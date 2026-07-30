Utódjának is üzent az ENSZ-ből távozó Annalena Baerbock

Annalena Baerbock az ENSZ Közgyűlésének elnöki mandátuma hamarosan lejár. A volt német külügyminiszter új fejezetet kíván nyitni életében az ENSZ-ből való távozás után, és könnyen lehet, hogy New Yorkban marad.Utódja kapcsán azonban érdekes kijelentést tett – írja a Exxpress.

Annalena Baerbock nem biztos benne, hogy hazatér Németországba

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A korábbi zöld párti német külügyminiszter belpolitika karrierje nem volt mentes a visszásságoktól, a német kommentelők azonban félresikerült mondatain előszeretettel nevettek az interneten. Baerbock az ENSZ-ben betöltött elnöki megbízatásának végéhez közeledve interjút adott, amiben azonban alig jutott hely saját tevékenységének értékelésének, helyette inkább jövőbeni, ENSZ-re vonatkozó elvárásairól és személyes terveiről beszélt.

Annalena Baerbock szerint ideje lenne női elnököt választani az ENSZ élére

A német politikust hamarosan a bangladesi Khalilur Rahmannak adja át az elnöki tisztséget, azonban ezzel ő korán sincs megelégedve.

Búcsúajándékként jelezte, hogy most a dél-amerikai országokon lenne a sor, az ENSZ vezetésére pedig végre egy nőt kellene felkérni.

Az emberiség fele nőkből és lányokból áll. Hogyan magyarázhatja egy olyan intézmény, amely nyolcmilliárd embert képvisel, és 80 éve áll ki az emberi jogokért, hogy nyolc évtized után sem talál nőt a vezető tisztségére?

– tette fel a kérdést a politikus. Az interjú egy pontján egyébként Baerbock jelezte, hogy nőként még mindig érez hátrányokat, miután szerinte Friedrich Merz német kancellár nem kap annyi megjegyzést mint ő.

Az interjúban Baerbock Angela Merkelt, a CDU korábbi kancellárját is méltatta:

Angela Merkel kancellár nélkül valószínűleg soha nem lettem volna az első női külügyminiszter

– fogalmazott, hozzátéve: saját politikai küzdelmeinek a jövő női politikusainak javára kell válniuk, hogy a talkshow-kban többé ne kérdezzék meg tőlük, hogy egyáltalán összeegyeztethető-e 40 évesen kisgyermekek mellett egy vezető tisztségért indulni.

A politikus homályosan fogalmazott, amikor arról kérdezték, hogy mik a tervei az ENSZ-ből való távozás után. Baerbock ennek kapcsán jelezte, hogy élvezi azt az inkognitót, amelyet New York biztosít számára. Ezek után azonban korábbi állításainak ellentmondva arról beszélt, hogy a nyilvánosság nem vonzó két gyermekes anyaként. Az azonban egyelőre nem derült ki, hogy a politikus marad-e New Yorkban, ahogy az sem, hogy kíván-e még politikai szerepet vállalni.