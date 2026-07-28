Netanjahu először találkozott Trumppal az iráni háború óta

Habár kezdetben soha nem látott egyetértés és dinamika jellemezte az izraeli miniszterelnök és az amerikai elnök kapcsolatát, azonban ez már egy ideje a múlté. Benjamin Netanjahu és Donald Trump között az elmúlt időszakban fokozódott a feszültség, a két vezetőnek pedig egyre nagyobb belföldi nyomással kell megküzdenie az iráni háború kapcsán.

Netanjahu és Trump viszonya az elmúlt időszakban sokat romlott, azonban ma lehetőség nyílik javítani ezen

Fotó: JIM WATSON / AFP

A két vezető egy névtelenül nyilatkozó fehér házi tisztviselő szerint azt tervezte, hogy megvitatja az Egyesült Államok és Izrael által Libanonnal aláírt keretmegállapodást az izraeli-Hezbollah háborúról, valamint az Ábrahám-egyezmény kiterjesztéséről is egyeztetnek.

„Van egy kis különbség köztünk” – mondta Trump hétfőn, amikor újságírók kérdezték tőle, hogy ő és az izraeli miniszterelnök egyetértenek-e Irán kapcsán. „De elég közel állunk egymáshoz, igen.”

Donald Trump és Netanjahu is szorult helyzetben van, miután az Egyesült Államokban folyamatosan nő a háborút ellenzők száma, a félidős választás pedig már belátható távolságban van. Az izraeli miniszterelnök ugyanakkor még feszültebb helyzetben van, miután az októberi választásokon eddigi karrierje talán legnagyobb megmérettetésével néz szembe. A közvélemény ugyan összezárt az október 7-i Hamász terrortámadás után, azonban a friss felmérések szerint az izraeli szavazók egy része Netanjahut hibáztatja úgy a támadásért, mint Izrael nemzetközi elszigetelődéséért a gázai hadműveletek óta.

Mivel az amerikai–iráni feszültség az elmúlt hetekben ismét fellángolt, Netanjahu valószínűleg megosztotta Trumppal az izraeli hírszerzési információkat Teherán nukleáris programjáról.

Az elmúlt hetekben ugyanis több független műholdfelvétel is megerősítette, hogy a még tavaly lebombázott nantazi létesítménytől nem messze, a Csákány-hegy mélyén indíthatja újra az urándúsítást Irán. A barlangrendszer bejáratánál folyamatos munkálatok zajlanak, a szakértők szerint pedig könnyen lehet, hogy Irán kis volumenben ugyan, de folytatja a nukleáris programját. A Csákány-hegyet habár évek óta figyelik az amerikai és izraeli szolgálatok, azonban a létesítmény még a nantazinál is mélyebben lehet, ez pedig esetleges kiiktatását is megnehezíti.

Donald Trump ugyanakkor már többször jelezte, hogy az Egyesült Államok nem enged azon követeléséből, hogy Irán teljesen adja fel nukleáris programját.

Netanjahu indulása előtt rövid videót tett közzé amelyben arról beszélt, hogy ezekben a vészterhes időkben fontos, hogy az Egyesült Államok és Izrael határozottan, de bölcsen lépjen fel a fenyegetés ellen. A miniszterelnök szerint természetesen a tárgyalások elsődleges célja Izrael és a régió biztonságának garantálása. A két ország vezetője zárt ajtók mögött folytatott megbeszélést.