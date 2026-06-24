Megsértődött Zelenszkij, miniszterelnökét küldi Lengyelországba

Zelenszkij nem vesz részt a háború utáni újjáépítéséről szóló konferencián, a Lengyelországgal fennálló feszültségek miatt. Az ukrán elnököt társszervezőként várták volna a rendezvényre, amely csütörtökön kezdődik Gdanskban, de az ukrán delegációt helyette Julia Szviridenko ukrán miniszterelnök vezeti majd – írta meg a The Guardian.

Zelenszkij nem utazik Lengyelországba Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS

A konferencia, amelyet az elmúlt években Rómában, Berlinben és Londonban rendeztek meg, azt a célt szolgálja, hogy összehozza azokat a partnereket és vállalkozásokat, amelyek segíthetnek Ukrajna háború utáni újjáépítésében. Eddig ezeken a találkozókon az ukrán elnök mindig részt vett, most azonban nem megy el.

Zelenszkij döntésén felháborodott Lengyelország

Az ok vélhetően a Lengyelország és Ukrajna között kialakult diplomácia feszültség. Karol Nawrocki lengyel elnök ugyanis először felháborodásának adott hangot az ukrán elnök egyik döntése miatt, majd visszavonta Zelenszkijtől a korábban adományozott Fehér Sas-rendet, amely a legmagasabb lengyel állami kitüntetést.

A döntést előzménye, hogy Ukrajna elnöke az ukrán hadsereg egyik alakulatát az egykori Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezte el. Lengyelországban ezt a szervezetet teszik felelősség a volhíniai mészárlások miatt: 1943 és 1945 között csaknem százezer lengyelt gyilkoltak meg Volhínia régióban, azért, hogy a terület ne váljon a háború utáni Lengyelország részévé. A történészek szerint a lengyel ellenállók megtorlásként 10 000 ukrán állampolgárt öltek meg.

2016-ban a lengyel parlament elfogadott egy indítványt, amely a gyilkosságokat „ukrán nacionalisták által elkövetett népirtásnak” minősítette.

Ukrajnában ugyanerre az alakulatra az egykori szovjet erőkkel szembeni, hősi ellenállás szimbólumaként tekintenek. Az érintett volhíniai terület az idők során több alkalommal cserélt gazdát, szovjet, majd német náci megszállás után ma Ukrajnához tartozik, azonban a történelem ezen szelete azóta is fájdalmas és lezáratlan kérdés a két ország közötti kapcsolatokban.

Zelenszki döntése felháborodást váltott ki Lengyelországban és történelmi érzéketlenséggel vádolták az ukrán elnököt.