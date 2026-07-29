Eldurvulhat a közel-keleti háború – újabb államok léptek be a harcokba

Ballisztikus rakétákat indított Irán az Egyesült Államok közel-keleti katonai létesítményei ellen. Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közben Irán által támogatott fegyveres csoportokra mért csapást Irakban.

Irán ballisztikus rakétákat lőtt amerikai katonai támaszpontokra, miközben az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia Irakban támadott. (A képen az amerikai–szaúdi légicsapások után megrongálódott épületek láthatók az észak-iraki Bartallában) Fotó: ZAID AL-OBEIDI / AFP

Több fronton lángolt fel a közel-keleti háború – Irán amerikai támaszpontokat támadott ballisztikus rakétákkal

Irán ballisztikus rakétákat indított amerikai katonai célpontok ellen Jordániában, miközben az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közösen támadta az Irán által támogatott milíciákat Irakban. A több országot érintő katonai műveletek ismét felerősítették a közel-keleti háború kiszélesedésétől való félelmeket.

Az iráni Forradalmi Gárda közlése szerint több ballisztikus rakétát lőttek ki az Egyesült Államok jordániai katonai létesítményeire. Az AP információi szerint a célpontok között volt a Muwaffaq Salti légibázis és az amerikai Középső Parancsnokság egyik jordániai központja.

A jordániai hadsereg öt iráni rakéta elfogásáról és megsemmisítéséről számolt be. Áldozatokról vagy jelentős károkról egyelőre nem érkezett hír.

Az Al Jazeera szerint Jordániában mintegy négyezer amerikai katona állomásozik. A térségben több amerikai katonai támaszpont és logisztikai létesítmény működik, amelyek az utóbbi időben elsődleges iráni célpontokká váltak.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök látható a Fehér Ház Ovális Irodájában 2026. július 28-án, találkozójuk előtt. Fotó: - / GPO

Miért támadott az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia Irakban?

Amerikai és szaúdi harci repülőgépek Iránhoz kötődő fegyveres csoportok állásait, fegyverraktárait és logisztikai létesítményeit támadták Irak több tartományában. Washington és Rijád a műveletet a szaúdi olajlétesítmények ellen indított dróntámadásokkal indokolta.

Az Al Jazeera beszámolója szerint az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia harminc, az iráni Forradalmi Gárda által irányított dróntámadásról beszélt, amelyeket 72 óra alatt hajtottak végre iraki területről.

Az iraki Népi Mozgósítási Erők közlése szerint az amerikai–szaúdi légicsapásokban legalább húsz fegyveres meghalt, harmincketten pedig megsebesültek. Az áldozatok száma még emelkedhet.