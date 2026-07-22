Állami támogatásból él a migránsok többsége Bécsben

A bécsi menekültek támogatása ismét politikai viták középpontjába került, miután egy elemzés szerint az osztrák fővárosban élő, menekült hátterű háztartások jelentős része állami támogatásokból fedezi megélhetését.
A többség állami támogatásból él
A Brussels Signal által ismertetett adatok szerint
a vizsgált háztartások körülbelül háromnegyede részesült szociális ellátásokban vagy hasonló támogatásokban.
Az elemzés a Statistics Austria adataira hivatkozva olyan háztartásokat vizsgált, amelyekben legalább egy, többek között Szíriából, Afganisztánból, Irakból, Iránból, Szomáliából vagy Csecsenföldről származó menekült, menedékkérő vagy kiegészítő védelemben részesülő személy él.
A beszámoló szerint országos szinten a vizsgált menekült hátterű háztartások közel fele nem volt teljesen önfenntartó, Bécsben azonban ennél jóval magasabb arányt mértek.
A fővárosban a jelentés szerint a háztartások mintegy 75 százaléka támaszkodott állami támogatásra – írja a Brussels Signal.
Az elemzés szerint önfenntartónak azokat a háztartásokat tekintették, amelyek bevétele elsősorban munkából, nyugdíjból, munkanélküli-biztosításból vagy betegségi ellátásból származott, és nem a rászorultsági alapon járó támogatásokból.
Bécsben korábban is vita alakult ki a szociális rendszer terheltségéről.
A város hivatalos tájékoztatása szerint az Ausztriában menedéket kérők alapellátásban részesülhetnek, amely az alapvető szükségletek biztosítását szolgálja.
A friss adatok újabb vitát indítottak arról, hogyan lehetne a támogatási rendszert úgy kialakítani, hogy a rászorulók segítséget kapjanak, ugyanakkor minél többen váljanak önállóvá a munkaerőpiacon.
Bécs a migránsoknak adta a szociális bérlakásokat
Miközben a bécsi családok éveket kénytelenek várni a megfizethető otthonra, az osztrák főváros baloldali vezetése ezerszámra osztogatta a támogatott lakásokat a bevándorlóknak.