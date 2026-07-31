Így bünteti Amerika Irán támogatását

A washingtoni pénzügyminisztériumhoz tartozó Külföldi Vagyonokat Ellenőrző Iroda (Office of Foreign Assets Control – OFAC) döntése értelmében szankciós intézkedés alá kerültek a Mahan Air kínai, indiai és oroszországi képviseletét ellátó, és jegyárusító ügynökként működő vállalkozások és részben vezetőik. Amerika azoknál a cégeknél vezetett be szankciós intézkedéseket, amelyek segítséget nyújtanak az iráni Mahan Air légitársaságnak.

Kínai, indiai és orosz utazási cégeket szankcionált az Egyesült Államok - a képen: Donald Trump amerikai elnök Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Az amerikai indoklás szerint a Mahan Air ugyan polgári légiközlekedési cégként van bejegyezve, de fontos szerepet tölt be az iráni Iszlám Forradalmi Gárda tagjainak és eszközeinek szállításában.