi klán vezetője jelenleg Montenegróban tartózkodik. A Kavacsi klán a Balkán egyik legismertebb és legveszélyesebb szervezett bűnözői csoportjaként ismert.

A BIA kifogásolta azt is, hogy a rendezvény házigazdájának számító montenegrói biztonsági szervektől többszöri kérés ellenére sem kapták meg a szükséges biztonsági kockázatelemzést.

Alekszandar Vucsics a tervek szerint a Tivatban megrendezendő EU–Nyugat-Balkán csúcstalálkozón vett volna részt. Egyelőre nem ismert, hogy a szerb elnök a figyelmeztetés nyomán módosítja-e programját.

A közlemény újabb feszültséget jelezhet Belgrád és Podgorica között, miközben a térségben továbbra is kiemelt figyelmet kap a szervezett bűnözés és a biztonsági együttműködés kérdése.

Veszélyben a jobboldali politikusok

Az elmúlt években több jobboldali politikus is merénylet vagy merényletkísérlet célpontjává vált. Donald Trump ellen 2024-ben több alkalommal is támadást kíséreltek meg. A legismertebb eset a pennsylvaniai Butlerben történt kampányrendezvényen volt, ahol egy lövedék a jobb fülét súrolta. Később Floridában, golfklubja közelében egy fegyveres férfit fogtak el, majd októberben egy újabb gyanúsítottat tartóztattak le Trump egyik kampányeseménye közelében.

Nemcsak az amerikai elnök volt célkeresztben: 2024 májusában rálőttek Robert Fico szlovák miniszterelnökre is. A politikust életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, felépülése hónapokig tartott.

Słowackie media podały, że premier kraju Robert #Fico został ranny. Został przewieziony do szpitala.



Na nagraniu prawdopodobnie widać moment zatrzymania skrytobójcy.



Zemsta USA na Słowakach? pic.twitter.com/w4HEP8wAat — Piotr Panasiuk (@Piotr__Panasiuk) May 15, 2024







