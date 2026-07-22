Állami támogatásból él a migránsok többsége Bécsben

A bécsi menekültek támogatása ismét politikai viták középpontjába került, miután egy elemzés szerint az osztrák fővárosban élő, menekült hátterű háztartások jelentős része állami támogatásokból fedezi megélhetését.

A menekült hátterű háztartások jelentős része állami támogatásokból fedezi megélhetését - képünk illusztráció Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

A többség állami támogatásból él

A Brussels Signal által ismertetett adatok szerint

a vizsgált háztartások körülbelül háromnegyede részesült szociális ellátásokban vagy hasonló támogatásokban.

Az elemzés a Statistics Austria adataira hivatkozva olyan háztartásokat vizsgált, amelyekben legalább egy, többek között Szíriából, Afganisztánból, Irakból, Iránból, Szomáliából vagy Csecsenföldről származó menekült, menedékkérő vagy kiegészítő védelemben részesülő személy él.

A beszámoló szerint országos szinten a vizsgált menekült hátterű háztartások közel fele nem volt teljesen önfenntartó, Bécsben azonban ennél jóval magasabb arányt mértek.

A fővárosban a jelentés szerint a háztartások mintegy 75 százaléka támaszkodott állami támogatásra – írja a Brussels Signal.

Una organización de Austria desvela que el 75% de los alquileres a inmigrantes en Viena son pagados con ayudas públicashttps://t.co/fYcXcDaFS9 — LA GACETA (@gaceta_es) July 21, 2026

Az elemzés szerint önfenntartónak azokat a háztartásokat tekintették, amelyek bevétele elsősorban munkából, nyugdíjból, munkanélküli-biztosításból vagy betegségi ellátásból származott, és nem a rászorultsági alapon járó támogatásokból.

Bécsben korábban is vita alakult ki a szociális rendszer terheltségéről.

A város hivatalos tájékoztatása szerint az Ausztriában menedéket kérők alapellátásban részesülhetnek, amely az alapvető szükségletek biztosítását szolgálja.

A friss adatok újabb vitát indítottak arról, hogyan lehetne a támogatási rendszert úgy kialakítani, hogy a rászorulók segítséget kapjanak, ugyanakkor minél többen váljanak önállóvá a munkaerőpiacon.

Bécs a migránsoknak adta a szociális bérlakásokat

Miközben a bécsi családok éveket kénytelenek várni a megfizethető otthonra, az osztrák főváros baloldali vezetése ezerszámra osztogatta a támogatott lakásokat a bevándorlóknak.