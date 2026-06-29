Egyelőre ismét nyitva a Hormuzi-szoros, de törékeny a béke

Irán és az Egyesült Államok kölcsönösen egymást vádolta a tűzszünet ismételt megsértésével, miután a hétvégén több, a Hormuzi-szorosban és környékén történt támadást történt. A washingtoni jelentések szerint a két ország megállapodott abban, hogy „visszafogják magukat”– számolt be róla a BBC.

Washington bejelentése szerint a felek megállapodtak, hogy visszafogják magukat

Fotó: AFP

Egy amerikai tisztviselőre hivatkozva a média arról számolt be, hogy a hajók ismét szabadon közlekedhetnek a Hormuzi-szorosban, és hozzátette, hogy a háború lezárását célzó tárgyalások folytatódni fognak.

Irán azonban egyelőre nem kommentálta a kijelentést.

Iran and the United States agreed to halt recent hostilities and renew talks regarding their dispute over the Strait of Hormuz, a US official said, raising ‌hopes of saving an interim peace deal that was under pressure from days of tit-for-tat strikes https://t.co/I9yqNzhlVt pic.twitter.com/fd8OFtjZjq — Reuters (@Reuters) June 29, 2026

Ahogy arról az Origo is beszámolt, június 17-én az Egyesült Államok és Irán aláírt egy 14 pontos egyetértési megállapodást (MoU), amely tartalmazta a katonai műveletek azonnali és végleges megszüntetését minden fronton. A memorandum részeként Irán vállalta, hogy minden tőle telhetőt megtesz a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladásának biztosításáért a Hormuzi-szorosban, és 60 napon keresztül nem számol fel semmilyen díjat az átkelésért.

Azonban a kevesebb mint két hete megkötött tűzszünet veszélybe került, mivel mindkét fél támadásokat hajtott végre. A csapások csütörtökön indultak, miután egy iráni lövedék eltalált egy teherszállító hajót a Hormuzi-szorosban. A Mirror arról írt, hogy a pénteki amerikai csapások röviddel azután történtek, hogy Donald Trump elnök a Truth Socialön a tűzszüneti megállapodás ostoba megsértésének nevezett egy iráni dróntámadást. A hétvégén az Egyesült Államok több csapást hajtott végre iráni célpontok ellen, amit az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) a kereskedelmi hajózás elleni folyamatos agresszióra adott közvetlen válasznak nevezett.

Szombaton Irán célba vette az amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahreinben. Az Egyesült Államok közlése szerint egyik támadás sem járt sikerrel, és nem voltak áldozatok vagy károk. Az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) közölte, hogy erői vasárnap ismét ballisztikus rakétákat és drónokat indítottak amerikai katonai létesítmények ellen. Kuvait jelentette, hogy légvédelme elfogta az iráni drónokat és két rakétát – károkról vagy sérültekről azonban nem írtak. Bahreinben az iráni csapások megrongáltak egy lakóépületet a nemzetközi repülőtér közelében, de senki sem sérült meg.