Béranyaság miatt robbant ki politikai botrány Németországban

Politikai össztűz alá került Németországban a CDU frakcióvezetője, amiért a politikusnak férjével béranyasággal született gyermeke az Egyesült Államokban – hívta fel a figyelmet az Index. Jens Spahn férje, Daniel Funke szerdán jelentette be, hogy megszületett fiuk, Georg, majd megerősítette, hogy a gyermeket béranya hordta ki. A házaspár közölte a Bilddel, hogy a béranya családjuk része marad, és fiukat egész életében elkíséri.

A CDU frakcióvezetőjének lépése azért váltott ki vitát, mert miközben korábban miniszterként ellenezte a béranyaságot hazájában, gyermeke mégis külföldi béranya segítségével született meg. (Forrás: Facebook)

A bejelentés azért háborított fel sokakat, mert Jens Spahn külföldi béranyát alkalmazott gyermeke világrahozatalában, pedig 2020-ban egészségügyi miniszterként nem támogatta, hogy ezt a lehetőséget Németországban is bevezessék. Bár az azonos neműek házassága engedélyezett, a béranyaságot tiltják a német jogszabályok. Ugyanakkor a bíróságok bizonyos feltételek esetén elismerik a külföldön jogszerűen létrejött szülői jogviszonyt.

A béranyaság miatt Jens Spahn párton belülről is kapott kritikát

A botrány jelentőségét jól mutatja, hogy párton belülről is elég erős kritikák érkeztek. Például Daniel Peters, a CDU egyik tartományi vezetője közölte, hogy emiatt Jens Spahnnak le kell mondania, mert szándékosan megkerülte a német jogot. A politikus elfogadhatatlannak tartja, hogy párttársa olyan megoldást választott a magánéletében, amelyet parlamenti képviselőként és tárcavezetőként nem támogatott, és nem is kísérelte meg legalizálni.

Friedrich Merz német kancellár pénteken Emmanuel Macronnal tartott közös sajtótájékoztatóján reagált erre a kérdésre, és elmondta, hogy az ügyet a CDU elnöksége fogja megvitatni. Hozzátette, hogy nem lát semmi okot a jogszabály módosítására, sem pártja béranyaságot ellenző álláspontjának megváltoztatására.