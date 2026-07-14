A jogállamisági biztos így reagált a tegnapi Alaptörvény-módosításra: tudnak róla, majd monitorozzák – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz EP-képviselője ismertette: a szakbizottság mai ülésen a magyar demokrácia állapotáról volt szó, és három uniós biztos is részt vett ezen. Bár hosszasan beszéltek egyetlen egy mondattal nem tértek ki arra, hogy a tegnapi Alaptörvény-módosítással most tényleg súlyosan korlátozzák a jogállamiságot Magyarországon – hangsúlyozta.

A jogállamisági biztos szerint monitorozzák az Alaptörvény-módosítást Fotó: Magyar Nemzet

Az Alaptörvény-módosítással eltávolítják a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság elnökét, megakadályozzák, hogy az ellenzék vezetője a következő választáson miniszterelnök-jelölt lehessen, és 12 évben korlátozzák a képviselői mandátumot, amivel gyakorlatilag kiírják az ellenzéki képviselők jelentős részét a magyar politikából – sorolta az EP-képviselő. Majd elmondta, hogy megkérdezték a jogállamisági biztost, hogy rendben van-e ez így.

A képviselőtársak által felvetett Alaptörvény-módosításokkal kapcsolatban, a 16. módosítás, illetve a 17. módosítás kapcsán: tudomásunk van az Alaptörvény-módosításokról, amelyet a magyar Országgyűlés tegnap fogadott el. Úgy tudjuk, hogy az Alaptörvény-módosítás csak a kihirdetését követően lép hatályba, és a Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a fejleményeket

– válaszolta a jogállamisági biztost.

– Tehát nincs itt semmi látnivaló. Végül is tudnak az alaptörvény-módosításról, és hogyha majd hatályba lép, akkor megnézik, hogy miről is van szó – foglalta össze Dömötör Csaba. Majd rámutatott:

így működik a demokrácia akkor, hogyha rajtuk múlik.

Új korszak köszönt be az Alaptörvény-módosítás után

Ahogyan az Origo már beszámolt róla, az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megszavazta az Alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter még július elején nyújtotta be a kormány nevében az Alaptörvény-módosítási javaslatot, amelynek fő célja Sulyok Tamás elmozdítása a köztársasági elnöki hivatalából.