Így bünteti Amerika Irán támogatását

A washingtoni pénzügyminisztériumhoz tartozó Külföldi Vagyonokat Ellenőrző Iroda (Office of Foreign Assets Control – OFAC) döntése értelmében szankciós intézkedés alá kerültek a Mahan Air kínai, indiai és oroszországi képviseletét ellátó, és jegyárusító ügynökként működő vállalkozások és részben vezetőik. Amerika azoknál a cégeknél vezetett be szankciós intézkedéseket, amelyek segítséget nyújtanak az iráni Mahan Air légitársaságnak.
Az amerikai indoklás szerint a Mahan Air ugyan polgári légiközlekedési cégként van bejegyezve, de fontos szerepet tölt be az iráni Iszlám Forradalmi Gárda tagjainak és eszközeinek szállításában.
A Mahan Air kritikus fontosságú csatorna az Iszlám Forradalmi Gárda fegyvereinek, illetékeseinek és katonai felszerelésének szállítására világszerte – olvasható az OFAC közleményében, amely szerint az újonnan megállapított szankciók alanyai a légitársaságot abban segíthetik, hogy globális tevékenységet folytasson.
A büntetőintézkedés értelmében az érintett vállalkozások és személyek minden Egyesült Államokban őrzött, illetve amerikai ellenőrzés alatt lévő vagyonát befagyasztják, és tiltottá válik minden amerikai vállalkozás és állampolgár számára üzleti kapcsolatot fenntartani velük, közölte az MTI.