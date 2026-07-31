Amerikai gyárra mért csapást Oroszország – mit szól ehhez Trump?

Súlyos veszteség érhette Ukrajna nagy hatótávolságú támadási képességeit. Az orosz hadsereg július 26-án csapást mért egy amerikai dróngyárra Kijevben, ahol havonta akár ezer támadó drónt is gyárthattak.
Amerikai dróngyárra mért csapást Oroszország
Az orosz hadsereg július 26-án csapást mért egy kijevi dróngyártó és -összeszerelő üzemre. Az orosz védelmi minisztérium szerint a létesítményben egy ukrán–amerikai vállalat szakemberei havonta akár ezer pilóta nélküli repülőeszközt is előállíthattak – számolt be a Gazeta.ru.
A The Guardian forrásai szerint az üzem az Egyesült Államokban, Delaware államban bejegyzett Terminal Autonomy vállalathoz tartozott. A gyárban AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet és RQ-100 Scout típusú támadó drónokat készítettek. Ezeket mélyen Oroszország területén fekvő célpontok elleni csapásokra tervezték.
A drónokat olyan irányítórendszerekkel látták el, amelyek elektronikus zavarás esetén is működhetnek. A támadás utolsó szakaszában a mesterséges intelligencia veheti át az irányítást, ha megszakad a rádió- vagy mobilkapcsolat.
Szakértők szerint gyengülhet Ukrajna csapásmérő képessége
Anthony Vinci amerikai hírszerzési és katonai elemző szerint Oroszország az ilyen gyártóüzemeket a tulajdonos országától függetlenül katonai célpontnak tekinti. Úgy véli, egy Ukrajnában működő amerikai rakétagyár is hasonló támadásra számíthatna.
Ivan Konovalov orosz katonai szakértő azt mondta, az üzem megsemmisítése csökkentheti az ukrán hadsereg képességét az Oroszország belsejében végrehajtott nagy hatótávolságú támadásokra.
A Terminal Autonomy és az ukrán védelmi minisztérium nem kommentálta hivatalosan a történteket.
Trump, Zelenszkij és az Európai Bizottság
Néhány nappal korábban Volodimir Zelenszkij Washingtonban tárgyalt Donald Trumppal, és rendkívüli katonai támogatást kért az Egyesült Államoktól. Az ukrán elnök szerint országa a télre kifogyhat a ballisztikus rakéták elleni védekezésre alkalmas fegyverekből, ezért 300 Patriot rakétára lenne szüksége. Trump jelezte, hogy megpróbál segíteni, ugyanakkor az amerikai készletek is korlátozottak.
Közben az Európai Bizottság további 3,47 milliárd eurót utalt Ukrajnának drónok, rakéták, vadászgépek és más védelmi eszközök beszerzésére. Az EU 2026-ban összesen 28,3 milliárd eurót fordít az ukrán védelmi ipar fejlesztésére.
Miközben az orosz hadsereg ukrajnai dróngyárakat és más ipari létesítményeket támad, Kijev nagy erőkkel veszi célba az orosz energetikai infrastruktúrát és polgári raktárakat.
Az olajfinomítók elleni csapások után több térségben ellátási gondok és hosszú sorok alakultak ki a benzinkutaknál. Vlagyimir Putyin szerint Ukrajna ezzel gazdasági károkat és társadalmi feszültséget akar okozni. Dróntámadás érte a Wildberries logisztikai központjait is, ahol tüzek keletkeztek és többen megsérültek.