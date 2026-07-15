Átrendezné az online médiát a britek terve

A jelenlegi brit kormány egyelőre még csak konzultál a tervekről, amely szerint egy olyan jogi környezetet szeretnének létrehozni, ahol a videómegosztó oldalak és a közösségi média platformok dedikált helyet kell hogy biztosítsanak a BBC-nek. Mindezt azzal indokolták, hogy a változó médiavilágban is meg kell őrizni a közszolgálati média láthatóságát és a hozzáférhetőségét. A terv még nem végleges, és az is kérdés, hogy a hamarosan hivatalba lépő új miniszterelnök mennyire lesz támogatója az elképzeléseknek, azonban már az ötlet is vitát váltott ki a szigetországban.

A brit kormány nem elégedett a BBC elérésével, ezért a közösségi média platformok új szabályozását készítik elő

Fotó: ZEYNEP DEMIR / ANADOLU

Ian Murray, a kreatív iparágakért, a médiáért és a művészetekért felelős miniszter a tervezet prezentálásban kiemelte, hogy a jogszabályoknak alkalmazkodniuk kell a megváltozott világhoz, ma már pedig a lakosok többsége valamilyen online platformon követi a közszolgálati média tartalmait. Ezek közül is kiemelkedik a YouTube, ami a miniszter szerint szinte a kizárólagos forrásként szolgál a 15 és 24 év közötti korosztály számára Nagy-Britanniában.

A felügyelő szervek, valamint a platformok saját szabályozása azonban nincs összhangban, így Murray szerint sok esetben sérül a megbízható hírforráshoz való hozzáférés joga.

A brit kormány tervei szerint a jövőben az olyan platformoknak mint a YouTube és a Facebook kiemelt helyen kell majd hozniuk a közszolgálati médiai híreit. A terv azonban több ponton is problémába ütközhet, hiszen habár egyértelműen pozitív beavatkozásként írják le a lépést, azonban az államilag irányított szabályozás végső soron kimerítheti a manipuláció fogalmát.

Az olyan vállalatok, mint a YouTube és a META a szabad piaci elvet követik, hiszen az algoritmusok az interakciók és az érdeklődés alapján sorolnak be tartalmakat.

Ez versenyhelyzetet jelent a tartalomgyártók számára, amiben ugyan benne van a torzítás lehetősége, azonban a versenyfeltételek mindenkire ugyan úgy vonatkoznak. Az állami szabályozás azonban felrúghatja ezt a törékeny egyensúlyt.

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Ha bármilyen tartalomgyártó és a BBC ugyanabban az időpontban tesz ki videót, az új szabályozás értelmében ez azt jelentheti, hogy a platform figyelmen kívül hagyja más tartalomgyártónk friss videóját, az algoritmus nem húzza be az ajánlott videók közé, hiszen a BBC prioritást élvezne.