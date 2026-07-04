Botrány az egyházban: pápai engedély nélkül szenteltek püspököket

Négy áldozópapot szenteltek püspökké július 1-jén a svájci Écône-ben a Szent X. Piusz Papi Testvérületben. Az Apostoli Szentszék központi tanügyi és hitvédelmi főhivatala, a Hittani Dikasztérium határozatban hirdette ki, hogy mivel a pápa erre nem adott engedélyt, a résztvevők önmagától beálló kiközösítés hatálya alá esnek.
Egyes vélemények szerint mindez egyházszakadáshoz vezethet, Simon Gábor atya, a közösség magyarországi tagja az Origónak azonban azt mondta: erre várhatóan nem kerül sor.
– Alapvető különbséget kell tenni az érvényesség és a törvényesség között. A szentség kiszolgáltatása érvényes lehet akkor is, ha az nem megengedett módon történik – hangsúlyozta a katolikus pap, aki a beszélgetés során éles kritikát fogalmazott meg a II. vatikáni zsinat által bevezetett reformokkal szemben.
– A zsinat nem hit- és erkölcsi igazságokat kívánt megfogalmazni, hanem pasztorális instrukciókat adott, amelyek azonban sok esetben ellentmondásba kerültek az egyház kétezer éves tanításával. Az egyház az alkalmazkodás kísértésébe esett, és kritika nélkül próbált átvenni világi ideológiákat, ami a hívek megbotránkozásához és a hivatások drasztikus csökkenéséhez vezetett. A magyar egyház jelenleg a „Titanic állapotában” van. A hívek jó része a zsinat reformjai miatti megbotránkozásában elhagyta az egyházat, és rengeteg pap is kilépett. Ma Magyarországon is ezen tendenciák gyümölcseit látjuk: a papság elöregedett, vidéken egy plébános számos települést lát el, a templomba járók aránya pedig rendkívül alacsony – fogalmazott Simon Gábor, aki tragikusnak tartja, hogy az elmúlt években a veszprémi és a győri szemináriumot bezárták, és a legtöbb egyházmegyében egyáltalán nincs papszentelés. Ha van is, akkor maximum évente egy.
A pap az egyházon belüli krízis tüneteként említette a modern ideológiák – például a genderideológia – megjelenését, amelyek szerinte élesen szemben állnak a Szentírással. A megoldást sokan a X. Szent Piusz Papi Testvérület munkájában látják, amelynek célja olyan papok képzése, akik a hit tisztaságát őrizve képesek lesznek ellátni az elnéptelenedett plébániákat, ha a probléma még inkább elmélyül.
– A liturgikus reformok kapcsán a fő probléma nem csupán a szakrális nyelv – a latin – elvesztése, hanem a mise teológiai tartalmának megváltozása.
A katolikus teológia szerint a mise az egy áldozatbemutatás, Jézus keresztáldozatának a megjelenítése, amit a pap ajánl fel Isten imádására, élőkért és holtakért, és az emberiség bűneiért engesztelésül. A protestáns teológia pedig azt mondja, hogy az istentisztelet az egy közösségi összejövetel, ahol elfogyasztják az úrvacsorát.
– Mi, katolikusok az oltáriszentségről azt valljuk, hogy Krisztus nem szimbolikusan, hanem valóságosan van jelen. A protestánsok azt vallják, hogy olyan szinten van jelen Krisztus, mint mondjuk egy fénykép. A reformok során a protestáns teológiához közelítő, közösségi jellegű értelmezés vált dominánssá. Az új miserítus megalkotásakor a protestáns szakértők bevonása a katolikus tanítástól való elmozdulást eredményezte, különös tekintettel a „politikailag nem korrekt” bibliai szakaszok kihagyására – magyarázta Simon Gábor, és hozzátette, hogy közösségük tagjai kizárólag a II. vatikáni zsinat előtti szertartásrend szerint miséznek, a tridenti misét pedig csakis latinul mutatják be, a novus ordo által engedélyezett népnyelv helyett.
– A latin nyelv nem a kirekesztést, hanem az egyetemességet, a folytonosságot és a szakralitást szolgálja. Segítségével a hívő ember bárhol a világon otthon érezheti magát az egyházban, a latin nyelv pedig segít a mise magasztosságának és komolyságának átérzésében.
A püspökszenteléshez kötött szigorú pápai engedélyezés egyébként nem a II. vatikáni zsinat „találmánya”, de nem is „ősi szabály”. A rendelkezés csupán a 20. században született meg, elsősorban a kommunista diktatúrákban elkövetett visszaélések megakadályozására. Simon Gábor szerint azonban a pápai hatalom nem egy szabadon használható fegyver, hanem egy Krisztustól kapott küldetés az igazság védelmére.
– A joghatóság csak akkor érvényes, ha az egyház örök hit- és erkölcsi tanításának szolgálatában áll. Hadd mondjak egy abszurd példát! Ha a pápa puszta személyes ellenszenvből akarna kiközösíteni a szőke hajú és kék szemű embereket, az ilyen rendelkezés egyszerűen érvénytelen lenne. Ahogy egy bűnbánat nélküli, életvitelén változtatni nem akaró bűnös számára a feloldozás imitálása semmis, úgy a hit tisztasága elleni cselekedet sem bír valódi egyházjogi erővel. A pápai tekintély nem áll az örök isteni igazságok felett, így az azzal ellentétes döntések a hívő lelkiismerete előtt elveszítik kötelező érvényüket.
Simon Gábor szerint a kiközösítés érvénytelen, mivel a Szentszéknek nincs joga a hit ellen cselekedni. – A célunk nem az egyházszakadás, hanem az egyházért való cselekvés, illetve a töretlen és folytonos tanítás megőrzése, melyhez a híveknek is joguk van – hangsúlyozta.