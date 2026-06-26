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volodimir zelenszkij

Elindult Zelenszkij 40 napos hadjárata Oroszország ellen – szakértő mondta el, mire kell számítani

40 perce
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Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy jóváhagyott egy 40 napos műveletet Oroszország ellen, amelyet az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak kell végrehajtania. A részleteket nem ismertette, de orosz katonai szakértők és politikusok szerint a hadműveletnek három fő célja lehet, miközben Moszkva azt állítja: felkészült az ukrán akciókra.
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volodimir zelenszkijzelenszkijoroszországmoszkva

Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy jóváhagyta az úgynevezett 40 napos műveletet, amelyet az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) hajt végre Oroszország ellen. Az ukrán elnök szerint a hadművelet célja a háború lezárásának elősegítése, ugyanakkor arról nem közölt részleteket, hogy pontosan milyen lépésekből áll majd az akció.

Volodimir Zelenszkij szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat új művelete a háború lezárását szolgálja.
Volodimir Zelenszkij szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat új művelete a háború lezárását szolgálja.
Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Három fő célról beszélnek az orosz szakértők

Anatolij Matvijcsuk nyugalmazott orosz ezredes szerint a Zelenszkij által jóváhagyott művelet három stratégiai feladat végrehajtását célozhatja.

Az orosz katonai szakértő úgy véli, az elsődleges cél a Krím elszigetelése lehet. Emellett szerinte az Ukrán Biztonsági Szolgálat az orosz energetikai infrastruktúrának akar súlyos károkat okozni, valamint az orosz korai előrejelző, felderítő és légvédelmi rendszereket is támadhatja.

Matvijcsuk azt állította, hogy ez egy összetett program, amely szerinte már hetek óta zajlik, és nyugati országok – köztük az Egyesült Királyság, Németország és az Egyesült Államok – támogatását is élvezi.

Moszkva készen áll

Az orosz fél szerint Moszkva felkészült az esetleges újabb ukrán akciókra. Matvijcsuk azt mondta, új drónelhárító és terrorellenes egységeket hoznak létre, hogy gyorsabban reagáljanak a támadásokra. Elismerte ugyanakkor, hogy veszteségeket így sem lehet teljesen kizárni.

Andrej Kolesznyik, az orosz Állami Duma védelmi bizottságának tagja arról beszélt, hogy szükség esetén megelőző csapásokat is végrehajthatnak az ukrán műveletek előkészítésére használt bázisok ellen. Egyúttal arra figyelmeztette a nyugat-európai országokat, hogy szerinte ne be támogassák az ukrán terveket.

A 40 napos művelet pontos tartalma továbbra sem ismert, az ukrán vezetés egyelőre nem közölt további részleteket arról, milyen konkrét lépések várhatók az elkövetkező hetekben.

 

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