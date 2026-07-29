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háború

Eldurvulhat a közel-keleti háború – újabb államok léptek be a harcokba

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Több országra is átterjedtek a harcok, ami tovább növeli a teljes katonai eszkaláció veszélyét a Közel-keleten. Irán ballisztikus rakétákkal támadott amerikai katonai támaszpontokat Jordániában, miközben az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia csapást mért iraki fegyveres csoportokra.
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háborúegyesült államokiráni háborúSzaúd-Arábiairánballisztikus rakétaközel-kelet

Ballisztikus rakétákat indított Irán az Egyesült Államok közel-keleti katonai létesítményei ellen. Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közben Irán által támogatott fegyveres csoportokra mért csapást Irakban.

Irán ballisztikus rakétákat lőtt amerikai katonai támaszpontokra, miközben az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia Irakban támadott., This picture shows a general view of damaged structures at the site of a strike in Bartalla in the northern Iraqi Nineveh province on July 29, 2026. US-Saudi strikes on Iraq on July 29 killed at least 20 members of a former paramilitary alliance that includes pro-Iran groups, the alliance said. The United States and Saudi Arabia said they had struck Iran-backed militants in Iraq in response to attacks on US forces and Saudi oil facilities. (Photo by Zaid AL-OBEIDI / AFP) / Attention editors: AFP covers the war in the Middle East through its extensive regional network, including bureaus in Tehran, Jerusalem and several neighboring countries.Since the start of the conflict, journalists have been working under increasingly restrictive conditions. Authorities in several countries have limited reporters movements, photo and live video coverage from sensitive locations. Some governments and armed groups have banned images of missile or drone strikes and other security-related sites. / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Ziad OBEID has been modified in AFP systems in the following manner: corrects byline [Zaid AL-OBEIDI] instead of [Ziad OBEID]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
Irán ballisztikus rakétákat lőtt amerikai katonai támaszpontokra, miközben az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia Irakban támadott. (A képen az amerikai–szaúdi légicsapások után megrongálódott épületek láthatók az észak-iraki Bartallában) Fotó: ZAID AL-OBEIDI / AFP

Több fronton lángolt fel a közel-keleti háború – Irán amerikai támaszpontokat támadott ballisztikus rakétákkal

Irán ballisztikus rakétákat indított amerikai katonai célpontok ellen Jordániában, miközben az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közösen támadta az Irán által támogatott milíciákat Irakban. A több országot érintő katonai műveletek ismét felerősítették a közel-keleti háború kiszélesedésétől való félelmeket.

Az iráni Forradalmi Gárda közlése szerint több ballisztikus rakétát lőttek ki az Egyesült Államok jordániai katonai létesítményeire. Az AP információi szerint a célpontok között volt a Muwaffaq Salti légibázis és az amerikai Középső Parancsnokság egyik jordániai központja.

A jordániai hadsereg öt iráni rakéta elfogásáról és megsemmisítéséről számolt be. Áldozatokról vagy jelentős károkról egyelőre nem érkezett hír.

Az Al Jazeera szerint Jordániában mintegy négyezer amerikai katona állomásozik. A térségben több amerikai katonai támaszpont és logisztikai létesítmény működik, amelyek az utóbbi időben elsődleges iráni célpontokká váltak.

This handout picture released by the Israeli Government Press Office (GPO) Shows Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) posing for a picture with US President Donald Trump in the Oval Office of the White House in Washington DC, ahead of their meeting on July 28, 2026. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the White House on July 28 for his first in-person talks with President Donald Trump since the Iran war began, as the leaders sought to patch over public disagreements on the conflict. (Photo by GPO / AFP) / - Israel OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / GPO / HANDOUT / " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök látható a Fehér Ház Ovális Irodájában 2026. július 28-án, találkozójuk előtt. Fotó: - / GPO

Miért támadott az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia Irakban?

Amerikai és szaúdi harci repülőgépek Iránhoz kötődő fegyveres csoportok állásait, fegyverraktárait és logisztikai létesítményeit támadták Irak több tartományában. Washington és Rijád a műveletet a szaúdi olajlétesítmények ellen indított dróntámadásokkal indokolta.

Az Al Jazeera beszámolója szerint az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia harminc, az iráni Forradalmi Gárda által irányított dróntámadásról beszélt, amelyeket 72 óra alatt hajtottak végre iraki területről.

Netanjahu először találkozott Trumppal az iráni háború óta

Az iraki Népi Mozgósítási Erők közlése szerint az amerikai–szaúdi légicsapásokban legalább húsz fegyveres meghalt, harmincketten pedig megsebesültek. Az áldozatok száma még emelkedhet.

Szaúd-Arábia új frontot nyitott a háborúban

A Reuters kiemelte, hogy a háború kezdete óta Szaúd-Arábia most először jelentette be nyilvánosan, hogy az Egyesült Államokkal közös katonai csapásban vett részt. Ez közvetlenebb konfliktusba sodorhatja a szunnita királyságot Irán síita szövetségeseivel.

A photograph taken from the southern Lebanese village of Zawtar al-Gharbiyah shows an Israeli armoured vehicle manoeuvering in the nearby village of Zawtar al-Charkiyah on July 28, 2026. Under a US-sponsored agreement signed last month, Lebanon's army is to disarm Hezbollah and the Israeli military is to withdraw from "pilot zones" where Lebanese forces will subsequently deploy. The deal came more than three months after Hezbollah drew Lebanon into the Middle East with rocket fire at Israel in support of Tehran, triggering major Israeli airstrikes and a ground invasion that Lebanese authorities say have killed more than 4,300 people. (Photo by Kawnat HAJU / AFP) /
A képen egy izraeli páncélozott jármű manőverezik a dél-libanoni Zawtar al-Charkiyah településen 2026. július 28-án. Fotó: KAWNAT HAJU / AFP

Irak elítélte a légicsapásokat, és az ország szuverenitásának megsértéséről beszélt. Az iraki vezetés rendkívüli nemzetbiztonsági ülést hívott össze, miközben a fegyveres csoportokat is felszólította a szomszédos országok elleni támadások leállítására.

Kiszélesedhet a közel-keleti háború?

A párhuzamos iráni, amerikai és szaúdi támadások több fronton is növelték a katonai eszkaláció veszélyét. A Reuters szerint Donald Trump kemény megtorló csapásokat ígért Irán ellen, ugyanakkor a későbbi tárgyalások lehetőségét sem zárta ki.

Teherán közölte, hogy három tartályhajót is eltalált a Hormuzi-szorosban. Irán emellett elutasította Omán javaslatát a kulcsfontosságú vízi útvonal közös ellenőrzéséről, és továbbra is teljes ellenőrzést követel egyes hajózási útvonalak felett.

Az olajpiacot is megrázták a támadások

Szaúd-Arábia egy másik fronton a jemeni húszikkal is harcban áll. Az Irán által támogatott lázadók drónokkal támadták a királyság olajipari létesítményeit, és blokádot hirdettek a Vörös-tengeren haladó szaúdi olajszállítmányok ellen.

Az AP által elemzett műholdfelvételek károkat mutattak a Saudi Aramco abkaiki olajfeldolgozó üzemében, amely naponta mintegy hétmillió hordó nyersolaj feldolgozására képes. Egy másik húszi támadás megrongálta a Vörös-tenger partján fekvő dzsázáni finomítót is.

 A napi négyszázezer hordó kapacitású létesítményt ideiglenesen leállították, a javítás pedig várhatóan több napig tart.

A kiújuló harcok hatására meredeken emelkedett a Brent olaj ára. A Reuters szerint az árfolyam 6,8 százalékkal nőtt, és megközelítette a hordónkénti 90 dollárt. A támadások a globális energiaellátást, a Hormuzi-szoros forgalmát és a szaúdi olajexportot is egyre súlyosabban veszélyeztetik.

 

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