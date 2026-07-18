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Nagy-Britannia

Andy Burnham repülőrajttal érkezik a brit miniszterelnöki székbe

26 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Pénteken átvette a Munkáspárt vezetését, majd hétfőn hivatalosan is az Egyesült Királyság miniszterelnöke lesz a brit politikus. Andy Burnham nevét egyre többen ismerik, de sokak számára még mindig kérdés, hogyan jutott el az ország vezetéséig.
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Nagy-BritanniaEgyesült KirályágMunkáspárt

Andy Burnham átvette a brit Munkáspárt vezetését Keir Starmertől, hivatalosan pedig hétfőn lesz az Egyesült Királyság miniszterelnöke. Ekkor III. Károly király felkéri kormányalakításra. A találkozók hagyományosan a Buckingham-palotában zajlanak majd, ezt követően Burnham a Downing Streetre megy.

Andy Burnham pénteken vette át a brit Munkáspárt vezetését Keir Starmertől, hivatalosan hétfőn lesz az Egyesült Királyság miniszterelnöke Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto
Andy Burnham pénteken vette át a brit Munkáspárt vezetését Keir Starmertől, hivatalosan hétfőn lesz az Egyesült Királyság miniszterelnöke
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Hogyan jutott el a miniszterelnöki posztig?

Keir Starmer ugyan két évvel korábban fölényes választási győzelmet aratott, népszerűsége azonban rövid idő alatt visszaesett. A fordulópontot a májusi önkormányzati választások jelentették, ahol a Nigel Farage vezette Reform UK jelentős sikereket ért el, ami sok munkáspárti képviselőt arra késztetett, hogy új vezetőt keressen.

Burnham régóta pályázott a Munkáspárt vezetésére, de ehhez ismét parlamenti képviselővé kellett válnia.

Egy hónappal ezelőtt időközi választáson szerzett mandátumot, és a Reform UK jelöltje felett aratott győzelme után a párt képviselőinek többsége mögé állt. Mivel más lehetséges jelöltek is visszaléptek, ellenfél nélkül lett pártelnök.

Mit tervez miniszterelnökként?

Burnham jelezte, hogy alapvetően megtartja a Munkáspárt 2024-es választási programját, így nem emelné a jövedelemadó, az áfa vagy a társadalombiztosítás fő kulcsait.

Ugyanakkor nagyobb hatásköröket adna az önkormányzatoknak például a lakhatás és a közlekedés területén. Ennek részeként Manchesterben létrehozna egy, a Downing Streethez kapcsolódó kormányzati központot is.

Emellett beszélt a jóléti rendszer, a szociális ellátás, a bevándorlás és a védelempolitika átalakításáról is, valamint felvetette egy vagyonadó lehetőségét.

Andy Burnham Fotó: TOBY SHEPHEARD / AFP
Andy Burnham Fotó: TOBY SHEPHEARD / AFP

Andy Burnham családja

Andy Burnham felesége Marie-France van Heel, akivel 1989-ben, a Cambridge-i Egyetem Fitzwilliam College intézményében ismerkedett meg. Több mint harminc éve élnek együtt, a 2000-es évek elején házasodtak össze.

Felesége marketing- és stratégiai területen dolgozott, többek között a Sky vállalatnál, valamint részt vett a BBC és az angol rögbiválogatott arculatának kialakításában is. Három gyermekük van: Jimmy, Rosie és Annie.

Politikai pályafutása

Burnham 1970-ben született Liverpoolban, Cheshire-ben nőtt fel, és egész életében az Everton szurkolója volt. Angol irodalmat tanult a Cambridge-i Egyetemen, majd újságíróként dolgozott, mielőtt a húszas évei elején politikai pályára lépett – írja a BBC.

2001-ben választották először parlamenti képviselővé, később Gordon Brown kormányában miniszteri tisztségeket is betöltött. Kétszer is indult a Munkáspárt vezetéséért, de mindkét alkalommal vereséget szenvedett.

2017 és az elmúlt hónap között Greater Manchester polgármestere volt. 

Ebben a tisztségben elsősorban a közlekedési rendszer fejlesztésével szerzett elismerést, és az észak-angliai régió egyik legismertebb politikusává vált.

Andy Burnham Fotó: TOBY SHEPHEARD / AFP
Andy Burnham Fotó: TOBY SHEPHEARD / AFP

Ezt mondják róla a külföldi vezetők

Donald Trump amerikai elnök eddig csak annyit mondott, hogy szerinte Burnham „rendkívül liberális”. Oroszország közölte, nem számít érdemi javulásra a két ország kapcsolatában az új brit miniszterelnök hivatalba lépésével – emelte ki a BBC.

Ukrajnában attól tartanak, hogy a brit belpolitikai változások bizonytalanságot okozhatnak, ugyanakkor Keir Starmer korábban hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság támogatása nem fog változni. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter pedig sok sikert kívánt Burnhamnek, és azt mondta, reméli, hogy Nagy-Britanniában a lehető legnagyobb politikai stabilitás marad fenn.

 

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