Zelenszkij kétségbeesetten fordult Putyinhoz – de vajon miért?

Volodimir Zelenszkij nyílt levélben újra személyes találkozóra hívta Vlagyimir Putyint, abban a reményben, hogy ezzel közelebb kerülhetnek a háború lezárásához. Az ukrán elnök szerint nem szabad arra várni, hogy az Egyesült Államok figyelme ismét teljes mértékben az ukrajnai háborúra irányuljon, mivel jelenleg elsősorban az iráni helyzet köti le Washingtont. Úgy fogalmazott, hogy a béke csak közvetlen ukrán–orosz egyeztetéssel érhető el – írja a BBC.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Zelenszkij azt is javasolta, hogy a tárgyalások idejére teljes tűzszünet lépjen életbe. Ezt Putyin korábban elutasította. A Kreml közölte, hogy a levelet megkapta, és annak tartalmáról tájékoztatják az orosz elnököt. Moszkva válaszában jelezte, hogy Zelenszkij találkozhat Putyinnal, akár Moszkvában is.

A levél hangvétele több helyen élesen bíráló volt. Zelenszkij utalt az ukrán erők közelmúltbeli oroszországi drón- és rakétacsapásaira, valamint arra is, hogy szerinte Putyin hosszú hatalomban töltött évei után már az életkora is érezteti a hatását. Ugyanakkor a levél központi üzenete az volt, hogy a háborút tárgyalások útján kell lezárni.

Putyin Szentpéterváron újságíróknak nyilatkozva azt mondta, kész megállapodásra jutni Ukrajnával, de ehhez mindkét fél részéről engedményekre lenne szükség. Az orosz álláspont továbbra is változatlan: Ukrajnának le kellene mondania NATO-tagsági törekvéseiről, valamint el kellene fogadnia az orosz ellenőrzés alatt álló, részben megszállt ukrán területek helyzetét. Kijev ezt elutasítja, mert attól tart, hogy egy ilyen megállapodás később újabb orosz támadásokhoz vezethetne.

⚡️⚡️⚡️ Zelensky wrote an open letter to Putin



When you came to power in Russia more than 26 years ago, many in Ukraine had a positive attitude toward you. That was true. That is now in the past.



Today, the absolute majority of Ukrainians positively view the fact that our… pic.twitter.com/ITQs1hNQN2 — NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2026

A béketárgyalások hónapok óta nem hoztak érdemi eredményt. A korábbi egyeztetések Genfben, Abu-Dzabiban és Isztambulban sem vezettek áttöréshez.

Zelenszkij levelében hangsúlyozta, hogy Ukrajna súlyos veszteségeket szenved el, és minden elveszített élet pótolhatatlan veszteség. Azt is állította, hogy az orosz társadalomban egyre nagyobb terhet jelent a háború, amelyet a dróntámadások, az üzemanyag-ellátási problémák és az emelkedő árak is súlyosbítanak.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a levelet komoly békekezdeményezésnek nevezte, és érdemi választ sürgetett Moszkvától. Donald Trump amerikai elnök szintén támogatta a személyes találkozó gondolatát. Szerinte hasznos lenne, ha Zelenszkij és Putyin közvetlenül tárgyalna egymással, mert ez növelhetné a békemegállapodás esélyét. Arra azonban nem tért ki, hogy milyen konkrét engedményeket várna a felektől.