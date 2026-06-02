Zelenszkijjel ülne egy asztalhoz Magyar Péter, bejelentést tett Berlinben a miniszterelnök

Magyar Péter Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt Berlinben. A megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatok mellett európai politikai kérdések, Ukrajna további támogatása és az euroatlanti biztonság helyzete is szóba kerültek.

A látogatás Magyar Péter első hivatalos találkozója Friedrich Merz kancellárral kormányfőként. Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, hogy Berlinben hivatalos katonai tiszteletadással kezdődött a miniszterelnök németországi látogatása.

A magyar delegáció tagjaként azért dolgozunk ma itt, hogy a magyar–német párbeszéd újra közvetlen és érdemi legyen. Németország Magyarország egyik legfontosabb gazdasági partnere: munkahelyek, beruházások, ipari együttműködés és európai döntések is múlnak ezen a kapcsolaton

– hangsúlyozta a külügyminiszter.

A sajtótájékoztató kezdetén a német kancellár gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, majd hangsúlyozta, hogy különösen fontos jelzésnek tartja, hogy a magyar miniszterelnök hivatalba lépése után ilyen hamar Berlinbe látogatott. Friedrich Merz szerint sokan reménykedve tekintenek az új magyar kormányfőre, és úgy látják, hogy a jogállamiság és a demokrácia területén javulás várható Magyarországon.

Kifejtette, hogy Berlin támogatja Magyarország gazdasági fejlődését, és kész együttműködni Budapesttel az európai biztonság, a jólét és a versenyképesség erősítése érdekében.

Merz szerint a magyar választási eredmény egész Európa számára üzenetet hordoz, és azt mutatja, hogy a kontinens jövője több irányban is alakulhat. A kancellár jelezte azt is, hogy a következő hetekben újabb egyeztetések várhatók.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az új magyar kormány konstruktív partnerként kíván együttműködni az Európai Unióval, legyen szó a versenyképesség erősítéséről, a migráció kezeléséről vagy az uniós költségvetési tárgyalásokról. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Németország Magyarország legfontosabb gazdasági partnere, ezért az új kabinet kiemelt figyelmet fordít a német befektetőkkel való együttműködésre. Hozzátette, hogy a kormány egyeztetéseket kezd a legnagyobb német vállalatok képviselőivel annak érdekében, hogy tovább javítsák a magyarországi beruházási környezetet.

Magyar Péter beszélt az Ukrajnával zajló tárgyalásokról is. Elmondása szerint biztatóan haladnak az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség nyelvi, kulturális és oktatási jogairól. Közölte, hogy amennyiben sikerül megállapodásra jutni, kész a közeljövőben találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

Hozzátette: készek vagyunk egy új fejezetet nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy június 23-án Budapesten visegrádi csúcstalálkozót tartanak. Tájékoztatása szerint Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is elfogadta a meghívást.