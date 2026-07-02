Már zajlanak az előkészületek Ali Hamenei temetésére

Óriási szertatás keretében készül Irán eltemetni az előző legfelsőbb vezetőjét, amely kiváló alkalmat nyújt az ország számára, hogy belső egységet közvetítsen az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások közepette. Ali Hamenei még a háború első napjaiban vesztette életét egy légicsapásban, azonban a folyamatos harcok miatt temetésére csak most kerül sor, az azonban továbbra is kérdés, hogy fia, a jelenlegi ajatollah Modzstaba Hamenei jelen lesz-e.

Ali Hamenei temetése napokig tart majd, a miniszterelnök pedig minden állampolgárt részvételre szólított fel

Fotó: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Habár a korábbi legfelsőbb vezető halála óta hónapok teltek el, azonban a nagyszabású temetés továbbra is kockázatokat hordoz magában. Az iráni állami média nem véletlenül tette közzé egy magas rangú katonai vezető üzenetét, amelyben Ali Abdollahi vezérőrnagy arról beszélt, hogy súlyos válaszlépésekre kell számítania az Egyesült Államoknak és Izraelnek is, ha Hamenei temetésén támadást terveznek.

A gyászszertartás a beszámolók szerint július 4. és 9. között tervezik Irán és Irak különböző helyszínein, Teheránban pedig már meg is kezdődtek az előkészületek. Azt ugyanakkor senki sem tudja, hogy Modzstaba Hamenei ajatollah jelen lesz-e apja temetésén.

Maszúd Pezeskjan iráni elnök felszólította az irániakat, hogy „nagy számban” vegyenek részt Ali Hamenei ajatollah temetésén, és kijelentette, hogy a volt legfelsőbb vezető halála „egy új fejezet kezdetét” jelenti az ország életében. A szakértők szerint egyébként Irán nem véletlenül döntött a temetés megtartása mellett, miután az Egyesült Államokkal zajló törékeny tárgyalások közepette a szertartás kiváló alkalmat nyújt a belső egység közvetítésére.

Emellett azonban Irán diplomáciai kapcsolatait is igyekszik megvillantani, miután a hírek szerint több magas rangú diplomatát és tisztviselőt is várnak az eseményre.

Naváz Sarif pakisztáni miniszterelnök, akinek országa kulcsfontosságú közvetítővé vált Irán és az Egyesült Államok között, a következő napokban Iránba utazik, hogy „részvétét nyilvánítsa” Hamenei halála miatt – közölte csütörtökön az ország külügyminisztériumának szóvivője. A kínai külügyminisztérium közölte, hogy Pekinget a temetésen Ho Vej, a kínai parlament magas rangú tisztviselője – aki Kína legfőbb törvényhozó testületének, az Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottságának alelnöke – képviseli majd.

Esmaeil Baghaei, a külügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy Irán „körülbelül 100 országból vár vendégeket, köztük kormányfőket, parlamenti elnököket, külügyminisztereket, különleges kormányzati megbízottakat, más politikai személyiségeket”.

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy a legtöbb ország a hírek szerint tartózkodik a konkrét tisztségviselők, mint például miniszterek kiküldésétől, helyette magas rangú diplomatákat és különmegbízottakat delegálnak az eseményre. Irán számára azonban így is fontos próba lesz a temetés, hiszen a külföldi vendégek jelenléte egyértelmű üzenet lenne az Egyesült Államok és kollektíven a Nyugat felé, hogy Irán nincs egyedül.