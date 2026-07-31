Amerikai gyárra mért csapást Oroszország – mit szól ehhez Trump?

Súlyos veszteség érhette Ukrajna nagy hatótávolságú támadási képességeit. Az orosz hadsereg július 26-án csapást mért egy amerikai dróngyárra Kijevben, ahol havonta akár ezer támadó drónt is gyárthattak.

Az orosz hadsereg csapást mért egy Kijevben működő amerikai dróngyárra, amely támadó drónokat gyártott az ukrán fegyveres erők számára (A képen tűzoltók veszik fel a harcot a lángokkal, egy orosz ballisztikus rakéta támadása után)

Fotó: AFP

Amerikai dróngyárra mért csapást Oroszország

Az orosz hadsereg július 26-án csapást mért egy kijevi dróngyártó és -összeszerelő üzemre. Az orosz védelmi minisztérium szerint a létesítményben egy ukrán–amerikai vállalat szakemberei havonta akár ezer pilóta nélküli repülőeszközt is előállíthattak – számolt be a Gazeta.ru.

A The Guardian forrásai szerint az üzem az Egyesült Államokban, Delaware államban bejegyzett Terminal Autonomy vállalathoz tartozott. A gyárban AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet és RQ-100 Scout típusú támadó drónokat készítettek. Ezeket mélyen Oroszország területén fekvő célpontok elleni csapásokra tervezték.

A drónokat olyan irányítórendszerekkel látták el, amelyek elektronikus zavarás esetén is működhetnek. A támadás utolsó szakaszában a mesterséges intelligencia veheti át az irányítást, ha megszakad a rádió- vagy mobilkapcsolat.

Szakértők szerint gyengülhet Ukrajna csapásmérő képessége

Anthony Vinci amerikai hírszerzési és katonai elemző szerint Oroszország az ilyen gyártóüzemeket a tulajdonos országától függetlenül katonai célpontnak tekinti. Úgy véli, egy Ukrajnában működő amerikai rakétagyár is hasonló támadásra számíthatna.

Ivan Konovalov orosz katonai szakértő azt mondta, az üzem megsemmisítése csökkentheti az ukrán hadsereg képességét az Oroszország belsejében végrehajtott nagy hatótávolságú támadásokra.

A Terminal Autonomy és az ukrán védelmi minisztérium nem kommentálta hivatalosan a történteket.

Trump, Zelenszkij és az Európai Bizottság

Néhány nappal korábban Volodimir Zelenszkij Washingtonban tárgyalt Donald Trumppal, és rendkívüli katonai támogatást kért az Egyesült Államoktól. Az ukrán elnök szerint országa a télre kifogyhat a ballisztikus rakéták elleni védekezésre alkalmas fegyverekből, ezért 300 Patriot rakétára lenne szüksége. Trump jelezte, hogy megpróbál segíteni, ugyanakkor az amerikai készletek is korlátozottak.