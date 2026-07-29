Eldurvulhat a közel-keleti háború – újabb államok léptek be a harcokba

Ballisztikus rakétákat indított Irán az Egyesült Államok közel-keleti katonai létesítményei ellen. Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közben Irán által támogatott fegyveres csoportokra mért csapást Irakban.
Több fronton lángolt fel a közel-keleti háború – Irán amerikai támaszpontokat támadott ballisztikus rakétákkal
Irán ballisztikus rakétákat indított amerikai katonai célpontok ellen Jordániában, miközben az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közösen támadta az Irán által támogatott milíciákat Irakban. A több országot érintő katonai műveletek ismét felerősítették a közel-keleti háború kiszélesedésétől való félelmeket.
Az iráni Forradalmi Gárda közlése szerint több ballisztikus rakétát lőttek ki az Egyesült Államok jordániai katonai létesítményeire. Az AP információi szerint a célpontok között volt a Muwaffaq Salti légibázis és az amerikai Középső Parancsnokság egyik jordániai központja.
A jordániai hadsereg öt iráni rakéta elfogásáról és megsemmisítéséről számolt be. Áldozatokról vagy jelentős károkról egyelőre nem érkezett hír.
Az Al Jazeera szerint Jordániában mintegy négyezer amerikai katona állomásozik. A térségben több amerikai katonai támaszpont és logisztikai létesítmény működik, amelyek az utóbbi időben elsődleges iráni célpontokká váltak.
Miért támadott az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia Irakban?
Amerikai és szaúdi harci repülőgépek Iránhoz kötődő fegyveres csoportok állásait, fegyverraktárait és logisztikai létesítményeit támadták Irak több tartományában. Washington és Rijád a műveletet a szaúdi olajlétesítmények ellen indított dróntámadásokkal indokolta.
Az Al Jazeera beszámolója szerint az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia harminc, az iráni Forradalmi Gárda által irányított dróntámadásról beszélt, amelyeket 72 óra alatt hajtottak végre iraki területről.
Az iraki Népi Mozgósítási Erők közlése szerint az amerikai–szaúdi légicsapásokban legalább húsz fegyveres meghalt, harmincketten pedig megsebesültek. Az áldozatok száma még emelkedhet.
Szaúd-Arábia új frontot nyitott a háborúban
A Reuters kiemelte, hogy a háború kezdete óta Szaúd-Arábia most először jelentette be nyilvánosan, hogy az Egyesült Államokkal közös katonai csapásban vett részt. Ez közvetlenebb konfliktusba sodorhatja a szunnita királyságot Irán síita szövetségeseivel.
Irak elítélte a légicsapásokat, és az ország szuverenitásának megsértéséről beszélt. Az iraki vezetés rendkívüli nemzetbiztonsági ülést hívott össze, miközben a fegyveres csoportokat is felszólította a szomszédos országok elleni támadások leállítására.
Kiszélesedhet a közel-keleti háború?
A párhuzamos iráni, amerikai és szaúdi támadások több fronton is növelték a katonai eszkaláció veszélyét. A Reuters szerint Donald Trump kemény megtorló csapásokat ígért Irán ellen, ugyanakkor a későbbi tárgyalások lehetőségét sem zárta ki.
Teherán közölte, hogy három tartályhajót is eltalált a Hormuzi-szorosban. Irán emellett elutasította Omán javaslatát a kulcsfontosságú vízi útvonal közös ellenőrzéséről, és továbbra is teljes ellenőrzést követel egyes hajózási útvonalak felett.
Az olajpiacot is megrázták a támadások
Szaúd-Arábia egy másik fronton a jemeni húszikkal is harcban áll. Az Irán által támogatott lázadók drónokkal támadták a királyság olajipari létesítményeit, és blokádot hirdettek a Vörös-tengeren haladó szaúdi olajszállítmányok ellen.
Az AP által elemzett műholdfelvételek károkat mutattak a Saudi Aramco abkaiki olajfeldolgozó üzemében, amely naponta mintegy hétmillió hordó nyersolaj feldolgozására képes. Egy másik húszi támadás megrongálta a Vörös-tenger partján fekvő dzsázáni finomítót is.
A napi négyszázezer hordó kapacitású létesítményt ideiglenesen leállították, a javítás pedig várhatóan több napig tart.
A kiújuló harcok hatására meredeken emelkedett a Brent olaj ára. A Reuters szerint az árfolyam 6,8 százalékkal nőtt, és megközelítette a hordónkénti 90 dollárt. A támadások a globális energiaellátást, a Hormuzi-szoros forgalmát és a szaúdi olajexportot is egyre súlyosabban veszélyeztetik.