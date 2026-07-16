Bóka János az uniós jogállamisági jelentés előtt: kiderül, egyenlő mércével mér-e Brüsszel

Bóka János szerint a közelgő uniós jogállamisági jelentések fontos kérdésekre adhatnak választ. Az európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, érdeklődéssel várja a dokumentumok nyilvánosságra hozatalát.

Bóka János szerint kiderül, egyenlő mércével mér-e Brüsszel a jogállamisági jelentésben

Fotó: Facebook/Bóka János

A miniszter beszámolója szerint levélben fordult az Európai Unió jogállamiságért felelős biztosához, amelyben ismertette a 17. Alaptörvény-módosítás szerinte legvitatottabb pontjait.

Bóka János azt írta: a jelentésekből kiderülhet, hogy az Európai Bizottság minden tagállamot azonos mérce alapján vizsgál-e, illetve van-e mondanivalója arról, ami Magyarországon az új parlamenti többség kialakulása óta történik.

A miniszter bejegyzésében úgy fogalmazott: „Egyenlő mércével mér-e a Bizottság minden kormányt? Van-e mondanivalója arról, ami az új parlamenti többség alatt történik hazánkban?”

A választ Bóka János szerint a másnap nyilvánosságra kerülő uniós jogállamisági jelentések adhatják meg.