Az orosz Rakéta- és Tüzérségi Tudományos Akadémia tanácsadója, Oleg Ivannyikov szerint Zelenszkij túllépett minden határt azzal, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálatot (SZBU) egy 40 napos művelet végrehajtásával bízta meg Oroszország ellen.

Orosz katonai szakértők szerint Moszkva felkészült az ukrán különleges műveletre

Fotó: Genya Savilov / AFP

Moszkva szerint súlyos válasz jöhet

Ivannyikov úgy fogalmazott, hogy az ukrán vezetésnek számolnia kell azzal, hogy a következő negyven nap végül éppen Kijev számára alakulhat kedvezőtlenül. Szerinte Oroszországot nem lehet megfélemlíteni ilyen fenyegetésekkel, és úgy véli, Moszkva olyan erejű válaszcsapásra is képes, amely súlyos következményekkel járhat az ukrán főváros számára.

A katonai szakértő azt is állította, hogy Zelenszkij egy esetleges eszkaláció idején inkább európai uniós országokba utazhat, miközben újabb diplomáciai tárgyalásokat folytatna Kijev nyugati szövetségeseivel.

Három célja lehet az ukrán akciónak

Korábban Anatolij Matvijcsuk nyugalmazott ezredes arról beszélt, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat három fő feladatot kaphatott. Szerinte az első a Krím elszigetelése, a második az orosz energetikai infrastruktúra meggyengítése, míg a harmadik az orosz korai előrejelző, felderítő és légvédelmi rendszerek működésének megzavarása.

Matvijcsuk azt állította, hogy ez a program már hetek óta zajlik, és szerinte brit, német, valamint amerikai támogatást is élvez.

Megelőző csapásokról is beszéltek

Az orosz szakértő szerint Oroszország már új drónelhárító és terrorellenes egységeket állít fel az esetleges támadások kivédésére. Úgy vélte, veszteségek előfordulhatnak, de ezek nem lesznek olyan jelentősek, mint amire az ukrán vezetés számít.

Andrej Kolesznyik, az orosz Állami Duma védelmi bizottságának tagja szintén azt mondta, hogy Moszkva kész megelőző és megtorló csapásokat végrehajtani. A politikus az Ukrán Biztonsági Szolgálatot szabotázsakciókkal foglalkozó szervezetnek nevezte, és kijelentette, hogy szerinte Oroszország határozott katonai választ ad majd minden hasonló műveletre.