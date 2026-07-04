Botrány az egyházban: pápai engedély nélkül szenteltek püspököket

Négy áldozópapot szenteltek püspökké július 1-jén a svájci Écône-ben a Szent X. Piusz Papi Testvérületben. Az Apostoli Szentszék központi tanügyi és hitvédelmi főhivatala, a Hittani Dikasztérium határozatban hirdette ki, hogy mivel a pápa erre nem adott engedélyt, a résztvevők önmagától beálló kiközösítés hatálya alá esnek.

Egyes vélemények szerint mindez egyházszakadáshoz vezethet, Simon Gábor atya, a közösség magyarországi tagja az Origónak azonban azt mondta: erre várhatóan nem kerül sor.

Simon Gábor szerint nem fenyeget skizma Fotó: Östör Dániel

– Alapvető különbséget kell tenni az érvényesség és a törvényesség között. A szentség kiszolgáltatása érvényes lehet akkor is, ha az nem megengedett módon történik – hangsúlyozta a katolikus pap, aki a beszélgetés során éles kritikát fogalmazott meg a II. vatikáni zsinat által bevezetett reformokkal szemben.

– A zsinat nem hit- és erkölcsi igazságokat kívánt megfogalmazni, hanem pasztorális instrukciókat adott, amelyek azonban sok esetben ellentmondásba kerültek az egyház kétezer éves tanításával. Az egyház az alkalmazkodás kísértésébe esett, és kritika nélkül próbált átvenni világi ideológiákat, ami a hívek megbotránkozásához és a hivatások drasztikus csökkenéséhez vezetett. A magyar egyház jelenleg a „Titanic állapotában” van. A hívek jó része a zsinat reformjai miatti megbotránkozásában elhagyta az egyházat, és rengeteg pap is kilépett. Ma Magyarországon is ezen tendenciák gyümölcseit látjuk: a papság elöregedett, vidéken egy plébános számos települést lát el, a templomba járók aránya pedig rendkívül alacsony – fogalmazott Simon Gábor, aki tragikusnak tartja, hogy az elmúlt években a veszprémi és a győri szemináriumot bezárták, és a legtöbb egyházmegyében egyáltalán nincs papszentelés. Ha van is, akkor maximum évente egy.

Válságban az egyház? Fotó: Östör Dániel

A pap az egyházon belüli krízis tüneteként említette a modern ideológiák – például a genderideológia – megjelenését, amelyek szerinte élesen szemben állnak a Szentírással. A megoldást sokan a X. Szent Piusz Papi Testvérület munkájában látják, amelynek célja olyan papok képzése, akik a hit tisztaságát őrizve képesek lesznek ellátni az elnéptelenedett plébániákat, ha a probléma még inkább elmélyül.

– A liturgikus reformok kapcsán a fő probléma nem csupán a szakrális nyelv – a latin – elvesztése, hanem a mise teológiai tartalmának megváltozása.