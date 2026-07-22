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Bécs

Állami támogatásból él a migránsok többsége Bécsben

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Új adatok szerint a Bécsben élő menekült hátterű háztartások jelentős része nem kizárólag munkából származó jövedelemből tartja fenn magát. Az állami támogatás sok család számára meghatározó, egy elemzés szerint a vizsgált háztartások többsége ilyen segítségben részesül.
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BécsmigránsAusztriaállami támogatásmenekültek

A bécsi menekültek támogatása ismét politikai viták középpontjába került, miután egy elemzés szerint az osztrák fővárosban élő, menekült hátterű háztartások jelentős része állami támogatásokból fedezi megélhetését.

A menekült hátterű háztartások jelentős része állami támogatásokból fedezi megélhetését - képünk illusztráció Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto
A menekült hátterű háztartások jelentős része állami támogatásokból fedezi megélhetését - képünk illusztráció Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

A többség állami támogatásból él

A Brussels Signal által ismertetett adatok szerint

a vizsgált háztartások körülbelül háromnegyede részesült szociális ellátásokban vagy hasonló támogatásokban.

Az elemzés a Statistics Austria adataira hivatkozva olyan háztartásokat vizsgált, amelyekben legalább egy, többek között Szíriából, Afganisztánból, Irakból, Iránból, Szomáliából vagy Csecsenföldről származó menekült, menedékkérő vagy kiegészítő védelemben részesülő személy él.

A beszámoló szerint országos szinten a vizsgált menekült hátterű háztartások közel fele nem volt teljesen önfenntartó, Bécsben azonban ennél jóval magasabb arányt mértek.

A fővárosban a jelentés szerint a háztartások mintegy 75 százaléka támaszkodott állami támogatásra – írja a Brussels Signal.

Az elemzés szerint önfenntartónak azokat a háztartásokat tekintették, amelyek bevétele elsősorban munkából, nyugdíjból, munkanélküli-biztosításból vagy betegségi ellátásból származott, és nem a rászorultsági alapon járó támogatásokból.

Bécsben korábban is vita alakult ki a szociális rendszer terheltségéről.

A város hivatalos tájékoztatása szerint az Ausztriában menedéket kérők alapellátásban részesülhetnek, amely az alapvető szükségletek biztosítását szolgálja.

A friss adatok újabb vitát indítottak arról, hogyan lehetne a támogatási rendszert úgy kialakítani, hogy a rászorulók segítséget kapjanak, ugyanakkor minél többen váljanak önállóvá a munkaerőpiacon.

Bécs a migránsoknak adta a szociális bérlakásokat

Miközben a bécsi családok éveket kénytelenek várni a megfizethető otthonra, az osztrák főváros baloldali vezetése ezerszámra osztogatta a támogatott lakásokat a bevándorlóknak.

 

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