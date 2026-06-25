Zelenszkij bejelentette: hadművelet indul Oroszország ellen

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy jóváhagyott egy 40 napos „befolyásolási műveletet” Oroszország ellen, amelyet az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) hajt végre. Az elnök szerint az akció célja a háború lezárásának elősegítése, ugyanakkor arról nem közölt részleteket, pontosan milyen eszközöket vagy módszereket vetnek be.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Zelenszkij a Telegramon számolt be arról, hogy egyeztetett az SZBU vezetőjével, aki tájékoztatta őt az úgynevezett hosszú és közepes hatótávolságú „szankciós tervről”, valamint az Alpha különleges műveleti központ fronton elért eredményeiről. Az elnök hangsúlyozta, hogy a szolgálat a drónok széles körű alkalmazásával kiemelten hatékonyan védi Ukrajna frontvonali pozícióit.

A bejelentéshez nem társult további magyarázat arra, mit takar pontosan a 40 napos művelet, így egyelőre nem világos, hogy ez katonai, hírszerzési vagy információs befolyásolási akciót jelent-e.

Az SZBU az elmúlt időszakban egyre aktívabb szerepet vállal az orosz területek elleni dróntámadásokban is, amelyek a háború egyik meghatározó elemévé váltak.

Közben Oroszországban tovább súlyosbodik az üzemanyagválság is: az ukrán támadások miatt megrongált olajfinomítók következtében már több mint húsz régióban vezettek be korlátozásokat a benzin értékesítésére. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a finomítói infrastruktúra elleni csapások az elmúlt hónapokban rendszeressé váltak.

A „40 napos befolyásolási művelet” részletei egyelőre nem ismertek, így kérdés, hogy az új ukrán stratégia milyen hatással lehet a háború további menetére.