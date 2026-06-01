Lengyelország kiborult Zelenszkij őrült lépése miatt – nagy a botrány

Súlyos diplomáciai és emlékezetpolitikai válság alakult ki Varsó és Kijev között, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ukrán nacionalista milícia, az UPA nevét adományozta egy katonai egységnek. Karol Nawrocki lengyel államfő Zelenszkij lengyel állami kitüntetésének visszavonását helyezte kilátásba.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legfrissebb intézkedése kiverte a biztosítékot Varsóban. Karol Nawrocki lengyel elnök kezdeményezte, hogy fosszák meg Volodimir Zelenszkijt a Fehér Sas-rendtől, amely Lengyelország legmagasabb állami kitüntetése – hívja fel a figyelmet a Brussels Signal belga hírportál.

Zelenszkij lépése kiverte a biztosítékot a lengyel elnöknél (Fotó: AFP)

A radikális lépés oka az ukrán elnök május 27-i döntése, amellyel „Az UPA hősei” címet adományozta az ukrán különleges erők egyik egységének.

Lengyelország számára az Ukrán Felkelő Sereggel (UPA) való bármilyen közösségvállalás vörös vonalnak számít. A lengyel nemzeti emlékezet az UPA-t tartja felelősnek a második világháború alatti volhíniai és kelet-galíciai mészárlásokért, amelyek során mintegy százezer lengyel civilt – többségükben nőket és gyermekeket – gyilkoltak meg brutális kegyetlenséggel.

A lengyel parlament ezeket az eseményeket hivatalosan is népirtásnak ismerte el.

Zelenszkij, aki 2023 áprilisában még Andrzej Dudától vehette át a Fehér Sas-rendet a lengyel–ukrán kapcsolatok erősítéséért, mostani döntésével Nawrocki szerint méltatlanná vált az elismerésre. A lengyel államfő hangsúlyozta: az ukrán nacionalisták dicsőítésével Kijev „kiváló alapanyagot és jelentős üzemanyagot szolgáltatott az orosz propagandának”.

Az ügyben megszólalt Donald Tusk lengyel miniszterelnök is, aki bár kormányfőként gyakran áll éles ellentétben a szuverenista meggyőződésű Nawrockival, mostani nyilatkozatában ő is elismerte a helyzet súlyosságát. Tusk szerint az ukrán lépés „sérti történelmi érzékenységüket” és aggodalomra ad okot a kétoldalú kapcsolatok jövőjét illetően.

A miniszterelnök ugyanakkor óvatosságra is intett, hangsúlyozva, hogy a két nemzet nem válhat a történelmi viták foglyává.

Ha a múlton vitatkozunk, valaki más nyeri meg a jövőt

– fogalmazott Tusk, utalva a közös ellenségre, Oroszországra. Hozzátette azonban, hogy Zelenszkijnek végre meg kellene értenie a lengyelek fájdalmát, mielőtt túl késő lenne.

A lengyel külügyminisztérium nem érte be a nyilatkozatokkal: Marcin Bosacki külügyminiszter-helyettes bekérette Vaszil Bodnar ukrán nagykövetet, hogy hivatalosan is tiltakozzon a döntés ellen.

 

