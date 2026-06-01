Lengyelország kiborult Zelenszkij őrült lépése miatt – nagy a botrány

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legfrissebb intézkedése kiverte a biztosítékot Varsóban. Karol Nawrocki lengyel elnök kezdeményezte, hogy fosszák meg Volodimir Zelenszkijt a Fehér Sas-rendtől, amely Lengyelország legmagasabb állami kitüntetése – hívja fel a figyelmet a Brussels Signal belga hírportál.

Zelenszkij lépése kiverte a biztosítékot a lengyel elnöknél (Fotó: AFP)

A radikális lépés oka az ukrán elnök május 27-i döntése, amellyel „Az UPA hősei” címet adományozta az ukrán különleges erők egyik egységének.

Lengyelország számára az Ukrán Felkelő Sereggel (UPA) való bármilyen közösségvállalás vörös vonalnak számít. A lengyel nemzeti emlékezet az UPA-t tartja felelősnek a második világháború alatti volhíniai és kelet-galíciai mészárlásokért, amelyek során mintegy százezer lengyel civilt – többségükben nőket és gyermekeket – gyilkoltak meg brutális kegyetlenséggel.

A lengyel parlament ezeket az eseményeket hivatalosan is népirtásnak ismerte el.

Zelenszkij, aki 2023 áprilisában még Andrzej Dudától vehette át a Fehér Sas-rendet a lengyel–ukrán kapcsolatok erősítéséért, mostani döntésével Nawrocki szerint méltatlanná vált az elismerésre. A lengyel államfő hangsúlyozta: az ukrán nacionalisták dicsőítésével Kijev „kiváló alapanyagot és jelentős üzemanyagot szolgáltatott az orosz propagandának”.

Az ügyben megszólalt Donald Tusk lengyel miniszterelnök is, aki bár kormányfőként gyakran áll éles ellentétben a szuverenista meggyőződésű Nawrockival, mostani nyilatkozatában ő is elismerte a helyzet súlyosságát. Tusk szerint az ukrán lépés „sérti történelmi érzékenységüket” és aggodalomra ad okot a kétoldalú kapcsolatok jövőjét illetően.

A miniszterelnök ugyanakkor óvatosságra is intett, hangsúlyozva, hogy a két nemzet nem válhat a történelmi viták foglyává.

Ha a múlton vitatkozunk, valaki más nyeri meg a jövőt

– fogalmazott Tusk, utalva a közös ellenségre, Oroszországra. Hozzátette azonban, hogy Zelenszkijnek végre meg kellene értenie a lengyelek fájdalmát, mielőtt túl késő lenne.

A lengyel külügyminisztérium nem érte be a nyilatkozatokkal: Marcin Bosacki külügyminiszter-helyettes bekérette Vaszil Bodnar ukrán nagykövetet, hogy hivatalosan is tiltakozzon a döntés ellen.