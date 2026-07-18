Andy Burnham repülőrajttal érkezik a brit miniszterelnöki székbe

Andy Burnham átvette a brit Munkáspárt vezetését Keir Starmertől, hivatalosan pedig hétfőn lesz az Egyesült Királyság miniszterelnöke. Ekkor III. Károly király felkéri kormányalakításra. A találkozók hagyományosan a Buckingham-palotában zajlanak majd, ezt követően Burnham a Downing Streetre megy.
Hogyan jutott el a miniszterelnöki posztig?
Keir Starmer ugyan két évvel korábban fölényes választási győzelmet aratott, népszerűsége azonban rövid idő alatt visszaesett. A fordulópontot a májusi önkormányzati választások jelentették, ahol a Nigel Farage vezette Reform UK jelentős sikereket ért el, ami sok munkáspárti képviselőt arra késztetett, hogy új vezetőt keressen.
Burnham régóta pályázott a Munkáspárt vezetésére, de ehhez ismét parlamenti képviselővé kellett válnia.
Egy hónappal ezelőtt időközi választáson szerzett mandátumot, és a Reform UK jelöltje felett aratott győzelme után a párt képviselőinek többsége mögé állt. Mivel más lehetséges jelöltek is visszaléptek, ellenfél nélkül lett pártelnök.
Mit tervez miniszterelnökként?
Burnham jelezte, hogy alapvetően megtartja a Munkáspárt 2024-es választási programját, így nem emelné a jövedelemadó, az áfa vagy a társadalombiztosítás fő kulcsait.
Ugyanakkor nagyobb hatásköröket adna az önkormányzatoknak például a lakhatás és a közlekedés területén. Ennek részeként Manchesterben létrehozna egy, a Downing Streethez kapcsolódó kormányzati központot is.
Emellett beszélt a jóléti rendszer, a szociális ellátás, a bevándorlás és a védelempolitika átalakításáról is, valamint felvetette egy vagyonadó lehetőségét.
Andy Burnham családja
Andy Burnham felesége Marie-France van Heel, akivel 1989-ben, a Cambridge-i Egyetem Fitzwilliam College intézményében ismerkedett meg. Több mint harminc éve élnek együtt, a 2000-es évek elején házasodtak össze.
Felesége marketing- és stratégiai területen dolgozott, többek között a Sky vállalatnál, valamint részt vett a BBC és az angol rögbiválogatott arculatának kialakításában is. Három gyermekük van: Jimmy, Rosie és Annie.
Politikai pályafutása
Burnham 1970-ben született Liverpoolban, Cheshire-ben nőtt fel, és egész életében az Everton szurkolója volt. Angol irodalmat tanult a Cambridge-i Egyetemen, majd újságíróként dolgozott, mielőtt a húszas évei elején politikai pályára lépett – írja a BBC.
2001-ben választották először parlamenti képviselővé, később Gordon Brown kormányában miniszteri tisztségeket is betöltött. Kétszer is indult a Munkáspárt vezetéséért, de mindkét alkalommal vereséget szenvedett.
2017 és az elmúlt hónap között Greater Manchester polgármestere volt.
Ebben a tisztségben elsősorban a közlekedési rendszer fejlesztésével szerzett elismerést, és az észak-angliai régió egyik legismertebb politikusává vált.
Ezt mondják róla a külföldi vezetők
Donald Trump amerikai elnök eddig csak annyit mondott, hogy szerinte Burnham „rendkívül liberális”. Oroszország közölte, nem számít érdemi javulásra a két ország kapcsolatában az új brit miniszterelnök hivatalba lépésével – emelte ki a BBC.
Ukrajnában attól tartanak, hogy a brit belpolitikai változások bizonytalanságot okozhatnak, ugyanakkor Keir Starmer korábban hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság támogatása nem fog változni. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter pedig sok sikert kívánt Burnhamnek, és azt mondta, reméli, hogy Nagy-Britanniában a lehető legnagyobb politikai stabilitás marad fenn.