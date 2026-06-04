Zelenszkij tisztogatással fenyegetőzik

Ukrajna felett sötét fellegek gyülekeznek, és ezúttal nemcsak az orosz rakéták, hanem a belső hatékonyság hiánya miatt is. Volodimir Zelenszkij hétfői Telegram-üzenetében szokatlanul éles hangon bírálta saját adminisztrációját. Az elnök szerint bár a legmagasabb politikai szinten már megszületett a megállapodás az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszerek vásárlásáról, a pénzügyi, jogi és technikai végrehajtás megengedhetetlenül elhúzódott – számol be róla a The Kyiv Independent ukrán hírportál.

Egy hetet adott Zelenszkij a Patriot rakéták beszerzésének előkészítésére (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Megbeszélést tartottam a légvédelmi rendszerek és rakéták Ukrajnába történő további szállításának lehetőségeiről. A Patriot rendszerek beszerzéséről már van megállapodásunk a legmagasabb politikai szinten, és ez a megállapodás most a pénzügyi, jogi és műszaki szintű végrehajtásra vár. A folyamat már túl sokáig húzódik

– hívta fel a figyelmet az ukrán államfő.

A Patriot rakéták beszerzésére vonatkozó szerződés ügyintézését fel kell gyorsítani, és „az érintett tisztviselők személyesen felelősek az eredményekért” – figyelmeztetett Zelenszkij, és egyhetes határidőt szabott a védelmi és a külügyminisztérium, valamint a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács képviselőinek.

Végső határidőt szabtam: egy hét áll rendelkezésre az összes előkészítő lépés elvégzésére. Pénteken jelentést várok – vagy tisztázódik a Patriot-megállapodás végrehajtása, vagy komoly személyzeti döntésekre kerül sor

– szögezte le.

Zelenszkij dühös

Oroszország az orosz–ukrán háború egyik legnagyobb légitámadását intézte az ukrán hátország ellen, amelyben legalább huszonketten meghaltak és több mint százan megsebesültek.

Az ukrán vezetés egyre nagyobb aggodalommal figyeli, ahogy az amerikai erőforrások és figyelem a Közel-Kelet felé, különösen az Iránnal való konfliktus irányába tolódik. Zelenszkij már áprilisban jelezte, hogy a Patriot rakéták készletei a mélypontra süllyedtek, és a közel-keleti válság közvetlen negatív hatással van Ukrajna katonai túlélési esélyeire.

A helyzet olyan súlyos, hogy ennél rosszabb már nem is lehetne

– fogalmazott az ukrán elnök.